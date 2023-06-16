Giàu 'nứt vách đổ tường' nhưng Noo Phước Thịnh khẳng định một điều khiến fan 'nửa tin nửa ngờ'

Dù là một trong những ngôi sao có tài sản ''kếch xù'' của vbiz nhưng Noo Phước Thịnh khẳng định bản thân không biết cách xài tiền.

Nhắc đến những ngôi sao hàng đầu làng nhạc Việt hiện nay không thể bỏ qua Noo Phước Thịnh. Tuổi đời còn trẻ, nam ca sĩ đã sớm gây dựng cho mình sự nghiệp rực rỡ với bảng thành tích "gấm hoa" cùng số lượng người hâm mộ đông đảo. Đến nay, Noo Phước Thịnh vẫn thường được nhắc đến cho hình mẫu ca sĩ tài năng và giàu có. Noo Phước Thịnh vẫn thường được nhắc đến cho hình mẫu ca sĩ tài năng và giàu có. Noo Phước Thịnh sở hữu giọng ca cao vút, truyền cảm và đầy nội lực Mới đây, giọng ca Chạm khẽ tim anh một chút thôi đã có những chia sẻ khiến người hâm mộ bất ngờ. Cụ thể, trong show Muse It của Thu Minh, nam ca sĩ đã có những chia sẻ thú vị về cuộc sống của mình hiện tại.

Trong show Muse It của Thu Minh, nam ca sĩ đã có những chia sẻ thú vị về cuộc sống của mình hiện tại. Nam ca sĩ 8X điển trai tâm sự về gia đình khi thừa nhận xuất phát từ một gia đình bình thường, không giàu có nhưng cũng không quá khó khăn. Thời đi học, Noo Phước Thịnh được mẹ cho 10 nghìn đồng mỗi ngày nhưng lúc nào cũng còn nguyên. Anh thừa nhận đến tuổi này bản thân vẫn không biết cách xài tiền. Điều này khiến nhiều khán giả ''nửa tin nửa ngờ''. Noo Phước Thịnh thừa nhận đến tuổi này bản thân vẫn không biết cách xài tiền Trước đó, Noo Phước Thịnh từng tiết lội, thời mới chập chững bước vào nghề, anh có mức thù lao khá bèo bọt, chỉ khoảng 1 triệu đồng. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn luôn hết mình với từng buổi diễn. Anh không ngại chi tiền khủng để đầu tư vào các sản phẩm âm nhạc. Thành công của loạt bản hit đã đưa tên tuổi của Noo Phương Thịnh phất lên "như diều gặp gió", cát-xê nhờ vậy cũng gia tăng chóng mặt.

Noo Phước Thịnh không ngại chi tiền khủng để đầu tư vào các sản phẩm âm nhạc Mức thù lao của Noo Phước Thịnh được cho rằng đã cao ngất ngưỡng sau 7 năm vào nghề. Con số được tiết lộ sau lùm xùm về cát-xê của nam ca sĩ với chương trình MBC Music K-Plus Concert 2017 thời điểm đó khiến dân tình "mắt tròn mắt dẹt". Với độ hot của mình, số tiền cát-xê của Noo Phước Thịnh có thể lên tới gần 1 tỷ đồng cho một chương trình truyền hình. Với độ hot của mình, số tiền cát-xê của Noo Phước Thịnh có thể lên tới gần 1 tỷ đồng Nổi tiếng trong showbiz lại chăm chỉ chạy show nên Noo Phước Thịnh sớm đã có trong tay khối tài sản nhiều người mơ ước. Dù không khoe nhà riêng nhưng những thông tin bên lề cho thấy không gian sống của giọng ca Chờ ngày mưa tan không phải dạng xoàng. Theo đó, biệt thự mà nam ca sĩ tậu nằm trong khu dân cư ở Quận 2, được đồn đoán trị giá ước tính 22 tỷ đồng. Biệt thự mà nam ca sĩ tậu nằm trong khu dân cư ở Quận 2, được đồn đoán trị giá ước tính 22 tỷ đồng. Noo Phước Thịnh cũng sắm cho mình phương tiện xịn sò để đi lại. Anh từng gây chú ý khi lái chiếc xế hộp hạng sang màu đen với giá trị hơn 2 tỷ đồng để đi diễn. Một thời gian sau đó, khán giả lại thấy nam ca sĩ xuất hiện bên chiếc ô tô màu trắng. Tổng trị giá hai chiếc xe sang này cũng "sương sương" 4 tỷ đồng. Noo Phước Thịnh cũng sắm cho mình phương tiện xịn sò để đi lại Cuộc sống sung túc và giàu có nhưng Noo Phước Thịnh rất khiêm tốn, không quá mức khoa trương về đời tư. Nam ca sĩ truyền đi nguồn năng lượng sống tích cực đến mọi người xung quanh từ sự hài hước của mình. Chính vì những tính cách này mà người hâm mộ càng yêu mến, ngưỡng mộ anh hơn. Noo Phước thịnh có hội bạn đáng ngưỡng mộ, toàn là những ngôi sao giải trí hàng đầu Vbiz

Diện mạo khi đóng phim 15 năm trước của Noo Phước Thịnh bất ngờ gây sốt trở lại Noo Phước Thịnh có nhiều thay đổi sau 15 năm, hình ảnh từ bộ phim Kính Vạn Hoa khiến khán giả bất ngờ.

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