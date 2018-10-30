Bảo Thanh và Lan Phương, cặp diễn viên có nhan sắc giống nhau đến ngỡ ngàng

Người giống người là một chuyện quá bình thường trong xã hội nhưng giống nhau đặc biệt như Lan Phương và Bảo Thanh quả là rất hiếm. Cặp diễn viên này thường xuyên khiến khán giả nhầm lẫn vì có ngoại hình không khác gì chị em sinh đôi.

Xét về mọi góc cạnh trên gương mặt từ sống mũi, đôi mắt, chiếc cằm và cả hai hàng lông mày của Bảo Thanh - Lan Phương đều giống nhau đến ngỡ ngàng. Thời điểm Bảo Thanh mới nổi lên, không ít người nhầm và gọi cô là Lan Phương khi gặp ở ngoài đường.