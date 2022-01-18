Nóng “bỏng mắt” với mốt quên nội y, Khánh My “chặt đẹp” hội chị em khi sở hữu body “gắt” hơn đường đua

Sau khi chia tay tình trẻ và vướng tin đồn hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên, Khánh My tái xuất với độ sexy không thể nào “nóng” hơn được nữa khiến hội chị em phải ghen tị.
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Xuất hiện rạng rỡ sau tin đồn hẹn hò đại gia Đức Huy trong dịp Giáng sinh vừa qua, tại buổi gặp gỡ cuối năm Khánh My dường như thu hút mọi sự chú ý khi sở hữu vẻ đẹp vô cùng gợi cảm. Lộ diện trước truyền thông sau ồn ào chia tay tình trẻ, hẹn hò đại gia, nàng “Mỹ nhân Sài thành” chọn cho mình sắc đỏ rực rỡ với kiểu đầm hai dây cúp ngực gợi cảm. Đáng chú ý nhất phải kể đến chiếc đầm cắt xẻ táo bạo hai bên, vô tình tố luôn việc bỏ quên nội y của cô nàng.
Chiếc váy bó sát cơ thể giúp Khánh My khoe trọn đường cong sexy cùng vòng 3 “mẩy thật mẩy”. Không chỉ “gây mê” với nhan sắc cùng thần thái đỉnh cao, vóc dáng thon gọn, mảnh mai cùng những “cung đường cua” đẹp từng centimet của Khánh My khiến không ít hội chị em phải xuýt xoa ghen tị.
Tại sự kiện, Khánh My đã hội ngộ nhiều sao Việt khác như ca sĩ Trương Quỳnh Anh, hoa khôi Trương Diệu Ngọc, siêu mẫu Đức Tiến, vợ chồng siêu mẫu Bình Anh - Anh Thơ. Người đẹp còn thả dáng, sánh đôi rạng rỡ bên MC Nguyên Khang.
Khí chất nổi bật rạng rỡ cùng thân hình nóng bỏng, Khánh My “chặt đẹp”nhiều nữ nghệ sĩ Vbiz khác. Trong sự kiện, Khánh My cho biết sẽ có nhiều hoạt động nghệ thuật nổi bật hơn để gửi đến khán giả. Được biết, người đẹp hứa hẹn đánh úp bằng sản phẩm âm nhạc mới trong vai trò ca sĩ mà cô đã tạm gác lại khá lâu và cả những dự án điện ảnh mới vì công việc kinh doanh bận rộn. Nữ diễn viên khẳng định, nghệ thuật có thể dạo chơi nhưng mỗi cuộc chơi phải "lớn" và tạo ra dấu ấn để mọi người phải nhớ đến.