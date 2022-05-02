Những sao hạng A Showbiz Việt chọn cách tổ chức đám cưới trong kín đáo, không ồn ào

Hậu trường 02/05/2022 16:29

Để đảm bảo quyền riêng tư và những lý do khác mà các sao Việt này chọn cách tổ chức đám cưới trong kín đáo, không ồn ào.

 

Họ được đông đảo cộng đồng biết đến và sở hữu lượng fan lớn, là những ngôi sao hạng A trong showbiz Việt. Tuy nhiên, những cặp sao Việt này đã chọn hình thức tổ chức đám cưới trong kín đáo, không quá ồn ào đi kèm với nhiều quy định khắt khe trong hôn lễ.

Đám cưới Trường Giang - Nhã Phương

Đám cưới Trường Giang - Nhã Phương tổ chức 4 năm trước vào vào ngày 25/9/2018. Hôn lễ của Trường Giang - Nhã Phương được trang trí như một khu vườn cổ tích với nhiều hoa tươi, pha lê, ước tính chi phí vài tỷ đồng. Riêng thực đơn mỗi bàn tiệc cũng có giá khá đắt đỏ, hơn 15 triệu đồng. Trong ngày lên xe hoa, Nhã Phương diện 3 bộ váy cưới được nhà thiết kế Chung Thanh Phong thiết kế riêng.

Trong hôn lễ có quy định khách mời không dắt trẻ em theo cùng. Dress code của buổi tiệc yêu cầu hai màu đó là trang phục màu trắng hoặc đen, khách mời dự lễ không được sử dụng điện thoại và phải mang theo thiệp để vào hội trường tiệc.

Việc khuyến khích khách tham dự không sử dụng điện thoại trong tiệc cưới không quá xa lạ với các nước phương Tây và vốn là một xu hướng phổ biến. Quy định này được đặt ra có thể giúp cô dâu, chú rể kiểm soát hình ảnh của bản thân trong ngày trọng đại. Đồng thời tránh việc khách dự lễ cản trở thợ chụp ảnh trong quá trình tác nghiệp tại đám cưới.

Những sao hạng A Showbiz Việt chọn cách tổ chức đám cưới trong kín đáo, không ồn ào - Ảnh 1
Hôn lễ của Trường Giang - Nhã Phương quy định khách tham dự không sử dụng điện thoại - Ảnh: Internet

Đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần

Hiện tại, có lẽ tin tức 'bà bầu' Ngô Thanh Vân và tình trẻ 'Huy Trần đám cưới đã trở thành tâm điểm thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Sau những tháng ngày hẹn hò hạnh phúc, cặp đôi chính thức về một nhà mà dịp trọng đại này có lẽ là ngày được mong đợi nhất. Không chỉ sự háo hức xem lẫn hạnh phúc của riêng cặp đôi mà còn ở đông đảo người hâm mộ. Chính vì vậy, nhất cử nhất động gần đây của đôi trai tài gái sắc này trước và hậu hôn lễ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía công chúng.

"Vân không muốn đây là sự kiện, mà thực sự muốn nó là một kỷ niệm thật đáng nhớ. Vì thế, Vân và Huy quyết định bữa tiệc này nhỏ nhắn thôi nhưng chắc chắn sẽ xinh đẹp, và ấm cúng", Ngô Thanh Vân cho biết.

Được biết, Ngô Thanh Vân và Huy Trần trước đó đã gửi thiệp mời đến người thân, đồng nghiệp và bạn bè của cả hai. Một số nghệ sĩ như Isaac, Jun Phạm, Xuân Lan xác nhận sẽ góp mặt trong đám cưới của Ngô Thanh Vân. Đồng thời, nữ diễn viên cũng tạ lỗi khi không thể gửi thiệp mời đến mọi người và mong rằng họ có thể thông cảm, tôn trọng quyết định của cả hai và gửi lời chúc phúc cho cặp đôi.

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Nữ diễn viên xin lỗi khi không thể gửi thiệp mời đến tất cả mọi người - Ảnh: Internet

Đám cưới Tóc Tiên - Hoàng Touliver

Đám cưới Tóc Tiên sánh đôi cùng Hoàng Touliver được diễn ra kín đáo với không nhiều khách mời. Chia sẻ về  việc này với báo chí, nữ ca sĩ cho biết: “Thương gửi những ai quan tâm. Thật sự giờ đây Tiên không biết phải viết gì nói gì cho hợp hoàn cảnh này. Tiên chỉ xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những lời chúc mừng của mọi người gần, xa, trực tiếp có, gián tiếp cũng có. Cảm ơn vì đã tôn trọng Tiên và người thân gia đình.

Nếu có theo dõi con đường hoạt động nghệ thuật của Tiên hơn 15 năm qua, mong mọi người hiểu cho lý do vì sao Tiên xin phép được giữ kín những riêng tư nhất về mình, phần vì bản tính cố hữu của Tiên và “đối tác” đều không muốn đem hào nhoáng sân khấu vào cuộc sống đời thường.

Phần lớn hơn là vì chúng mình chỉ muốn được khán giả yêu thương bằng chính những sản phẩm nghệ thuật nghiêm túc. Một lần nữa, chúng mình xin cảm ơn những ai đã quan tâm và xin lỗi nếu tin tức hôm qua có làm phiền mọi người”.

Mọi thông tin về lễ cưới của cặp đôi trước đó đã được giữ kín và không chia sẻ rộng rãi với truyền thông. Duy chỉ có khoảng 50 người được mời tham dự đám cưới của hai người.

Những sao hạng A Showbiz Việt chọn cách tổ chức đám cưới trong kín đáo, không ồn ào - Ảnh 3
Đám cưới Tóc Tiên sánh đôi cùng Hoàng Touliver được diễn ra kín đáo với không nhiều khách mời - Ảnh: Internet

 

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Từ khóa:   Đám cưới hôn lễ Huy Trần - Ngô Thanh Vân

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