Chuyện không có gì đáng nói nếu như Phi Hùng không lên tiếng tố có người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của cả hai. Tuy nhiên, sau đó, Lâm Khánh Chi phủ nhận, khẳng định Song Duy chỉ là người bạn. Vào tháng 5, trong một cuộc trò chuyện trực tiếp (livestream) giao lưu trên trang cá nhân, ca sĩ này cho biết vụ ly hôn khiến bản thân bị ảnh hưởng nghiêm trọng cả về công việc lẫn đời sống . Việc hôn nhân rạn nứt do cả hai cùng có lỗi. Đồng thời, cô cũng bày tỏ việc muốn hàn gắn tình cảm với chồng cũ. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi còn xin phép được chia sẻ hình cưới cũng Phi Hùng để kỷ niệm ngày trọng đại trước đây.

Mở bát đầu năm 2022, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi bất ngờ xác nhận đã ly hôn cùng Trần Phi Hùng sau nhiều năm gắn bó. Được biết, con trai là bé Thiên Long sẽ sống cùng cô. Cả 2 vẫn giữ quan hệ bạn bè để cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con trai.

Vừa qua, khi ra tòa hoàn tất thủ tục ly hôn, cả hai lại lần nữa thu hút dư luận bởi việc tranh chấp quyền nuôi con. Diệp Lâm Anh muốn nuôi cả hai con do các bé còn nhỏ nhưng chồng cũ của cô thì muốn được nuôi con gái lớn. Cả hai không đạt được đồng thuận sau ba lần hòa giải không thành nên phải ra tòa để xử lý. Diệp Lâm Anh vẫn muốn được quyền nuôi dưỡng cả hai con.

Diệp Lâm Anh mặc dù không còn hoạt động nhiều trong showbiz thế nhưng chuyện đời tư của nữ diễn viên vẫn được nhiều người hâm mộ chú ý. Mới đây, thông tin Diệp Lâm Anh xác nhận ly thân chồng doanh nhân Nghiêm Đức và dọn ra ở riêng sau hai năm chung sống khiến nhiều khỏi không khỏi ngỡ ngàng.

Pha Lê

Cuối tháng 3/2022 vừa qua, nữ ca sĩ Pha Lê và chồng ngoại quốc là cặp đôi tiếp theo thông báo 'đường ai nấy đi' do những khác biệt về văn hóa, quan điểm sống. Trước khi đến bước ly hôn, cặp đôi đã từng cố gắng cải thiện song không thể hàn gắn.

Tuy nhiên, nếu những đôi trên tỏ vẻ gay gắt với đối phương sau ly hôn thì Pha Lê và chồng cũ lại chia tay rất êm đẹp, văn minh và giữ mối quan hệ bạn bè để cùng nuôi nấng con gái chung.

Cuối tháng 3/2022 vừa qua, nữ ca sĩ Pha Lê và chồng ngoại quốc là cặp đôi tiếp theo thông báo 'đường ai nấy đi' do những khác biệt về văn hóa, quan điểm sống - Ảnh: Internet

Hoàng Oanh

Trong danh sách này, cặp đôi khiến nhiều người nuối tiếc nhất chắc có lẽ là MC Hoàng Oanh và chồng Mỹ Jack Cole. Sau nhiều nghi vấn rạn nứt, đầu tháng 4/2022, cặp đôi đã chính thức xác nhận ly hôn.

Trên trang cá nhân, Hoàng Oanh cho biết: "Oanh thật sự xin lỗi và mong mọi người thông cảm khi giờ mới chia sẻ thông tin cá nhân này. Vì Oanh và Jack vẫn đang trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn. Oanh và Jack vẫn sẽ cùng nhau yêu thương con, cùng nhau nuôi dạy con khoẻ mạnh, hạnh phúc".

Trong danh sách này, cặp đôi khiến nhiều người nuối tiếc nhất chắc có lẽ là MC Hoàng Oanh và chồng Mỹ Jack Cole - Ảnh: Internet

Trước khi chia tay, Hoàng Oanh và Jack Cole từng khiến không ít khán giả ngưỡng mộ vì chuyện tình đẹp. Hoàng Oanh tìm được bến đỗ sau những lần lận đận tình duyên, thậm chí cô còn từ bỏ cuộc sống ở Việt Nam để sang Singapore làm người phụ nữ nội trợ, chuyên tâm chăm chồng con.

Hòa Minzy

Chiều 17/2/2022, mạng xã hội bất ngờ rộ lên tin đồn Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải đã âm thầm chia tay. Dấu hiệu nghi vấn là đã vài tháng trước đó, cặp đôi không còn tương tác gì với nhau trên mạng xã hội.

Hiện tại, Hòa Minzy là người chăm sóc con trai, thiếu gia Minh Hải vẫn đang làm việc ở Úc - Ảnh: Internet

Đến chiều 19/2, Hòa Minzy và Minh Hải chính thức xác nhận chia tay. Nữ ca sĩ cho biết cả hai chia tay trong êm đẹp, nguyên nhân không xuất phát từ việc yêu xa hay có người thứ 3. Sau khi đường ai nấy đi, Hòa Minzy và Minh Hải vẫn sẽ cùng nhau nuôi dạy bé Bo - con trai chung một cách tốt nhất. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn mọi người đừng ai làm tổn thương bạn trai cũ bởi cả hai đã rất cố gắng trước khi đi đến quyết định này.

Hiện tại, Hòa Minzy là người chăm sóc con trai, thiếu gia Minh Hải vẫn đang làm việc ở Úc. Tuy nhiên cả hai cho biết sẵn sàng hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Phương Lê

Hoa hậu Phương Lê ly hôn chồng doanh nhân Hà Văn An, hơn cô 19 tuổi với lý do hai bên không còn tiếng nói chung. Cả hai có ba con gái.

Phương Lê và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè để cùng chăm lo cho các con.