Giàu 'nứt vách đổ tường' nhưng Noo Phước Thịnh khẳng định một điều khiến fan 'nửa tin nửa ngờ'

Hậu trường 16/06/2023 13:26

Dù là một trong những ngôi sao có tài sản ''kếch xù'' của vbiz nhưng Noo Phước Thịnh khẳng định bản thân không biết cách xài tiền.

Nhắc đến những ngôi sao hàng đầu làng nhạc Việt hiện nay không thể bỏ qua Noo Phước Thịnh. Tuổi đời còn trẻ, nam ca sĩ đã sớm gây dựng cho mình sự nghiệp rực rỡ với bảng thành tích "gấm hoa" cùng số lượng người hâm mộ đông đảo. Đến nay, Noo Phước Thịnh vẫn thường được nhắc đến cho hình mẫu ca sĩ tài năng và giàu có.

Giàu 'nứt vách đổ tường' nhưng Noo Phước Thịnh khẳng định một điều khiến fan 'nửa tin nửa ngờ' - Ảnh 1
Noo Phước Thịnh vẫn thường được nhắc đến cho hình mẫu ca sĩ tài năng và giàu có.
Giàu 'nứt vách đổ tường' nhưng Noo Phước Thịnh khẳng định một điều khiến fan 'nửa tin nửa ngờ' - Ảnh 2
Noo Phước Thịnh sở hữu giọng ca cao vút, truyền cảm và đầy nội lực

Mới đây, giọng ca Chạm khẽ tim anh một chút thôi đã có những chia sẻ khiến người hâm mộ bất ngờ. Cụ thể, trong show Muse It của Thu Minh, nam ca sĩ đã có những chia sẻ thú vị về cuộc sống của mình hiện tại. 

Giàu 'nứt vách đổ tường' nhưng Noo Phước Thịnh khẳng định một điều khiến fan 'nửa tin nửa ngờ' - Ảnh 3
Trong show Muse It của Thu Minh, nam ca sĩ đã có những chia sẻ thú vị về cuộc sống của mình hiện tại.

Nam ca sĩ  8X điển trai tâm sự về gia đình khi thừa nhận xuất phát từ một gia đình bình thường, không giàu có nhưng cũng không quá khó khăn. Thời đi học, Noo Phước Thịnh được mẹ cho 10 nghìn đồng mỗi ngày nhưng lúc nào cũng còn nguyên. Anh thừa nhận đến tuổi này bản thân vẫn không biết cách xài tiền. Điều này khiến nhiều khán giả ''nửa tin nửa ngờ''. 

Giàu 'nứt vách đổ tường' nhưng Noo Phước Thịnh khẳng định một điều khiến fan 'nửa tin nửa ngờ' - Ảnh 4
Noo Phước Thịnh  thừa nhận đến tuổi này bản thân vẫn không biết cách xài tiền

Trước đó, Noo Phước Thịnh từng tiết lội, thời mới chập chững bước vào nghề, anh có mức thù lao khá bèo bọt, chỉ khoảng 1 triệu đồng. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn luôn hết mình với từng buổi diễn. Anh không ngại chi tiền khủng để đầu tư vào các sản phẩm âm nhạc. Thành công của loạt bản hit đã đưa tên tuổi của Noo Phương Thịnh phất lên "như diều gặp gió", cát-xê nhờ vậy cũng gia tăng chóng mặt.

Giàu 'nứt vách đổ tường' nhưng Noo Phước Thịnh khẳng định một điều khiến fan 'nửa tin nửa ngờ' - Ảnh 5
Noo Phước Thịnh không ngại chi tiền khủng để đầu tư vào các sản phẩm âm nhạc

Mức thù lao của Noo Phước Thịnh được cho rằng đã cao ngất ngưỡng sau 7 năm vào nghề. Con số được tiết lộ sau lùm xùm về cát-xê của nam ca sĩ với chương trình MBC Music K-Plus Concert 2017 thời điểm đó khiến dân tình "mắt tròn mắt dẹt". Với độ hot của mình, số tiền cát-xê của Noo Phước Thịnh có thể lên tới gần 1 tỷ đồng cho một chương trình truyền hình.

Giàu 'nứt vách đổ tường' nhưng Noo Phước Thịnh khẳng định một điều khiến fan 'nửa tin nửa ngờ' - Ảnh 6
Với độ hot của mình, số tiền cát-xê của Noo Phước Thịnh có thể lên tới gần 1 tỷ đồng

Nổi tiếng trong showbiz lại chăm chỉ chạy show nên Noo Phước Thịnh sớm đã có trong tay khối tài sản nhiều người mơ ước. Dù không khoe nhà riêng nhưng những thông tin bên lề cho thấy không gian sống của giọng ca Chờ ngày mưa tan không phải dạng xoàng. Theo đó, biệt thự mà nam ca sĩ tậu nằm trong khu dân cư ở Quận 2, được đồn đoán trị giá ước tính 22 tỷ đồng. 

Giàu 'nứt vách đổ tường' nhưng Noo Phước Thịnh khẳng định một điều khiến fan 'nửa tin nửa ngờ' - Ảnh 7
Giàu 'nứt vách đổ tường' nhưng Noo Phước Thịnh khẳng định một điều khiến fan 'nửa tin nửa ngờ' - Ảnh 8
Biệt thự mà nam ca sĩ tậu nằm trong khu dân cư ở Quận 2, được đồn đoán trị giá ước tính 22 tỷ đồng.

Noo Phước Thịnh cũng sắm cho mình phương tiện xịn sò để đi lại. Anh từng gây chú ý khi lái chiếc xế hộp hạng sang màu đen với giá trị hơn 2 tỷ đồng để đi diễn. Một thời gian sau đó, khán giả lại thấy nam ca sĩ xuất hiện bên chiếc ô tô màu trắng. Tổng trị giá hai chiếc xe sang này cũng "sương sương" 4 tỷ đồng. 

Giàu 'nứt vách đổ tường' nhưng Noo Phước Thịnh khẳng định một điều khiến fan 'nửa tin nửa ngờ' - Ảnh 9
Noo Phước Thịnh cũng sắm cho mình phương tiện xịn sò để đi lại

Cuộc sống sung túc và giàu có nhưng Noo Phước Thịnh rất khiêm tốn, không quá mức khoa trương về đời tư. Nam ca sĩ truyền đi nguồn năng lượng sống tích cực đến mọi người xung quanh từ sự hài hước của mình. Chính vì những tính cách này mà người hâm mộ càng yêu mến, ngưỡng mộ anh hơn. 

Giàu 'nứt vách đổ tường' nhưng Noo Phước Thịnh khẳng định một điều khiến fan 'nửa tin nửa ngờ' - Ảnh 10
Noo Phước thịnh có hội bạn đáng ngưỡng mộ, toàn là những ngôi sao giải trí hàng đầu Vbiz 
Diện mạo khi đóng phim 15 năm trước của Noo Phước Thịnh bất ngờ gây sốt trở lại

Diện mạo khi đóng phim 15 năm trước của Noo Phước Thịnh bất ngờ gây sốt trở lại

Noo Phước Thịnh có nhiều thay đổi sau 15 năm, hình ảnh từ bộ phim Kính Vạn Hoa khiến khán giả bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Noo Phước Thịnh ca sĩ 8X chia sẻ thú vị của Noo

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi