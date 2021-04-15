Subeo làm văn miêu tả về Cường Đô La bằng tiếng Việt: Ba 'nghe mà mát lòng mát dạ'

Hậu trường 15/04/2021 09:35

Bé Subeo nổi tiếng với khả năng nói tiếng Anh như gió nhưng tiếng Việt còn hạn chế nhiều. Mới đây Cường Đô La bất ngờ chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh cậu quý tử đọc bài tập làm văn bằng tiếng Việt khá trôi chảy.

Subeo là nhóc tì được "săn đón" nhất nhì showbiz vì có ba là doanh nhân nổi tiếng, mẹ là "nữ hoàng giải trí" hàng đầu Việt Nam. Mọi hoạt động của cậu bé này luôn được cư dân mạng chú ý và quan tâm. Subeo gây ấn tượng bởi vẻ ngoài đáng yêu và khả năng nói tiếng Anh như gió của mình. Tuy nhiên theo nhiều chia sẻ của Hà Hồ trước đó thì vốn tiếng Việt của con trai đầu còn nhiều hạn chế. 

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Có ba là doanh nhân giàu có, mẹ là nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam nên cuộc sống của Subeo luôn được cộng đồng mạng chú ý - Ảnh: Internet

Mới đây, Cường Đô La bất ngờ chia sẻ một đoạn video khoảng hơn 1 phút giọng con trai đọc bài tập làm văn miêu tả ba bằng tiếng Việt. Vì học chương trình toàn bộ bằng tiếng Anh, nên khả năng phát âm tiếng Việt của Subeo còn khá "lơ lớ", tuy nhiên vẫn được "đại gia phố núi" khen: "Trình độ nói tiếng Việt của anh Hai ngày càng tiến bộ". 

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Cường Đô La 'mát lòng mát dạ' chia sẻ bài tập làm văn miêu tả bố của con trai cưng lên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Trong bài tập làm văn, Subeo đã tả ba rất chân thực và dành nhiều tình cảm cho ba: "Người chăm sóc em và em cũng yêu người đó chính là ba của em. Ba của em có vóc dáng nhỏ bé, ốm, thấp, khuôn mặt của ba tròn, tóc ba đen và rất ngắn. Ba của em là người rất tốt bụng, ba giúp đỡ em làm bài tập và cũng giúp đỡ gia đình. Ba em rất chăm chỉ làm việc, ba đi làm việc nhiều lắm để kiếm nhiều tiền cho con đi học và cho gia đình. Em cảm thấy em yêu thương ba của em".

Qua lời miêu tả của Subeo, có thể thấy đại gia Quốc Cường là người ba tuyệt vời trong mắt cậu bé. "Đại gia phố núi" luôn cố gắng dành thời gian chăm sóc cậu con trai để bù đắp tình cảm sau hôn nhân đổ vỡ với Hồ Ngọc Hà. Qua lời "review" chân thực của cậu con trai, Cường Đô La được nhiều cư dân mạng gọi là "ông bố quốc dân" vì những khoảnh khắc cùng làm bài tập với con trai, đưa đón con đi học dù công việc bận bịu và ít có thời gian rảnh. 

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Cường Đô La luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho gia đình, đặc biệt là con trai đầu - Ảnh: FB

Ở phần bình luận, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho giọng đáng yêu của Subeo. Ngoài ra một số người còn cho rằng thông qua bài làm văn có thể thấy Subeo có tính cách chân thật, hồn nhiên và là cậu bé giàu tình cảm. 

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