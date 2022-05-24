Những mỹ nhân của Vbiz Việt sở hữu cơ bụng số 11, số đo 3 vòng “siêu nét”

Minh Tú được khán giả biết đến với vai trò là hoa hậu, siêu mẫu. Bên cạnh kỹ năng catwalk điêu luyện cô còn khiến khán giả phải “lóa mắt” bởi vóc dáng “chuẩn không cần chỉnh”. Đặc biệt, phải nói đến là vòng eo con kiến với cơ bụng săn chắc. Cô nàng luôn duy trì thói quen yoga, squat, hít đất hay plank. Những lúc rảnh rỗi, cô nàng tiên thỏ thường đến phòng tập gym để tập luyện.

Bên cạnh việc tập thể dục, nữ người mẫu còn tập trung vào chế độ ăn uống. Cô nàng thường tự tay nấu ăn, hạn chế tinh bột, thậm trí cô không ăn tinh bột, đồ ăn vặt và tránh các thực phẩm nhiều dầu mỡ. Bổ sung nhiều rau xanh, bữa phụ thường là trái cây, sữa và các loại hạt dinh dưỡng .

Có lẽ cái tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã gây ấn tượng sâu sắc không những với BGK của Miss Grand mà còn với khán giả trên toàn thế giới. Bên cạnh khả năng ngoại ngữ lưu loát và phong cách cắt xẻ táo bạo đầy quyến rũ, người đẹp 9x còn khiến chị em mê mẩn bởi vòng "eo con kiến", cơ bụng số 11. Thùy Tiên thường xuyên tập luyện các bài tập HIIT, đây là một dạng cardio có cường độ cao. Ưu điểm của phương pháp này là tập ít nhưng lại có thể đốt cháy nhiều calo trên toàn bộ cơ thể.

Bên cạnh đó, nàng hậu luôn tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc trong thực đơn ăn uống. Thùy Tiên hạn chế tinh bột, tăng cường protein và bổ sung chất xơ. Thay vì ăn cơm chứ nhiều tinh bột, cô nàng chọn ăn khoai lang, bánh mì nguyên cám, yến mạch cho thực đơn mỗi ngày. Nhờ đó mà cô nàng có được vòng eo thon gọn, săn chắc với cơ bụng số 11.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Không thua kém bất kỳ “chị em” nào, Kỳ Duyên cũng nằm trong danh sách những cô nàng sở hữu cơ bụng số 11 đẹp nhất nhì Vbiz. Nàng hậu luôn dành thời gian để tập squat, bụng, bên cạnh đó, cô nàng còn lựa chọn chạy bộ để vận động. Kỳ Duyên còn áp dụng các bài tập đốt cháy cardio vào phương pháp luyện tập, mỗi ngày cô nàng dành 45 phút để chạy đốt cháy mỡ thừa.

Ngoài việc tập luyện thì chế độ ăn hằng ngày cũng giúp đỡ nàng hậu không ít. Cụ thể người đẹp gốc chia sẻ, cô thường lựa chọn thực phẩm healthy trong bữa ăn hằng ngày. Hạn chế ăn thịt và bổ sung trái cây tươi, rau xanh. Đặc biệt là luôn bổ sung ít nhất 2 lít nước mỗi ngày.

Minh Triệu

Minh Triệu là một trong số ít người mẫu nữ đi theo hình tượng thể thao, khoẻ khoắn với nước da nâu bánh mặt cùng với body săn sắc.

Với chế độ ăn uống và luyện tập nghiêm túc, Minh Triệu đã giữ được hình thể mà mọi cô gái đều ao ước. Đặc biệt, vòng 2 thon gọn và nhiều đường nét săn chắc, khoẻ khắn giúp Minh Triệu thoải mái diện những bộ trang phục thể thao, bikini và áo ngắn,…

Chạy bộ là một trong những bí quyết giúp Minh Triệu có được hình thể đẹp.

Khởi My

Khởi My thuộc thế hệ ca sĩ 9X đời đầu nhưng hiện tại cô đã rời show Vbiz, cô rẻ hướng sang đường game thủ. Vì tính chất công việc nên cô nàng thường phải ngồi lâu, điều đó làm cho vòng eo của nữ ca sĩ bị tích tụ mỡ thừa. Để khắc phục tình trạng này, cô nàng dành 10 phút mỗi ngày để tập luyện. Chỉ với 2 bài tập đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cực kì cao, giúp đốt cháy calo vùng eo, siết cơ bụng.

Động tác đầu tiên là lên gối. Với bài tập này bạn chỉ cần nằm ở tư thế úp sàn, sao cho đường thẳng cơ thể gần như song song với sàn nhà. Động tác lên gối chạm ngực bạn cần thực hiện mỗi chân 30 nhịp. Thứ hai là plank. Bài tập này khá đơn giản, nhưng bạn phải giữ được thăng bằng cơ thể nằm úp trên sàn nhà bằng mũi chân và 2 đầu gối tay, duy trì tư thế càng lâu càng tốt. Cuối cùng cô nàng cũng không quên đeo gen nịt bụng. Đai đeo sẽ giúp bạn tạo áp lực lên vòng eo, giúp vòng 2 trở nên săn chắc.