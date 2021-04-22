Nhóc tì chịu chơi nhất Vbiz gọi tên nhà Cường Đô La, được cha mẹ thuê hẳn du thuyền 'chanh sả' để thư giãn

Nói về gia đình chịu chơi nhất ở Việt Nam thì phải nhắc đến gia đình Cường Đô La - Đàm Thu Trang. Bố của Suchin thường được mọi người ví von rằng "bên ngoài là cá mập, ở nhà là cá con".

Anh là một người đàn ông thành đạt với công việc nhưng anh hóa dịu dàng khi ở gần cô con gái nhỏ của mình. Mới đây, hình ảnh gia du ngoạn trên du thuyền vô cùng "chanh sả" khiến cộng đồng xôn xao vì độ chịu chơi và chiều con của ông bố doanh nhân nổi tiếng.