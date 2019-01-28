Nhớ con trai, Quang Dũng ngồi giữa trời lạnh đợi suốt 3 tiếng để được gặp mặt

Hậu trường 28/01/2019 10:42

Dòng chia sẻ mới đây của ca sĩ Quang Dũng về con trai những ngày cận Tết khiến nhiều người vô cùng cảm động.

Mới đây, ca sĩ Quang Dũng bất ngờ chia sẻ hình ảnh đang ngồi đợi con trai tại một quán cafe ở Hà Nội. Anh cho biết, để có thể gặp được bé Bảo Nam, anh không ngại ngồi đợi 3 tiếng chỉ để chờ cậu bé ngủ dậy.

"Cafe sớm chờ hoàng tử ngủ dậy. Chờ gần 3 tiếng rồi... may là thời tiết Hà Nội đẹp dịu dàng xoa nhẹ... Hoàng tử là tất cả", Quang Dũng viết lời yêu thương khi đợi con trai.

Nhớ con trai, Quang Dũng ngồi giữa trời lạnh đợi suốt 3 tiếng để được gặp mặt - Ảnh 1
Quang Dũng tỏ ra thích thú dù phải đợi nhiều giờ để được gặp con trai - Ảnh: FBNV

Nhớ con trai, Quang Dũng ngồi giữa trời lạnh đợi suốt 3 tiếng để được gặp mặt - Ảnh 2

Nhớ con trai, Quang Dũng ngồi giữa trời lạnh đợi suốt 3 tiếng để được gặp mặt - Ảnh 3

Nhớ con trai, Quang Dũng ngồi giữa trời lạnh đợi suốt 3 tiếng để được gặp mặt - Ảnh 4
Dưới phần bình luận, một số dân mạng gọi anh là 'ông bố thương con nhất năm 2019' vì sự kiên nhẫn của mình - Ảnh: FBNV

Vì nhớ và muốn được gặp Bảo Nam trước Tết, Quang Dũng không ngại bay về từ nước ngoài. Dù cận Tết công việc rất bận rộn nhưng anh vẫn dành thời gian bên cạnh, quan tâm "hoàng tử bé" của mình.

Nhớ con trai, Quang Dũng ngồi giữa trời lạnh đợi suốt 3 tiếng để được gặp mặt - Ảnh 5
Sau khi ly hôn, Quang Dũng vẫn lẻ bóng...
Nhớ con trai, Quang Dũng ngồi giữa trời lạnh đợi suốt 3 tiếng để được gặp mặt - Ảnh 6
... trong khi Hoa hậu Jennifer Phạm đã xây dựng tổ ấm mới bên chồng điển trai và các con - Ảnh: Internet

Bé Bảo Nam là trái ngọt trong cuộc hôn nhân đầu tiên của ca sĩ Quang Dũng và Hoa hậu Jennifer Phạm. Sau chia tay, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè vì con trai. Hiện tại, Jennifer Phạm đã tìm được hạnh phúc mới và về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Còn Quang Dũng vẫn sống một mình và tập trung thời gian phát triển sự nghiệp ca hát. Giọng ca Một đời quên lãng hoạt động chủ yếu ở nước ngoài nên từ khi vợ cũ và con trai về nước anh ít có thời gian để gặp mặt con.

Thanh Thảo tung ảnh 15 năm trước mừng sinh nhật Quang Dũng, nhắn nhủ: “Anh vẫn là người đàn ông rất quan trọng trong lòng em”

Thanh Thảo tung ảnh 15 năm trước mừng sinh nhật Quang Dũng, nhắn nhủ: “Anh vẫn là người đàn ông rất quan trọng trong lòng em”

Thanh Thảo còn khẳng định, Quang Dũng luôn ở vị trí nhất định trong lòng cô suốt 15 năm qua.

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Từ khóa:   ca sĩ Quang Dũng con trai Quang Dũng và Jennifer Phạm

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