Nhìn vòng eo Đặng Thu Thảo sau sinh, đến ca sĩ Lệ Quyên cũng lập tức phát hoảng

Hậu trường 03/05/2018 15:12

Thân hình Đặng Thu Thảo sau hơn một tháng sinh con khiến cư dân mạng lẫn đồng nghiệp vô cùng bất ngờ.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo hạ sinh con gái đầu lòng vào ngày 20/3 tại một bệnh viện ở TPHCM. Dù nhiều người tò mò về dung mạo em bé nhưng cho đến hiện tại vợ chồng cô vẫn chưa công khai hình ảnh công chúa nhỏ. Tuy nhiên, mới đây Thu Thảo gây sốt khi chia sẻ bức ảnh selfie đầu tiên sau hơn một tháng ở cữ. Người đẹp Bạc Liêu khoe vóc dáng thanh mảnh trong bộ đầm màu da sang trọng, nhẹ nhàng.

Nhìn vòng eo Đặng Thu Thảo sau sinh, đến ca sĩ Lệ Quyên cũng lập tức phát hoảng - Ảnh 1
Đặng Thu Thảo có một thai kỳ khỏe mạnh và hạ sinh con gái đầu lòng vào ngày 20/3 - Ảnh: Internet

Tuy không chụp cận gương mặt nhưng khán giả vẫn nhận ra nhan sắc Thu Thảo không có nhiều thay đổi so với trước đây. Điều đáng nói, Hoa hậu Việt Nam 2012 không hề bị sổ dáng sau sinh như nhiều bà mẹ bỉm sữa khác. Trông cô gọn gàng và chỉn thu như chưa từng sinh con, đặc biệt là vòng eo thon thả đáng ngạc nhiên.

Dưới chia sẻ của Hoa hậu Đặng Thu Thảo, nhiều cư dân mạng để lại bình luận ngợi khen thần thái sang chảnh của bà mẹ bỉm sữa. Ngay cả Lệ Quyên cũng vội vàng thả tim và dành tặng lời khen có cánh: "Như chưa từng nè".

Nhìn vòng eo Đặng Thu Thảo sau sinh, đến ca sĩ Lệ Quyên cũng lập tức phát hoảng - Ảnh 2
Đặng Thu Thảo đăng tải bức ảnh đầu tiên sau hơn một tháng sinh con - Ảnh: FBNV
Nhìn vòng eo Đặng Thu Thảo sau sinh, đến ca sĩ Lệ Quyên cũng lập tức phát hoảng - Ảnh 3
Lệ Quyên, Cao Thiên Trang và nhiều cư dân mạng chúc mừng Đặng Thu Thảo sớm lấy lại 'dáng ngọc' ngày nào - Ảnh: FBNV
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