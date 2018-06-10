Hoa hậu Đặng Thu Thảo lần đầu tiên hé lộ ảnh con gái, dung mạo khiến ai cũng bất ngờ

Nhân ngày sinh nhật ông xã Trung Tín, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã công khai hình ảnh công chúa nhỏ lên mạng xã hội.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo hạ sinh con gái đầu lòng vào ngày 20/3 tại một bệnh viện ở TPHCM. Dù nhiều người tò mò về dung mạo em bé nhưng cho đến hiện tại vợ chồng cô vẫn chưa chịu công khai hình ảnh công chúa nhỏ.

Tuy nhiên, cách đây ít giờ, Đặng Thu Thảo bất ngờ chia sẻ bức ảnh gia đình hạnh phúc nhằm chúc mừng sinh nhật ông xã. Trong ảnh, Hoa hậu Việt Nam 2012 đang bế con gái cưng và nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Ngồi kế hai mẹ con là doanh nhân Trung Tín, đang khoác vai bà xã cực tình cảm.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo gửi lời chúc mừng sinh nhật ông xã trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Đây là lần đầu tiên Thu Thảo chịu chia sẻ ảnh con gái sau gần 3 tháng vượt cạn. Tuy nhiên, vô vẫn nhất quyết giữ kín dung mạo thiên thần nhỏ bằng cách dùng icon che kín mặt. Người đẹp chỉ bật mí rằng em bé có tên là Sophie.

Dưới bài chia sẻ này, nhiều người gửi lời chúc phúc đến gia đình Hoa hậu Việt Nam 2012. Bên cạnh đó, không ít fan vẫn chưa hết tò mò, liên tục thúc giục “thần tiên tỷ tỷ” sớm đăng tải ảnh chụp gương mặt con gái cưng.

Người đẹp dùng icon che kín mặt và chân con gái nhỏ - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Đặng Thu Thảo nhanh chóng lấy lại dáng chỉ sau hai tháng sinh con - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và loạt sao Việt bị tấn công trang cá nhân Người đẹp bị mất quyền kiểm soát trang cá nhân từ sáng 24/5 và đang cố gắng liên hệ Facebook giải quyết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-dang-thu-thao-lan-dau-tien-he-lo-anh-con-gai-dung-mao-khien-ai-cung-bat-ngo-286089.html