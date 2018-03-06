Sau hơn 6 tháng mang thai, Hoa hậu Đặng Thu Thảo vô tình để lộ giới tính em bé trong bụng?

Hậu trường 06/03/2018 11:29

Trong cuộc trò chuyện mới đây với ca sĩ Lệ Quyên, Hoa hậu Đặng Thu Thảo vô tình để lộ giới tính em bé sắp chào đời.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Hà Kiều Anh bất ngờ chia sẻ hình ảnh cô công chúa nhỏ của mình kèm chú thích “Nụ cười con gái”. Diện chiếc đầm trắng tinh khôi cùng nụ cười ngây thơ, xinh xắn, con gái Hà Kiều Anh khiến nhiều trái tim "tan chảy".

Sau hơn 6 tháng mang thai, Hoa hậu Đặng Thu Thảo vô tình để lộ giới tính em bé trong bụng? - Ảnh 1
Gương mặt trong sáng, xinh đẹp của con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh làm bao trái tim xao xuyến - Ảnh: FBNV

Ít phút sau bài viết, nhiều sao Việt để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của cô bé. Đáng chú ý nhất là bình luận của Hoa hậu Đặng Thu Thảo“Cháu xinh quá đi”. Ngay sau đó, ca sĩ Lệ Quyên cũng khen ngợi: “Tương lai của bé đẹp nà”. Đặng Thu Thảo tiếp tục trả lời: “Ôi em cũng mong mình sinh khéo như mấy chị”.

Cuộc đối thoại của hai mỹ nhân này khiến công chúng suy đoán rằng em bé trong bụng của Hoa hậu Đặng Thu Thảo có thể là một bé gái thì cô mới có những bình luận như vậy.

Sau hơn 6 tháng mang thai, Hoa hậu Đặng Thu Thảo vô tình để lộ giới tính em bé trong bụng? - Ảnh 2
Đoạn đối thoại khiến dân mạng suy đoán về giới tính em bé trong bụng Hoa hậu Thu Thảo - Ảnh: FBNV
Sau hơn 6 tháng mang thai, Hoa hậu Đặng Thu Thảo vô tình để lộ giới tính em bé trong bụng? - Ảnh 3
Sau khi bị bắt gặp cùng ông xã Trung Tín đi khám thai...
Sau hơn 6 tháng mang thai, Hoa hậu Đặng Thu Thảo vô tình để lộ giới tính em bé trong bụng? - Ảnh 4
... Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã công khai hình ảnh bụng bầu trên trang cá nhân. Hiện tại người đẹp đã mang thai hơn 6 tháng - Ảnh: FBNV
Sau bao đồn đoán, hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng đăng ảnh lộ rõ bụng bầu

Sau bao đồn đoán, hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng đăng ảnh lộ rõ bụng bầu

Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo đăng ảnh sau thông tin mang thai được chia sẻ vào những ngày đầu năm mới.

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