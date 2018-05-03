Giữa lùm xùm Phạm Anh Khoa bị học trò tố gạ tình, Pha Lê tiết lộ điều bất ngờ

Hậu trường 03/05/2018 15:37

Giữa lúc lùm xùm Phạm Anh Khoa chưa lắng dịu, Pha Lê tiếp tục khiến dư luận xôn xao khi bất ngờ chia sẻ về vấn đề gạ tình trong showbiz Việt.

Nhiều ngày qua, dư luận liên tục dậy sóng trước thông tin ca sĩ Phạm Anh Khoa bị học trò Phạm Lịch tố gạ tình. Sự việc nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía công chúng lẫn nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong làng giải trí.

Giữa lùm xùm Phạm Anh Khoa bị học trò tố gạ tình, Pha Lê tiết lộ điều bất ngờ - Ảnh 1
Sự việc vẫn chưa hạ nhiệt khi Phạm Anh Khoa và Phạm Lịch liên tục lên tiếng về ồn ào gạ tình - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Pha Lê bất ngờ đăng tải dòng trạng thái dài nói về chuyện gạ tình và tố nhau có tựa đề là “Gạ tình trong showbiz”. Chia sẻ của cô gây chú ý bởi trước đó, Pha Lê cũng từng nhận được tin nhắn gạ "đi khách".

Giữa lùm xùm Phạm Anh Khoa bị học trò tố gạ tình, Pha Lê tiết lộ điều bất ngờ - Ảnh 2

Pha Lê viết: "Đã từ bao giờ mà việc tố cáo nhau om xòm xong dẫn tới kiện tụng trong showbiz đã thành 1 trò cười nhàm chán cho dư luận và khán giả. Ai bị đụng tới cũng đòi đi kiện mà tới giờ chẳng thấy có tòa án nào chính thức đứng ra xét xử mấy vụ kiện như vậy ngoài việc báo chí đăng tải thông tin và bà con tranh nhau phán xét… Hẳn là đến xâm phạm tình dục người lớn lẫn trẻ em còn chưa giải quyết được thì mới dừng ở chỗ quấy rối đã thấm thía vào đâu các bạn nhỉ, cho nên nạn nhân cứ ôm 1 mối hận, tức anh ách mà chẳng làm cách nào để giải quyết. Bí quá lên tiếng nhờ tới truyền thông thì thế lực mạnh hơn lại lấy thịt đè người, hoặc khán giả comment vài câu a á ố xong cũng quăng đấy, không có lấy 1 làn sóng mạnh mẽ phản đối cho việc nghệ sĩ sống trái đạo đức, sai cứ sai, làm tiếp cứ làm tiếp, và cứ bước ra đời cười ha hả như người hùng'.

Giữa lùm xùm Phạm Anh Khoa bị học trò tố gạ tình, Pha Lê tiết lộ điều bất ngờ - Ảnh 3Giữa lùm xùm Phạm Anh Khoa bị học trò tố gạ tình, Pha Lê tiết lộ điều bất ngờ - Ảnh 4

Giữa lùm xùm Phạm Anh Khoa bị học trò tố gạ tình, Pha Lê tiết lộ điều bất ngờ - Ảnh 5
Nguyên văn dòng trạng thái của Pha Lê nói về chuyện gạ tình trong showbiz Việt - Anh: FBNV

Chưa dừng lại, Pha Lê tiếp tục nêu lên quan điểm của mình về vấn đề nóng hổi này: “OK, đàn ông hay đàn bà đều có những sở thích thú tính hay hơi biến thái 1 tí, cũng chẳng sao với những người hợp với mình, nhưng 1 khi đã đi quá đà biến nó thành trò bệnh hoạn thì có vẻ phải thật sự cần lên án. Có người sẽ nói là ừ có quấn cái khăn tắm hay thả rông ngực đi trong nhà thì cũng chỉ là thói quen phóng khoáng chứ chẳng phải gì ghê gớm để suy diễn, điều đó đúng! Vậy chắc hẳn nếu điều đó lặp lại cùng vài lời nói khiếm nhã thì đã đủ đánh giá về ai đó chưa? Uh thì vẫn chưa vì chẳng ai buộc tội lời nói bông đùa. Chính vì thế nên cứ nhởn nhơ quậy phá chọc ngoáy, trúng thì dính thính mà không cũng chẳng mất mát gì, chỉ tội cho nạn nhân cứ hàm oan mãi ấm ức chẳng bảo vệ được mình, lên tiếng thì bảo là ảo tưởng…”

Dù không chỉ đích danh nhưng qua dòng trạng thái nữ ca sĩ này đăng tải, nhiều người hiểu rằng cô đang ngầm nói đến scandal của ca sĩ Phạm Anh Khoa bị Phạm Lịch tố gạ tình.

Giữa lùm xùm Phạm Anh Khoa bị học trò tố gạ tình, Pha Lê tiết lộ điều bất ngờ - Ảnh 6
Pha Lê nhận được nhiều sự đồng tình từ phía cư dân mạng - Ảnh: FBNV
Tăng Thanh Hà, Thân Thúy Hà động viên vợ chồng Anh Khoa giữa bão dư luận

Tăng Thanh Hà, Thân Thúy Hà động viên vợ chồng Anh Khoa giữa bão dư luận

Tăng Thanh Hà chính là người mai mối cho mối lương duyên của Phạm Anh Khoa và vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Anh Khoa Phạm Anh Khoa bị tố gạ tình Phạm Lịch tố Phạm Anh Khoa gạ tình Ca sĩ Pha Lê ca sĩ Pha Lê chia sẻ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42