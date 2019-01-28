Nhớ con trai, Quang Dũng ngồi giữa trời lạnh đợi suốt 3 tiếng để được gặp mặt

Mới đây, ca sĩ Quang Dũng bất ngờ chia sẻ hình ảnh đang ngồi đợi con trai tại một quán cafe ở Hà Nội. Anh cho biết, để có thể gặp được bé Bảo Nam, anh không ngại ngồi đợi 3 tiếng chỉ để chờ cậu bé ngủ dậy.

"Cafe sớm chờ hoàng tử ngủ dậy. Chờ gần 3 tiếng rồi... may là thời tiết Hà Nội đẹp dịu dàng xoa nhẹ... Hoàng tử là tất cả", Quang Dũng viết lời yêu thương khi đợi con trai.