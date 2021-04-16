Ái nữ nhà Cường Đô La thể hiện thái độ, cương quyết không gọi 'ba mẹ' trong lần đầu tập nói

Hậu trường 16/04/2021 17:02

Các nhóc tỳ của sao Việt cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng không kém gì ba mẹ. Mọi hoạt động của những "cậu ấm cô chiêu" này nhận được sự chú ý vì độ hồn nhiên. Bé Suchin nhà Trang - Cường cũng gây chú ý với nhiều khoảnh khắc hài hước, đáng yêu.

Mới đây, cựu người mẫu Đàm Thu Trang đã chia sẻ hình ảnh bé Suchin kèm dòng trạng thái khoe ngày đầu tiên con gái tập nói. Tuy nhiên bà xã Cường Đô La lại phải bất lực viết: "Con với cái thế đấy" khi từ đầu tiên mà con gái "rượu" nói không phải là gọi ba hay gọi mẹ. 

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'Suchin 2 bím xin chào cô chú, con biết nói từ đầu tiên rồi nè. Thế mà mẹ Trang lại giận'

Cụ thể, theo chia sẻ của cựu người mẫu, con gái cô rất "thái độ", cương quyết không gọi ba mẹ, mà chỉ gắt lên một từ "hông" khiến mẹ cũng phải bất lực. 

Chia sẻ thú vị này của Đàm Thu Trang nhận được sự "đồng cảm" của nhiều bậc phụ huynh có con cái đang độ tuổi tập nói. Nhiều người còn để lại bình luận hài hước như: "Từ đầu tiên con mình nói là bò, mình cũng chịu bé luôn" hay "Suchin đáng yêu thế, cơ mà nói vậy cho khác người con nhỉ". 

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Suchin đáng yêu trong mọi khoảnh khắc, được mẹ Trang bố Cường cưng chiều hết mực, suốt ngày đem khoe trên mạng xã hội. Cũng nhờ thế mà cô bé tuy chỉ mới bắt đầu bập bẹ tập nói đã có một lượng fan vô cùng 'hùng hậu'

Khoảnh khắc tập nói của Suchin nhận được nhiều sự yêu thích của cư dân mạng. Chúc bé mau ăn chóng lớn và sớm gọi "ba mẹ" cho mẹ Trang ba Cường vui lòng nhé!

Ảnh: FB nhân vật

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Hiếm hoi khoe ảnh thuở nhỏ, Cường Đô La khiến CĐM thích thú vì con gái Suchin ‘sao y bản chính’

Bài đăng so sánh ảnh thuở nhỏ của Cường Đô La và con gái Suchin nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

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Từ khóa:   bé Suchin Cường Đô la con gái Đàm Thu Trang

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