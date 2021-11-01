Từ khóa 'ly hôn lên ngôi': Hoa hậu Đặng Thu Thảo tiếp tục có động thái lạ sau đồn đoán rạn nứt với chồng đại gia

Hậu trường 01/11/2021 15:59

Hoa hậu Đặng Thu Thảo lại tiếp tục có đôi lời gửi đến các con càng khiến CĐM thêm chắc chắn về rạn nứt hôn nhân. 

Mới đây, trên Facebook cá nhân, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo bất ngờ có bài đăng khiến người hâm mộ hoang mang.

Cụ thể, nàng hậu ẩn ý về một chặng đường mới, cuộc sống mới hoàn toàn và chỉ có 3 mẹ con. Ngay lập tức cư dân mạng tỏ ra vô cùng hoang mang và bất ngờ khi cô không còn nhắc tới ông xã. Đặng Thu Thảo viết: "3 mẹ con bắt đầu cuộc sống mới, nơi mới, mọi thứ đều mới và xuất phát từ con số âm! Nhưng không gì là không thể. Cảm ơn những người thân yêu, không nghĩ sẽ có lúc phiền mọi người nhiều đến vậy. Trân trọng và khắc ghi".

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CĐM đang xôn xao tin Thu Thảo ly hôn - Ảnh: Internet

Chính bài đăng này làm rộ lên tin đồn hôn nhân của nàng hậu đã vướng phải những trục trặc, thậm chí là tan vỡ. 

Giữa lúc dư luận đang xôn xao thì mới đây, nàng hậu lại tiếp tục có đôi lời gửi đến các con lại càng khiến CĐM thêm chắc chắn về rạn nứt hôn nhân. 

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Bài đăng của hoa hậu - Ảnh chụp màn hình

Trên trang cá nhân, cô viết: "3 mẹ con mình cùng nhau cố gắng nhé! 2 con trai yêu của mẹ. Mẹ yêu 2 con rất nhiều".

Mặc dù vẫn giữ im lặng và không trực tiếp nhắc đến tin đồn ly hôn với chồng doanh nhân, song loạt hành động đáng ngờ của Hoa hậu Đại dương thật khiến dân tình sinh nghi.

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Thu Thảo lên xe hoa sau 3 năm hẹn hò - Ảnh: Internet

Được biết, Đặng Thu Thảo sinh năm 1995, lên ngôi Hoa hậu Đại dương vào năm 2014. Người đẹp Cần Thơ hẹn hò với doanh nhân Phúc Thành và kết hôn vào tháng 11/2018. Cuối năm 2020, Đặng Thu Thảo sinh 2 con trai sinh đôi và đặt tên ở nhà là Andy và Tony. 

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Từ khóa:   Đặng Thu Thảo Đặng Thu Thảo ly hôn hoa hậu ly hôn

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