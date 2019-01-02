Lan Phương nhập viện trong đêm giao thừa, không thể cho con bú nhiều ngày

Hậu trường 02/01/2019 15:34

Diễn viên Lan Phương khiến fan lo lắng khi cho biết, cô phải nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm vào ngày cuối năm.

Mới đây, diễn viên Lan Phương vừa đăng tải hình ảnh cùng ông xã trong bệnh viện với gương mặt xanh xao, hốc hác. Được biết, cô bị ngộ độc thực phẩm gây nhiễm trùng đường tiêu hóa và phải nhập viện ngay trong đêm giao thừa để truyền nước.

Lan Phương nhập viện trong đêm giao thừa, không thể cho con bú nhiều ngày - Ảnh 1
Dù nở nụ cười tươi để đón năm mới nhưng Lan Phương vẫn không giấu được vẻ mặt mệt mỏi vì ngộ độc thực phẩm - Ảnh: FBNV
Lan Phương nhập viện trong đêm giao thừa, không thể cho con bú nhiều ngày - Ảnh 2
Cô được ông xã quan tâm, chăm sóc hết lòng tại bệnh viện - Ảnh: FBNV

Bà mẹ bỉm sữa viết: "Đêm cuối năm lại vào bệnh viện do ngộ độc thực phẩm khi đi quay phim dẫn đến nhiễm trùng đường tiêu hóa. Nôn 10 lần. Truyền 3 chai nước biển nên trông bụ bẫm lắm. Phải dùng kháng sinh nên tạm thời không cho bé bú mấy ngày. Thương Lina thèm bú mẹ lắm. Hôm qua bé bú được 1 lần khi mẹ còn trên giường bệnh rồi thôi.

Lan Phương nhập viện trong đêm giao thừa, không thể cho con bú nhiều ngày - Ảnh 3
Lan Phương thương con gái không được bú sữa mẹ trong 3 ngày vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe - Ảnh: FBNV

Đêm qua mẹ ru ngủ mà không được bú mẹ, sáng nay bé giận mẹ một chút... rồi thôi. Con chắc cũng hơi hiểu là do mẹ bệnh và mẹ không cho con bú là để tốt nhất cho con trong 3 ngày tới. Con cười với mẹ, nụ cười ấy làm ấm áp hẳn căn phòng và làm mẹ có thêm bao sức mạnh.

Năm mới đến rồi, cả nhà mình sẽ cùng chăm sóc nhau mạnh khỏe con nhé. Mẹ và daddy mỗi ngày một yêu con nhiều hơn".

Lan Phương nhập viện trong đêm giao thừa, không thể cho con bú nhiều ngày - Ảnh 4

Lan Phương nhập viện trong đêm giao thừa, không thể cho con bú nhiều ngày - Ảnh 5
Mọi người lo lắng, gửi lời động viên và mong cô sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới - Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ, vì phải truyền kháng sinh nên nữ diễn viên Cả một đời ân oán không thể cho con gái bú sữa trong 3 ngày. Dưới bài viết, đông đảo bạn bè, người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng và gửi lời hỏi thăm, mong Lan Phương sớm bình phục.

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