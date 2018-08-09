Nóng: Phan Thị Mơ đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018

Tối 8/8, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 đã diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan với sự tham gia của hơn 50 thí sinh đến từ các nước. Đại diện Việt Nam là Phan Thị Mơ đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sau khi hoàn thành xuất sắc các phần thi, người đẹp miền Tây lần lượt được xướng danh trong Top 21, Top 10 và rồi đến Top 6 trong sự vỡ òa của người hâm mộ.

Trong phần thi ứng thử, Phan Thị Mơ có cách trả lời thông minh và vượt qua đại diện Hong Kong cùng Chile để đoạt danh hiệu World Miss Tourism Ambassador 2018. Người đẹp Tiền Giang còn nhận giải phụ "Thí sinh có trang phục quảng bá du lịch đẹp nhất", đồng thời nhận được tiền mặt 10.000 USD cùng nhiều phần thưởng giá trị khác.