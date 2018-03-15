Đọc tự truyện mới ra mắt của Hoàng Thùy Linh, Pha Lê không giấu được những cảm xúc khó tả khi nhớ lại ngày "Vàng Anh" bị khán giả quay lưng.

Scandal Hoàng Thùy Linh lộ clip sex với bạn trai xảy ra cách đây 10 năm nhưng nhiều người vẫn chưa thể quên được sự kiện gây chấn động cả nước này. Năm đó, Hoàng Thùy Linh vào vai một cô gái ngây thơ trong bộ phim học đường ăn khách nhất thời bấy giờ - Nhật ký vàng anh. Cô nổi lên như một hiện tượng của làng giải trí và trở thành thần tượng của hàng triệu khán giả tuổi teen khắp 3 miền. Tuy nhiên, khi con đường tương lai đang rộng mở thì đoạn clip ân ái giữa nữ diễn viên và một thiếu gia người Hà Nội đã giết chết sự nghiệp của cô. Sau nhiều năm nỗ lực lấy lại hình ảnh, người đẹp vừa ra mắt cuốn tự truyện mang tên Vàng Anh và Phượng Hoàng, kể về chặng đường lội ngược dòng đầy nước mắt của mình.

Hoàng Thùy Linh thời đóng 'Nhật ký Vàng Anh' - Ảnh: Internet Khi đọc qua cuốn sách này, nhiều sao Việt đã bày tỏ sự đồng cảm với Hoàng Thùy Linh. Trong đó, ca sĩ Pha Lê gây chú ý với bài chia sẻ dài trên trang cá nhân, kể về cái đêm nhận được tin "Vàng Anh" bị lộ clip sex. “Tôi nhớ như in vào đêm hôm ấy. Lúc đó khoảng 2 giờ sáng, tôi nhận được cuộc điện thoại của người bạn. Cô ấy hỏi tôi biết chuyện gì chưa, và kể là có clip đó đó... xong bảo là giờ Linh bỏ đi rồi không tìm được. Tôi cũng lơ mơ chả hiểu gì, nghe câu được câu mất xong cũng ngủ tiếp. Sáng hôm sau đi học, tôi bước vào trường thì nhìn thấy lần lượt sinh viên truyền tay nhau điện thoại, tôi vào lớp học thì cô bạn hớt hải chạy ra cho tôi xem xong nói: Chết rồi không biết con Linh có làm gì dại dột không mà tìm không thấy mày ơi.

Và đó là ngày đi vào lịch sử không chỉ với Linh mà với cả người dân Việt Nam, giống như kiểu nhà nhà người người đều xem thứ phim ấy, và...mọi chuyện diễn ra như thế nào thì sau đó ai cũng biết rồi đó!", Pha Lê tâm sự. Hoàng Thùy Linh đã mạnh mẽ vượt qua nỗi đau trong quá khứ - Ảnh: Internet Qua đó, nữ ca sĩ cũng khẳng định Hoàng Thùy Linh là một người con gái bản lĩnh, có tài năng và xứng đáng được công chúng yêu mến. “Đối với tôi, Linh là 1 người ngoan ngoãn khéo léo, nhưng hơn hết cả Linh là một người quá bản lĩnh, cực kỳ mạnh mẽ... Minh chứng là những gì ngày hôm nay cô ấy có. Tôi không ca ngợi cô gái này như người hùng, suy cho cùng sai lầm của tuổi trẻ ai chẳng có và ai đủ bản lĩnh để vượt qua thôi chứ đừng ca ngợi cô ấy như vị thánh giống như đã từng thần tượng Vàng Anh ngày xưa nên khi có chuyện mới quay ra chỉ trích, chửi bới. Linh là người bình thường như mọi người, nhưng đã làm được những việc không phải ai cũng làm được, cô ấy xứng đáng được khen ngợi”. Pha Lê rất ngưỡng mộ bản lĩnh của Hoàng Thùy Linh - Ảnh: Internet Nguyên văn bài chia sẻ của Pha Lê - Ảnh: FBNV

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