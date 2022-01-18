Nóng “bỏng mắt” với mốt quên nội y, Khánh My “chặt đẹp” hội chị em khi sở hữu body “gắt” hơn đường đua

Xuất hiện rạng rỡ sau tin đồn hẹn hò đại gia Đức Huy trong dịp Giáng sinh vừa qua, tại buổi gặp gỡ cuối năm Khánh My dường như thu hút mọi sự chú ý khi sở hữu vẻ đẹp vô cùng gợi cảm. Lộ diện trước truyền thông sau ồn ào chia tay tình trẻ, hẹn hò đại gia, nàng “Mỹ nhân Sài thành” chọn cho mình sắc đỏ rực rỡ với kiểu đầm hai dây cúp ngực gợi cảm. Đáng chú ý nhất phải kể đến chiếc đầm cắt xẻ táo bạo hai bên, vô tình tố luôn việc bỏ quên nội y của cô nàng.

Khánh My lên đồ sang chảnh thu hút mọi ánh nhìn tại sự kiện cuối năm

Chiếc váy bó sát cơ thể giúp Khánh My khoe trọn đường cong sexy cùng vòng 3 “mẩy thật mẩy”. Không chỉ “gây mê” với nhan sắc cùng thần thái đỉnh cao, vóc dáng thon gọn, mảnh mai cùng những “cung đường cua” đẹp từng centimet của Khánh My khiến không ít hội chị em phải xuýt xoa ghen tị.