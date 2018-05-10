Điệu bộ, cử chỉ hài hước của Trấn Thành khi nhại giọng cô giáo tiếng Anh chửi học viên là "óc lợn" khiến không ít fan cười "không nhặt được mồm".

Trấn Thành được xem là nghệ sỹ đa tài của showbiz khi thành công ở nhiều lĩnh vực như MC, diễn viên hài, giám khảo gameshow truyền hình. Trên trang cá nhân, nam MC thu hút hàng triệu lượt theo dõi nhờ sự hài hước cùng nhiều status bá đạo, đặc biệt là những clip cover các sự kiện chấn động trong làng giải trí và bên ngoài xã hội.

Sau khi nhại màn ứng xử gây tranh cãi của Phi Thanh Vân cách đây ít lâu, mới đây Trấn Thành tiếp tục "đá đểu" câu chuyện cô giáo tiếng Anh chửi học viên là "óc lợn". Theo đó, vì quá rãnh rỗi trong lúc chờ quay nên Trấn Thành đi lòng vòng chọc ghẹo rất nhiều người như Trường Giang, Kỳ Duyên, Hari Won... Lúc đi qua chỗ Hương Giang, Trấn Thành lớn tiếng quạt nạt Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế vì mãi mê xem điện thoại. Khi Hương Giang cự cãi, nam danh hài đòi người đẹp phải đóng phạt 100 ngàn đồng.

"Đây là sân chơi của anh, luật của anh, em đóng phạt 100 ngàn đi, không đóng thì đi ra ngoài", Trấn Thành lớn giọng. Nghe đến đây, Hương Giang rất buồn cười nhưng vẫn gắng hỏi lại: "Anh lừa đảo à". Đoạn hội thoại của cả hai khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện cô giáo tiếng Anh chửi học viên là "óc lợn" gây dậy sóng dư luận mấy ngày gần đây.

Clip Trấn Thành đá xéo vụ cô giáo tiếng Anh chửi học viên là "óc lợn"

Hương Giang tỏ ra ngơ ngác khi Trấn Thành đòi phạt 100 nghìn đồng - Ảnh: Cắt từ clip

Trấn Thành đòi đuổi Hương Giang ra khỏi trường quay nếu không chịu nộp phạt - Ảnh: Cắt từ clip

Cô giáo mắng học viên 'óc lợn': MST English đóng cửa để xin giấy phép Livestream trên Facebook tối 8/5, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến bị chỉ trích khi nói rất hạnh phúc với việc phạt hành chính của Sở GD&ĐT Hà Nội, vì đã thực hiện nghĩa vụ công dân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/het-nhai-phi-thanh-van-lam-hoa-hau-tran-thanh-tai-hien-man-co-giao-chui-hoc-vien-oc-lon-khien-fan-quy-sat-dat-282159.html