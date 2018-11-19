6 tháng sau sinh, Lan Phương tiết lộ 'tuyệt chiêu' giúp con gái cười toe toét mỗi ngày

Diễn viên Lan Phương vừa đưa ra lời khuyên hữu ích giúp các mẹ bỉm sữa chăm con ngoan, bé luôn tươi cười.

Sau khi sinh con, cuộc sống của Lan Phương càng được khán giả quan tâm nhiều hơn. Dù lần đầu làm mẹ nhưng nữ diễn viên Cả một đời ân oán luôn chứng tỏ là một bà mẹ giàu kinh nghiệm. Không kiêng cữ quá nhiều, Lan Phương thoải mái đưa con gái đi khắp nơi. Đặc biệt, vì muốn nuôi con bằng sữa mẹ, nữ diễn viên không ngại đưa con gái đến phim trường để tiện chăm sóc khi bé chưa đầy 2 tháng tuổi. Trên trang cá nhân của mình, Lan Phương không ít lần chia sẻ hình ảnh con gái đáng yêu kèm nhiều lời khuyên hữu ích đã tích lũy được sau khi làm mẹ.

Lan Phương luôn cố gắng ở bên cạnh con gái mọi lúc, mọi nơi - Ảnh: FBNV Mới đây, bà mẹ bỉm sữa lại khiến chị em thích thú khi khoe ảnh con gái cười tươi vô cùng đáng yêu. Kèm theo đó, Lan Phương còn mách bí kíp chăm con giúp bé Lina luôn cười đùa vui vẻ để mọi người tham khảo. Bà mẹ bỉm sữa hạnh phúc khi con gái luôn cười rạng rỡ mỗi ngày - Ảnh: FBNV "Mọi người luôn thích thú khi nói chuyện với Lina và thấy bé cười toe liên tục, hết sức thân thiện và đáng yêu. Nhiều người chắc sẽ muốn biết cách nào làm bé được như vậy. Đây là một số điều Phương nhận ra trong quá trình chăm sóc bé:

- Không mắng yêu bé (Ô hay! ai cười với mình đâu mà cười... Khóc to ông sợ ông không yêu nữa đâu nhé...) - Không hù dọa bé (ra đây chơi với bố nếu không ông ba bị bắt đấy...) - Không chê bai bé (da đen quá kìa...) - Luôn nói những điều yêu thương, cổ vũ, khen ngợi bé. Đừng sợ khen nhiều không tốt cho bé (con giỏi quá, ôi con làm tốt chưa kìa!!!) - Dù hoàn cảnh nào, dù đang căng thẳng hay lo lắng, hãy luôn mỉm cười khi nhìn bé, điều đó sẽ giúp bé yên tâm rằng mọi việc đều đang ổn và bố mẹ sẽ luôn bảo vệ mình", diễn viên Lan Phương viết trên trang Facebook cá nhân. Theo bà mẹ trẻ thì khi làm được những điều này, các bậc bố mẹ sẽ giúp bé tự tin và an tâm rằng những người thân luôn bên cạnh, yêu thương và bảo vệ mình. Lúc này, các con sẽ thoải mái thể hiện cảm xúc hạnh phúc và vui tươi. Nữ diễn viên đưa ra hàng loạt chia sẻ giúp bé tự tin thể hiện cảm xúc của mình - Ảnh: FBNV Dân mạng thích thú vì vẻ đáng yêu của bé Lina - Ảnh: FBNV

Bảo Thanh và Lan Phương, cặp diễn viên có nhan sắc giống nhau đến ngỡ ngàng Vì có ngoại hình quá giống nhau nên nhiều người nhầm lẫn diễn viên Bảo Thanh và Lan Phương là chị em sinh đôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/6-thang-sau-sinh-lan-phuong-tiet-lo-tuyet-chieu-giup-con-gai-cuoi-toe-toet-moi-ngay-304626.html