Những vụ ly hôn chấn động showbiz Việt trong năm 2022: Người bị tố ngoại tình, có cặp gây tiếc nuối vì chuyện tình đẹp!

Hậu trường 28/12/2022 16:35

Năm 2022, nhiều mỹ nhân của showbiz Việt khiến người hâm mộ khỏi ngỡ ngàng và tiếc nuối khi thông báo ly hôn. Trong số những vụ ly hôn gây chấn động, nhận nhiều sự quan tâm có thể kể đến là ca sĩ Lâm Khánh Chi, Diệp Lâm Anh, Pha Lê, Hoàng Anh,…

Lâm Khánh Chi

Mở bát đầu năm 2022, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi bất ngờ xác nhận đã ly hôn cùng Trần Phi Hùng sau nhiều năm gắn bó. Được biết, con trai là bé Thiên Long sẽ sống cùng cô. Cả 2 vẫn giữ quan hệ bạn bè để cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con trai.

Những vụ ly hôn chấn động showbiz Việt trong năm 2022: Người bị tố ngoại tình, có cặp gây tiếc nuối vì chuyện tình đẹp! - Ảnh 1
Mở bát đầu năm 2022, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi bất ngờ xác nhận đã ly hôn cùng Trần Phi Hùng sau nhiều năm gắn bó - Ảnh: Internet

Chuyện không có gì đáng nói nếu như Phi Hùng không lên tiếng tố có người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của cả hai. Tuy nhiên, sau đó, Lâm Khánh Chi phủ nhận, khẳng định Song Duy chỉ là người bạn. Vào tháng 5, trong một cuộc trò chuyện trực tiếp (livestream) giao lưu trên trang cá nhân, ca sĩ này cho biết vụ ly hôn khiến bản thân bị ảnh hưởng nghiêm trọng cả về công việc lẫn đời sống. Việc hôn nhân rạn nứt do cả hai cùng có lỗi. Đồng thời, cô cũng bày tỏ việc muốn hàn gắn tình cảm với chồng cũ. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi còn xin phép được chia sẻ hình cưới cũng Phi Hùng để kỷ niệm ngày trọng đại trước đây.

Diệp Lâm Anh

Diệp Lâm Anh mặc dù không còn hoạt động nhiều trong showbiz thế nhưng chuyện đời tư của nữ diễn viên vẫn được nhiều người hâm mộ chú ý. Mới đây, thông tin Diệp Lâm Anh xác nhận ly thân chồng doanh nhân Nghiêm Đức và dọn ra ở riêng sau hai năm chung sống khiến nhiều khỏi không khỏi ngỡ ngàng.

Những vụ ly hôn chấn động showbiz Việt trong năm 2022: Người bị tố ngoại tình, có cặp gây tiếc nuối vì chuyện tình đẹp! - Ảnh 2
Khi ra tòa hoàn tất thủ tục ly hôn, cả hai lại lần nữa thu hút dư luận bởi việc tranh chấp quyền nuôi con - Ảnh: Internet

Vừa qua, khi ra tòa hoàn tất thủ tục ly hôn, cả hai lại lần nữa thu hút dư luận bởi việc tranh chấp quyền nuôi con. Diệp Lâm Anh muốn nuôi cả hai con do các bé còn nhỏ nhưng chồng cũ của cô thì muốn được nuôi con gái lớn. Cả hai không đạt được đồng thuận sau ba lần hòa giải không thành nên phải ra tòa để xử lý. Diệp Lâm Anh vẫn muốn được quyền nuôi dưỡng cả hai con.

Pha Lê

Cuối tháng 3/2022 vừa qua, nữ ca sĩ Pha Lê và chồng ngoại quốc là cặp đôi tiếp theo thông báo 'đường ai nấy đi' do những khác biệt về văn hóa, quan điểm sống. Trước khi đến bước ly hôn, cặp đôi đã từng cố gắng cải thiện song không thể hàn gắn.

Tuy nhiên, nếu những đôi trên tỏ vẻ gay gắt với đối phương sau ly hôn thì Pha Lê và chồng cũ lại chia tay rất êm đẹp, văn minh và giữ mối quan hệ bạn bè để cùng nuôi nấng con gái chung.

Những vụ ly hôn chấn động showbiz Việt trong năm 2022: Người bị tố ngoại tình, có cặp gây tiếc nuối vì chuyện tình đẹp! - Ảnh 3
Cuối tháng 3/2022 vừa qua, nữ ca sĩ Pha Lê và chồng ngoại quốc là cặp đôi tiếp theo thông báo 'đường ai nấy đi' do những khác biệt về văn hóa, quan điểm sống - Ảnh: Internet

Hoàng Oanh

Trong danh sách này, cặp đôi khiến nhiều người nuối tiếc nhất chắc có lẽ là MC Hoàng Oanh và chồng Mỹ Jack Cole. Sau nhiều nghi vấn rạn nứt, đầu tháng 4/2022, cặp đôi đã chính thức xác nhận ly hôn. 

Trên trang cá nhân, Hoàng Oanh cho biết: "Oanh thật sự xin lỗi và mong mọi người thông cảm khi giờ mới chia sẻ thông tin cá nhân này. Vì Oanh và Jack vẫn đang trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn. Oanh và Jack vẫn sẽ cùng nhau yêu thương con, cùng nhau nuôi dạy con khoẻ mạnh, hạnh phúc".

Những vụ ly hôn chấn động showbiz Việt trong năm 2022: Người bị tố ngoại tình, có cặp gây tiếc nuối vì chuyện tình đẹp! - Ảnh 4
Trong danh sách này, cặp đôi khiến nhiều người nuối tiếc nhất chắc có lẽ là MC Hoàng Oanh và chồng Mỹ Jack Cole - Ảnh: Internet

Trước khi chia tay, Hoàng Oanh và Jack Cole từng khiến không ít khán giả ngưỡng mộ vì chuyện tình đẹp. Hoàng Oanh tìm được bến đỗ sau những lần lận đận tình duyên, thậm chí cô còn từ bỏ cuộc sống ở Việt Nam để sang Singapore làm người phụ nữ nội trợ, chuyên tâm chăm chồng con.

Hòa Minzy

Chiều 17/2/2022, mạng xã hội bất ngờ rộ lên tin đồn Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải đã âm thầm chia tay. Dấu hiệu nghi vấn là đã vài tháng trước đó, cặp đôi không còn tương tác gì với nhau trên mạng xã hội.

Những vụ ly hôn chấn động showbiz Việt trong năm 2022: Người bị tố ngoại tình, có cặp gây tiếc nuối vì chuyện tình đẹp! - Ảnh 5
Hiện tại, Hòa Minzy là người chăm sóc con trai, thiếu gia Minh Hải vẫn đang làm việc ở Úc - Ảnh: Internet

Đến chiều 19/2, Hòa Minzy và Minh Hải chính thức xác nhận chia tay. Nữ ca sĩ cho biết cả hai chia tay trong êm đẹp, nguyên nhân không xuất phát từ việc yêu xa hay có người thứ 3. Sau khi đường ai nấy đi, Hòa Minzy và Minh Hải vẫn sẽ cùng nhau nuôi dạy bé Bo - con trai chung một cách tốt nhất. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn mọi người đừng ai làm tổn thương bạn trai cũ bởi cả hai đã rất cố gắng trước khi đi đến quyết định này.

Hiện tại, Hòa Minzy là người chăm sóc con trai, thiếu gia Minh Hải vẫn đang làm việc ở Úc. Tuy nhiên cả hai cho biết sẵn sàng hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Phương Lê

Hoa hậu Phương Lê ly hôn chồng doanh nhân Hà Văn An, hơn cô 19 tuổi với lý do hai bên không còn tiếng nói chung. Cả hai có ba con gái.

Phương Lê và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè để cùng chăm lo cho các con.

Những vụ ly hôn chấn động showbiz Việt trong năm 2022: Người bị tố ngoại tình, có cặp gây tiếc nuối vì chuyện tình đẹp! - Ảnh 6
Hoa hậu Phương Lê ly hôn chồng doanh nhân Hà Văn An, hơn cô 19 tuổi với lý do hai bên không còn tiếng nói chung - Ảnh: Internet
Giữa tin đồn ly hôn, Hoa hậu Diễm Hương cùng chồng thứ 2 đưa con trai đi chơi Noel

Giữa tin đồn ly hôn, Hoa hậu Diễm Hương cùng chồng thứ 2 đưa con trai đi chơi Noel

Một thời gian dài, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 và ông xã Quang Huy không xuất hiện bên nhau, từ đó dấy lên tin đồn hôn nhân "cơm không lành, canh không ngọt".

Xem thêm
Từ khóa:   những cặp sao Việt ly hôn sao việt ly hôn sao Việt ly hôn năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 38 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 38 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 38 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang