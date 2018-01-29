Nói điều tế nhị sau khi đội tuyển U23 Việt Nam về nước, Bảo Thanh khiến các mạnh thường quân 'thót tim'

Dù tiếc nuối khi thất bại tại trận chung kết nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn nhận được rất nhiều sự yêu mến và chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá cả nước. Với hàng triệu trái tim người Việt, các cầu thủ đã thực sự là những anh hùng.

Người hâm mộ chào đón đội tuyển U23 Việt Nam ngày trở về - Ảnh: Internet

Trên khắp các trang mạng xã hội, khán giả và nhiều sao Việt đồng loạt đăng các dòng trạng thái ca ngợi, thể hiện niềm tự hào trước thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên, Bảo Thanh lại thể hiện sự ngưỡng mộ của mình rất khác khi gửi đến các mạnh thường quân lời nhắc nhở tế nhị.