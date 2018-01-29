Nói điều tế nhị sau khi đội tuyển U23 Việt Nam về nước, Bảo Thanh khiến các mạnh thường quân 'thót tim'

Gửi lời nhắn đến các mạnh thường quân đừng “nói lời gió bay” khi đã hứa thưởng tiền cho các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam, Bảo Thanh “Sống chung với mẹ chồng” khiến người hâm mộ ủng hộ rần rần.
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Dù tiếc nuối khi thất bại tại trận chung kết nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn nhận được rất nhiều sự yêu mến và chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá cả nước. Với hàng triệu trái tim người Việt, các cầu thủ đã thực sự là những anh hùng.
Trên khắp các trang mạng xã hội, khán giả và nhiều sao Việt đồng loạt đăng các dòng trạng thái ca ngợi, thể hiện niềm tự hào trước thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên, Bảo Thanh lại thể hiện sự ngưỡng mộ của mình rất khác khi gửi đến các mạnh thường quân lời nhắc nhở tế nhị.
Nữ diễn viên chia sẻ: “Các mạnh thường quân hứa thưởng tiền thì nhớ thực hiện lời hứa nhé. Đừng có lời nói gió bay. Ghi chép đủ cả rồi đó.
Đọc những bài viết này mà xem. Cầu thủ cũng có nhiều người gia cảnh khó khăn lắm. Tất cả các cầu thủ đều xứng đáng được vinh danh như nhau. Vì họ thi đấu với tinh thần đoàn kết. Nếu thiếu đi dù chỉ 1 người thì chưa chắc đã có được thành tích xuất sắc như hôm nay. Dẫu vẫn biết là luật rồi... nhưng có thể nào không thu thuế riêng trường hợp này có được không? Em xin hết ạ".
Kèm theo dòng trạng thái đầy cảm xúc, Bảo Thanh cũng chia sẻ bài viết về hoàn cảnh khó khăn của Phạm Xuân Mạnh, một trong những cầu thủ góp phần làm nên kỳ tích của đội tuyển U23 Việt Nam trong giải đấu lần này.