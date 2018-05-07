Nóng: Pha Lê công khai tin nhắn ‘tố’ bị Kasim Hoàng Vũ gạ tình

Chia sẻ đoạn tin nhắn bị ca sĩ Kasim Hoàng Vũ gạ tình, Pha Lê khiến người hâm mộ không thể nhịn cười vì sự hài hước của mình.
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Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Pha Lê vừa đăng tải ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn giữa cô và ca sĩ Kasim Hoàng Vũ.
Nữ ca sĩ viết: “Nghi vấn nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ gạ tình cô Nê (biệt danh của Pha Lê) sau 1 đêm diễn đầy cảm xúc! Ok I'm fine (Tôi ổn)!!".
Chưa dừng lại, giọng ca Chúng ta đã đi quá xa còn hào hứng đăng tải một loạt hình ảnh thân thiết với ca sĩ đàn anh. Dù biết nữ ca sĩ đang trêu đùa nhưng nhiều dân mạng cũng không ngại để lại bình luận hùa theo. Đặc biệt, khi bị đàn em công khai tin nhắn "gạ tình", ca sĩ Kasim Hoàng Vũ cũng phản ứng khá sốc : “con điên”.