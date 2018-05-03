Giữa lùm xùm Phạm Anh Khoa bị học trò tố gạ tình, Pha Lê tiết lộ điều bất ngờ

Giữa lúc lùm xùm Phạm Anh Khoa chưa lắng dịu, Pha Lê tiếp tục khiến dư luận xôn xao khi bất ngờ chia sẻ về vấn đề gạ tình trong showbiz Việt.

Nhiều ngày qua, dư luận liên tục dậy sóng trước thông tin ca sĩ Phạm Anh Khoa bị học trò Phạm Lịch tố gạ tình. Sự việc nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía công chúng lẫn nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong làng giải trí. Sự việc vẫn chưa hạ nhiệt khi Phạm Anh Khoa và Phạm Lịch liên tục lên tiếng về ồn ào gạ tình - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Pha Lê bất ngờ đăng tải dòng trạng thái dài nói về chuyện gạ tình và tố nhau có tựa đề là “Gạ tình trong showbiz”. Chia sẻ của cô gây chú ý bởi trước đó, Pha Lê cũng từng nhận được tin nhắn gạ "đi khách".

Pha Lê viết: "Đã từ bao giờ mà việc tố cáo nhau om xòm xong dẫn tới kiện tụng trong showbiz đã thành 1 trò cười nhàm chán cho dư luận và khán giả. Ai bị đụng tới cũng đòi đi kiện mà tới giờ chẳng thấy có tòa án nào chính thức đứng ra xét xử mấy vụ kiện như vậy ngoài việc báo chí đăng tải thông tin và bà con tranh nhau phán xét… Hẳn là đến xâm phạm tình dục người lớn lẫn trẻ em còn chưa giải quyết được thì mới dừng ở chỗ quấy rối đã thấm thía vào đâu các bạn nhỉ, cho nên nạn nhân cứ ôm 1 mối hận, tức anh ách mà chẳng làm cách nào để giải quyết. Bí quá lên tiếng nhờ tới truyền thông thì thế lực mạnh hơn lại lấy thịt đè người, hoặc khán giả comment vài câu a á ố xong cũng quăng đấy, không có lấy 1 làn sóng mạnh mẽ phản đối cho việc nghệ sĩ sống trái đạo đức, sai cứ sai, làm tiếp cứ làm tiếp, và cứ bước ra đời cười ha hả như người hùng'.

Nguyên văn dòng trạng thái của Pha Lê nói về chuyện gạ tình trong showbiz Việt - Anh: FBNV Chưa dừng lại, Pha Lê tiếp tục nêu lên quan điểm của mình về vấn đề nóng hổi này: “OK, đàn ông hay đàn bà đều có những sở thích thú tính hay hơi biến thái 1 tí, cũng chẳng sao với những người hợp với mình, nhưng 1 khi đã đi quá đà biến nó thành trò bệnh hoạn thì có vẻ phải thật sự cần lên án. Có người sẽ nói là ừ có quấn cái khăn tắm hay thả rông ngực đi trong nhà thì cũng chỉ là thói quen phóng khoáng chứ chẳng phải gì ghê gớm để suy diễn, điều đó đúng! Vậy chắc hẳn nếu điều đó lặp lại cùng vài lời nói khiếm nhã thì đã đủ đánh giá về ai đó chưa? Uh thì vẫn chưa vì chẳng ai buộc tội lời nói bông đùa. Chính vì thế nên cứ nhởn nhơ quậy phá chọc ngoáy, trúng thì dính thính mà không cũng chẳng mất mát gì, chỉ tội cho nạn nhân cứ hàm oan mãi ấm ức chẳng bảo vệ được mình, lên tiếng thì bảo là ảo tưởng…” Dù không chỉ đích danh nhưng qua dòng trạng thái nữ ca sĩ này đăng tải, nhiều người hiểu rằng cô đang ngầm nói đến scandal của ca sĩ Phạm Anh Khoa bị Phạm Lịch tố gạ tình. Pha Lê nhận được nhiều sự đồng tình từ phía cư dân mạng - Ảnh: FBNV

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