Sau 8 tháng sinh con với chồng Tây, Lan Phương 'ứa nước mắt' kể về cuộc sống những ngày giáp Tết

Hậu trường 26/01/2019 10:13

Những tâm sự vô cùng cảm động của diễn viên Lan Phương nhận được sự đồng cảm của nhiều chị em.

Mới đây, diễn viên Lan Phương khiến nhiều chị em xúc động khi tâm sự về cuộc sống những ngày cận Tết. Vì bận rộn công việc ở phim trường, nữ diễn viên Cả một đời ân oán không thể bên cạnh con gái thường xuyên. Cô thương con còn nhỏ mà đã thiếu hơi mẹ. Mỗi ngày, bé Lina chỉ được nhìn mặt và chơi với mẹ vỏn vẹn khoảng 15 phút ít ỏi.

Sau 8 tháng sinh con với chồng Tây, Lan Phương 'ứa nước mắt' kể về cuộc sống những ngày giáp Tết - Ảnh 1
Bé Lina là trái ngọt đầu tiên cho tình yêu đẹp của Lan Phương và chồng Tây - Ảnh: FBNV

 “Mẹ nhớ con gái của mẹ quá đi mất thôi. Ngày nào cũng đi quay, thấy mặt con, chơi với con từ 6 giờ sáng được khoảng 15 phút rồi mẹ chạy đi quay. Đến khi về nhà cũng 10 -11 giờ đêm, con đã đi ngủ. Chỉ thỉnh thoảng giữa đêm con chợt tỉnh đòi bú rồi ngủ tiếp.

Bây giờ ngồi hút sữa cho con lúc đoàn nghỉ trưa, mẹ nhớ Lina kinh khủng. Thương con thiếu hơi mẹ ban ngày, thương cả mẹ không được ôm ấp con mỗi ngày. Thôi mẹ con mình cùng cố nhé. 6 ngày nữa mẹ được nghỉ tết rồi, 2 mẹ con tha hồ ôm nhau”, Lan Phương tâm sự xúc động.

Dưới bài viết, Lan Phương nhận được nhiều sự chia sẻ, động viên của hội mẹ bỉm sữa. Ngoài ra, nhiều chị em cũng để lại tâm sự đồng cảm với nữ diễn viên khi không được gần con thường xuyên.

Sau 8 tháng sinh con với chồng Tây, Lan Phương 'ứa nước mắt' kể về cuộc sống những ngày giáp Tết - Ảnh 2
Không khó để bắt gặp hình ảnh Lan Phương vừa ôm con, cho con bú... vừa đọc kịch bản tại trường quay - Ảnh: FBNV
Sau 8 tháng sinh con với chồng Tây, Lan Phương 'ứa nước mắt' kể về cuộc sống những ngày giáp Tết - Ảnh 3
Thường xuyên theo mẹ đến phim trường đông người nên bé Lina khá dạn dĩ và ngoan ngoãn không quấy phá - Ảnh: FBNV
Sau 8 tháng sinh con với chồng Tây, Lan Phương 'ứa nước mắt' kể về cuộc sống những ngày giáp Tết - Ảnh 4
Hiện tại, cuộc sống của Lan Phương bên chồng Tây đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ - Ảnh: FBNV

Lan Phương hạ sinh con gái đầu lòng với chồng Tây vào tháng 5/2018. Cô chấp nhận bỏ sự nghiệp đang phát triển ở TP. HCM để ra Hà Nội cùng chồng. Sau sinh, Lan Phương nhanh chóng lấy lại vóc dáng và trở lại làm việc. Trên trang cá nhân của mình, bà mẹ bỉm sữa thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bế con gái đến trường quay để tiện chăm sóc.

Từ lúc con gái 3 tháng, Lan Phương đã thích thú khoe một chi tiết khiến ai cũng phải thốt lên "mẹ nào con nấy"

Từ lúc con gái 3 tháng, Lan Phương đã thích thú khoe một chi tiết khiến ai cũng phải thốt lên "mẹ nào con nấy"

Nhìn dáng ngủ của 2 mẹ con Lan Phương y chang nhau thế này thì đúng là "mẹ nào con nấy".

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