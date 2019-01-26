Sau 8 tháng sinh con với chồng Tây, Lan Phương 'ứa nước mắt' kể về cuộc sống những ngày giáp Tết

Mới đây, diễn viên Lan Phương khiến nhiều chị em xúc động khi tâm sự về cuộc sống những ngày cận Tết. Vì bận rộn công việc ở phim trường, nữ diễn viên Cả một đời ân oán không thể bên cạnh con gái thường xuyên. Cô thương con còn nhỏ mà đã thiếu hơi mẹ. Mỗi ngày, bé Lina chỉ được nhìn mặt và chơi với mẹ vỏn vẹn khoảng 15 phút ít ỏi.

Bé Lina là trái ngọt đầu tiên cho tình yêu đẹp của Lan Phương và chồng Tây - Ảnh: FBNV

“Mẹ nhớ con gái của mẹ quá đi mất thôi. Ngày nào cũng đi quay, thấy mặt con, chơi với con từ 6 giờ sáng được khoảng 15 phút rồi mẹ chạy đi quay. Đến khi về nhà cũng 10 -11 giờ đêm, con đã đi ngủ. Chỉ thỉnh thoảng giữa đêm con chợt tỉnh đòi bú rồi ngủ tiếp.