Nóng: Pha Lê công khai tin nhắn ‘tố’ bị Kasim Hoàng Vũ gạ tình

Chia sẻ đoạn tin nhắn bị ca sĩ Kasim Hoàng Vũ gạ tình, Pha Lê khiến người hâm mộ không thể nhịn cười vì sự hài hước của mình.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Pha Lê vừa đăng tải ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn giữa cô và ca sĩ Kasim Hoàng Vũ.

Nữ ca sĩ viết: “Nghi vấn nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ gạ tình cô Nê (biệt danh của Pha Lê) sau 1 đêm diễn đầy cảm xúc! Ok I'm fine (Tôi ổn)!!".

Pha Lê khiến công chúng thích thú khi bất ngờ tố bị Kasim Hoàng Vũ gạ tình - Ảnh: FBNV

Ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa Pha Lê và ca sĩ đàn anh - Ảnh: FBNV

Chưa dừng lại, giọng ca Chúng ta đã đi quá xa còn hào hứng đăng tải một loạt hình ảnh thân thiết với ca sĩ đàn anh. Dù biết nữ ca sĩ đang trêu đùa nhưng nhiều dân mạng cũng không ngại để lại bình luận hùa theo. Đặc biệt, khi bị đàn em công khai tin nhắn "gạ tình", ca sĩ Kasim Hoàng Vũ cũng phản ứng khá sốc : “con điên”.

Nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh thân thiết bên Kasim Hoàng Vũ - Ảnh: FBNV

Hình ảnh này được ghi lại trong một show diễn mới nhất cả hai cùng tham gia - Ảnh: FBNV

Kasim Hoàng Vũ để lại bình luận sốc bên dưới bài viết của đàn em - Ảnh: FBNV

Giữa lùm xùm Phạm Anh Khoa bị học trò tố gạ tình, Pha Lê tiết lộ điều bất ngờ Giữa lúc lùm xùm Phạm Anh Khoa chưa lắng dịu, Pha Lê tiếp tục khiến dư luận xôn xao khi bất ngờ chia sẻ về vấn đề gạ tình trong showbiz Việt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-pha-le-cong-khai-tin-nhan-to-bi-kasim-hoang-vu-ga-tinh-281754.html