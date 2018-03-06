Sau hơn 6 tháng mang thai, Hoa hậu Đặng Thu Thảo vô tình để lộ giới tính em bé trong bụng?

Trong cuộc trò chuyện mới đây với ca sĩ Lệ Quyên, Hoa hậu Đặng Thu Thảo vô tình để lộ giới tính em bé sắp chào đời.
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Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Hà Kiều Anh bất ngờ chia sẻ hình ảnh cô công chúa nhỏ của mình kèm chú thích “Nụ cười con gái”. Diện chiếc đầm trắng tinh khôi cùng nụ cười ngây thơ, xinh xắn, con gái Hà Kiều Anh khiến nhiều trái tim "tan chảy".
Ít phút sau bài viết, nhiều sao Việt để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của cô bé. Đáng chú ý nhất là bình luận của Hoa hậu Đặng Thu Thảo: “Cháu xinh quá đi”. Ngay sau đó, ca sĩ Lệ Quyên cũng khen ngợi: “Tương lai của bé đẹp nà”. Đặng Thu Thảo tiếp tục trả lời: “Ôi em cũng mong mình sinh khéo như mấy chị”.
Cuộc đối thoại của hai mỹ nhân này khiến công chúng suy đoán rằng em bé trong bụng của Hoa hậu Đặng Thu Thảo có thể là một bé gái thì cô mới có những bình luận như vậy.