Lan Phương nhập viện trong đêm giao thừa, không thể cho con bú nhiều ngày

Mới đây, diễn viên Lan Phương vừa đăng tải hình ảnh cùng ông xã trong bệnh viện với gương mặt xanh xao, hốc hác. Được biết, cô bị ngộ độc thực phẩm gây nhiễm trùng đường tiêu hóa và phải nhập viện ngay trong đêm giao thừa để truyền nước.

Dù nở nụ cười tươi để đón năm mới nhưng Lan Phương vẫn không giấu được vẻ mặt mệt mỏi vì ngộ độc thực phẩm - Ảnh: FBNV

Cô được ông xã quan tâm, chăm sóc hết lòng tại bệnh viện - Ảnh: FBNV

Bà mẹ bỉm sữa viết: "Đêm cuối năm lại vào bệnh viện do ngộ độc thực phẩm khi đi quay phim dẫn đến nhiễm trùng đường tiêu hóa. Nôn 10 lần. Truyền 3 chai nước biển nên trông bụ bẫm lắm. Phải dùng kháng sinh nên tạm thời không cho bé bú mấy ngày. Thương Lina thèm bú mẹ lắm. Hôm qua bé bú được 1 lần khi mẹ còn trên giường bệnh rồi thôi.