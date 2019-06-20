Nói về ba mẹ ruột, Hiền Mai lần đầu tiết lộ gia thế 'không phải dạng vừa' của mình

Hậu trường 20/06/2019 16:25

Đây là lần hiếm hoi diễn viên Hiền Mai tiết lộ với công chúng về bố mẹ ruột. Cô khiến công chúng bất ngờ với gia thế của mình.

Xuất thân là một người mẫu, Hiền Mai từng được mệnh danh là một trong bốn "Nữ hoàng ảnh lịch" thập niên 80-90 cùng với Việt Trinh, Diễm Hương và Y Phụng. Dù vậy, tên tuổi của cô lại được khán giả biết đến nhiều hơn khi lấn sân sang diễn xuất. Mỹ nhân sinh năm 1967 tạo dấu ấn khi tham gia hàng loạt bộ phim như: Tuổi thần tiên, Ngọn gió hồi sinh, Giao thời...

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Vẻ đẹp nhẹ nhàng của Hiền Mai ở tuổi đôi mươi được nhiều đạo diễn chú ý - Ảnh: Internet

Cũng như nhiều tên tuổi lớn trong làng giải trí Việt, Hiền Mai khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Cô chỉ muốn khán giả biết đến mình qua các hoạt động nghệ thuật thuật vì không muốn cuộc sống của người thân bị xáo trộn.

Thế nhưng mới đây, nữ diễn viên bất ngờ viết về bố mẹ ruột, tiết lộ gia thế "không phải dạng vừa" của mình. Theo đó, Hiền Mai cho biết mẹ ruột là một người học thức, làm nhà báo. Bên cạnh đó, bà còn là người rất có tài "phục dược".

Cô kể về mẹ: "Ngày xưa, má tôi là nhà báo, phóng viên, đồng lương hạn hẹp. Cứ mỗi lần cơ quan có tiệc tùng gì, là má đạp xe mang cà-mên tới, nói bị đau bao tử, không ăn được, xin mang phần mình về để từ từ đỡ đau thì ăn. Kỳ thực, má mang về cho chị em tôi ăn".

Nói về ba mẹ ruột, Hiền Mai lần đầu tiết lộ gia thế 'không phải dạng vừa' của mình - Ảnh 2
Hình ảnh bố mẹ ruột của nữ diễn viên khi còn trẻ - Ảnh: FBNV

Với Hiền Mai, mẹ cô là một phụ nữ đa tài, dù hoàn cảnh nào cũng vượt qua được: "Hồi đó nhà tôi nghèo, má nuôi gà để cải thiện thêm. Tôi là đứa thường xuyên đi bắt trùn đất, giun, dế về cho gà ăn, nên gà nhà nuôi lúc nào cũng mập ú.

Con gà mái ở nhà vì mập quá nên nuôi hoài không thấy đẻ trứng. Một ngày đẹp trời, má kêu tôi giữ chặt con gà để má phẫu thuật mổ lấy mỡ sau mông nó, rồi may lại. Vài ngày sau con gà đẻ trứng liên tục và trứng rất to.

Trong đàn gà, có con bị hàng xóm bỏ thuốc chuột. Má nhìn thấy cơm thuốc chuột rơi vãi, gà thì bắt đầu tím tái. Ngay lập tức, má kêu tôi giữ chặt con gà, má mổ bầu diều của nó, rửa sạch bằng thuốc tím rồi khâu lại. Và con gà ấy sống tới già".

Nữ diễn viên còn cho biết ba cô là con cháu nhà dòng dõi, quan Thượng thư triều đình Huế.

Cô tự hào: "Lúc nhỏ ba học rất giỏi. Được mệnh danh là “Thần đồng trường Petrus Ký“ (là trường Lê Hồng Phong bây giờ). Gia đình đã dự định cho ba qua Pháp học đại học, tương lai rất xán lạn".

Nói về ba mẹ ruột, Hiền Mai lần đầu tiết lộ gia thế 'không phải dạng vừa' của mình - Ảnh 3
Số phận đẩy đưa, sau nhiều biến cố ba Hiền Mai tập kết ra Bắc, sau đó trở thành nhà thơ, nhà báo - Ảnh: FBNV

Hiện tại, dù ông đã mất nhưng khi nhắc về ba, cô vô cùng tự hào: "Trong hoàn cảnh lịch sử của đất nước, cuộc đời của ba không êm đềm, sung sướng như dự định của gia đình. Nhưng lại trở nên ly kỳ và thú vị, dù với rất nhiều gian khổ, khó khăn!".

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