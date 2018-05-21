2 tháng sau sinh, Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây ‘thương nhớ’ với nhan sắc xinh đẹp như tiên nữ

Hậu trường 21/05/2018 16:51

Hoa hậu Việt Nam 2012 - Đặng Thu Thảo khiến chị em xuýt xoa khi công khai hình ảnh mới nhất của mình sau 2 tháng sinh con.

Sau thời gian dài “ở ẩn” để sinh con đầu lòng, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã trở lại. "Thần tiên tỉ tỉ” vừa cập nhật hình ảnh mới nhất của mình trên trang Instagram. Nàng hậu khiến nhiều chị em xuýt xoa vì chỉ một thời gian ngắn sau sinh cô đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn cùng nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời.

2 tháng sau sinh, Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây ‘thương nhớ’ với nhan sắc xinh đẹp như tiên nữ - Ảnh 1
Đặng Thu Thảo gây 'thương nhớ' khi đăng tải hình ảnh mới nhất sau 2 tháng 'ở ẩn' - Ảnh: Internet

Với nhan sắc đằm thắm và nhẹ nhàng cùng trang phục nền nã, thanh lịch, Đặng Thu Thảo nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và người hâm mộ.

2 tháng sau sinh, Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây ‘thương nhớ’ với nhan sắc xinh đẹp như tiên nữ - Ảnh 2
Trước đó, bà xã của doanh nhân Trung Tín cũng gây bất ngờ khi khoe vòng eo thon gọn sau 1 tháng sinh em bé - Ảnh: FBNV 
2 tháng sau sinh, Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây ‘thương nhớ’ với nhan sắc xinh đẹp như tiên nữ - Ảnh 3
Vốn kín tiếng trong chuyện đời tư, từ khi về chung nhà với chồng đại gia, mỹ nhân này lại càng im hơi lặng tiếng - Ảnh: FBNV 
2 tháng sau sinh, Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây ‘thương nhớ’ với nhan sắc xinh đẹp như tiên nữ - Ảnh 4
So sánh với hình ảnh này, có thể thấy Đặng Thu Thảo đã nhanh chóng lấy lại nhan sắc 'vạn người mê' - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây bất ngờ với eo thon sau 1 tháng sinh em bé

Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây bất ngờ với eo thon sau 1 tháng sinh em bé

Đây là hình ảnh đầu tiên sau khi sinh em bé được Đặng Thu Thảo đăng tải trên trang cá nhân.

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