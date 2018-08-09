Nóng: Phan Thị Mơ đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018

Vượt qua hơn 50 đối thủ nặng ký, Phan Thị Mơ đã xuất sắc giành lấy ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 diễn ra tại Thái Lan.
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Tối 8/8, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 đã diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan với sự tham gia của hơn 50 thí sinh đến từ các nước. Đại diện Việt Nam là Phan Thị Mơ đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sau khi hoàn thành xuất sắc các phần thi, người đẹp miền Tây lần lượt được xướng danh trong Top 21, Top 10 và rồi đến Top 6 trong sự vỡ òa của người hâm mộ.
Trong phần thi ứng thử, Phan Thị Mơ có cách trả lời thông minh và vượt qua đại diện Hong Kong cùng Chile để đoạt danh hiệu World Miss Tourism Ambassador 2018. Người đẹp Tiền Giang còn nhận giải phụ "Thí sinh có trang phục quảng bá du lịch đẹp nhất", đồng thời nhận được tiền mặt 10.000 USD cùng nhiều phần thưởng giá trị khác.
Phan Thị Mơ sinh năm 1990, quê gốc Tiền Giang. Cô sở hữu chiều cao 1m72, cân nặng 46kg và số đo 3 vòng 90-57-100. Chân dài này được đánh giá cao không chỉ bởi ngoại hình nổi bật mà còn nhờ khả năng ăn nói khéo léo. Tại phần thi ứng xử, các người đẹp trả lời chung một câu hỏi: "Nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời của bạn là gì?".
Đại diện Việt Nam tự tin trả lời trôi chảy bằng tiếng Anh: "Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là sức khỏe. Vì vậy, nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là bệnh tật. Chúng ta không biết khi nào bệnh tật sẽ đến với mình, với những người thân yêu và quật ngã, ngăn cản chúng ta thực hiện mơ ước của mình. Mỗi người nên trân trọng và giữ gìn sức khỏe của mình và người thân, để có nền tảng làm bất cứ điều gì mình muốn".