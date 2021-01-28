Xách làn đi chợ nhưng chỉ ‘mua’ được em bé Suchin, vợ Cường Đô La khiến dân mạng cười ngặt nghẽo

Hậu trường 28/01/2021 17:38

Mới đây, Đàm Thu Trang đã đăng tải bức ảnh con gái yêu của mình lên trang facebook cá nhân. Bức ảnh gây chú ý khi vợ Cường Đô La để bé Suchin ngồi “lọt thỏm” trong chiếc túi hàng hiệu.

Từ ngày về làm vợ Cường Đô La, Đàm Thu Trang có vẻ như vắng bóng hơn trong các hoạt động nghệ thuật. Có lẽ giờ đây, cô dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc cho tổ ấm của mình, đặc biệt là sự quan tâm yêu thương em bé Suchin – con gái đầu lòng của cô và Cường Đô La.

Trong bài đăng mới nhất về Suchin, Đàm Thu Trang đã để Suchin vào chiếc túi hiệu của mình với dòng trạng thái dí dỏm: “Xách làn đi chợ…chả mua được gì…mua được 1 em bé chuột con”. Bố Cường cũng hài hước để lại bình luận: “Chuột kim cương của papa đó”. Chỉ bao nhiêu đấy thôi đã đủ hiểu Suchin được cưng cỡ nào rồi.

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Hình ảnh đáng yêu của Suchin ngồi ‘lọt thỏm’ trong chiếc túi hàng hiệu của mẹ Trang - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân của mình, vợ Cường Đô La cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh con gái yêu. Thế nhưng cô luôn khéo léo úp mở khuôn mặt của bé, lựa chọn những góc chụp nghiêng cho Suchin.

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Những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc của tổ ấm Cường Đô La - Ảnh: FB

Cường Đô La và vợ Đàm Thu Trang về chung một nhà hồi tháng 7/2019. Một năm sau, gia đình nam doanh nhân chào đón con gái đầu lòng Suchin. Trước đó, Cường Đô La với ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng từng có chung một con trai Subeo. Mặc dù đã đường ai nấy đi, thế nhưng cư dân mạng luôn cảm thấy ngưỡng mộ với cách cư xử văn minh của Cường Đô La và Hà Hồ. Hiện tại, cả 2 đều đã có tổ ấm riêng và luôn dành thời gian chăm sóc con chung. Không những thế, Đàm Thu Trang còn vô cùng quan tâm và yêu thương con riêng của chồng.

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