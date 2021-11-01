Nổi tiếng từ thời còn là nữ sinh, hotgirl Sam hiện tại giàu cỡ nào?

Với chặng đường làm nghệ không phải dạng vừa, nữ diễn viên cũng sở hữu khối tài sản đáng gờm. Hotgirl từng mời Jun Phạm tới tham quan căn hộ rộng 300 m2 cô mới tậu giữa năm 2020. Phòng khách được sơn màu - trắng xám chủ đạo. Sam bài trí bộ sofa cỡ lớn để tiếp khách. Cô cũng đặt bộ máy tính bàn ở phòng khách để tiện sử dụng. 'Nhà to, đẹp quá đi mất. Phòng khách rộng bằng phòng ngủ nhà tôi mà có một mình Sam ở. Đúng là nhà bự nên cái gì cũng bự. Đến cái ghế sofa cũng to', Jun Phạm thốt lên khi được Sam dẫn đi thăm nhà.

Sam (tên thật là Nguyễn Hà My) là một trong những tên tuổi được nhiều khán giả biết đến thuộc thế hệ hot girl đầu tiên của showbiz Việt. Hoạt động nghệ thuật từ khá sớm, Sam hiện tại đã có một sự nghiệp khá thành công, vững chắc ở tuổi 30. Cô gần như xóa bỏ danh xưng hot girl ngày nào, trở thành một MC quen mặt trong các chương trình gameshow truyền hình và sở hữu trong tay không dưới 20 bộ phim truyền hình, sitcom.

Không chỉ làm nghệ thuật, Sam kinh doanh từ khi 16 tuổi. Hiện tại, cô sở hữu cửa hàng mỹ phẩm mang tên mình. Bản tính không muốn khoe khoang nhiều và chỉ chăm chỉ công khai những hình ảnh trong công việc, ít ai biết hot girl Sam ngày nào đã trở thành "mỹ nhân đại gia ngầm" trong showbiz Việt. Đầu tháng 12 vừa qua, cô nàng mạnh tay tậu xế hộp trị giá 2,6 tỷ đồng. Sam còn thường xuyên đăng ảnh chụp chung với chiếc xe thể thao BMW i8. Giá mua mới xe ước tính khoảng hơn 7 tỷ đồng.

Mỹ nhân bên 'xế hộp' tiền tỷ

Hơn 10 năm hoạt động trong showbiz, Sam nỗ lực không ngừng ở mỗi vai trò. Cô quan niệm: "Hotgirl không phải là nghề. Nếu người bình thường cố gắng một thì Sam cũng như những bạn có cùng xuất phát điểm phải cố gắng, nỗ lực gấp 100, 1.000 lần một cách rất nghiêm túc để thoát khỏi các mác hot girl và vươn lên khẳng định mình trong nghệ thuật”.

Ngoài đời, do tính chất công việc, Sam luôn xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài chỉn chu, xinh đẹp. Cô chăm diện đồ hiệu và sở hữu bộ sưu tập túi xách, giày dép "khổng lồ" đến từ nhiều thương hiệu danh tiếng như Gucci, Chanel, Dior...

Sam khoe dáng bên túi hiệu

Hiện tại, khối tài sản "khủng" của mỹ nhân vẫn khiến dân mạng xuýt xoa ngưỡng mộ.

Ảnh: Tổng hợp