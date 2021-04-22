Nhóc tì chịu chơi nhất Vbiz gọi tên nhà Cường Đô La, được cha mẹ thuê hẳn du thuyền 'chanh sả' để thư giãn

Trong ngày nghỉ lễ vừa qua, hình ảnh doanh nhân Cường Đô La cùng vợ con hưởng thụ và nghỉ dưỡng trên du thuyền nhận được sự chú ý và quan tâm của cư dân mạng. Cường Đô La 'mặc váy' đi chơi
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Nói về gia đình chịu chơi nhất ở Việt Nam thì phải nhắc đến gia đình Cường Đô La - Đàm Thu Trang. Bố của Suchin thường được mọi người ví von rằng "bên ngoài là cá mập, ở nhà là cá con".
Anh là một người đàn ông thành đạt với công việc nhưng anh hóa dịu dàng khi ở gần cô con gái nhỏ của mình. Mới đây, hình ảnh gia du ngoạn trên du thuyền vô cùng "chanh sả" khiến cộng đồng xôn xao vì độ chịu chơi và chiều con của ông bố doanh nhân nổi tiếng.
Bà xã Đàm Thu Trang cũng đăng tải trên trang cá nhân của mình hình ảnh của cô con gái nhỏ, cô viết với dòng caption hài hước: "Hôm nay, mẹ được ẵm Cường con đi chơi. Hôm nay, Cường mặc đầm".
Sau loạt ảnh đăng tải đi chơi vui vẻ của hai vợ chồng nhà doanh nhân, biểu cảm của bé Suchin chiếm trọn “spotlight” khiến nhiều người hâm mộ không khỏi dành "cơn mưa tim" và nhiều lời khen ngợi: "Cưng quá. Chúc em luôn ngoan ngoãn và khỏe mạnh nha", Suchin giống em bé Hàn Quốc... Tóc em nhiều nhìn đáng yêu quá", chúc thiên thần có cuộc đời hạnh phúc nhé!" hay có cư dân mạng đùa vui, nhận vơ họ hàng "gần" với Cường Đô la "Chúc anh ruột và cháu tui ngày lễ vui vẻ nhá"...
Kể từ khi cặp đôi đón con gái đầu lòng chào đời, trang mạng xã hội cá nhân của hai vợ chồng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu, biểu cảm hề hước của cô bé Suchin, khiến nhiều người "phát cuồng" vì độ xinh xắn muốn xỉu. Đồng thời, cộng dân mạng được dịp gọi đùa Cường Đô La và Đàm Thu Trang là cặp bố mẹ "nghiện con" nhất showbiz Việt.