Bảo Thanh và Lan Phương, cặp diễn viên có nhan sắc giống nhau đến ngỡ ngàng

Hậu trường 30/10/2018 14:57

Vì có ngoại hình quá giống nhau nên nhiều người nhầm lẫn diễn viên Bảo Thanh và Lan Phương là chị em sinh đôi.

Người giống người là một chuyện quá bình thường trong xã hội nhưng giống nhau đặc biệt như Lan PhươngBảo Thanh quả là rất hiếm. Cặp diễn viên này thường xuyên khiến khán giả nhầm lẫn vì có ngoại hình không khác gì chị em sinh đôi.

Xét về mọi góc cạnh trên gương mặt từ sống mũi, đôi mắt, chiếc cằm và cả hai hàng lông mày của Bảo Thanh - Lan Phương đều giống nhau đến ngỡ ngàng. Thời điểm Bảo Thanh mới nổi lên,  không ít người nhầm và gọi cô là Lan Phương khi gặp ở ngoài đường.

Bảo Thanh và Lan Phương, cặp diễn viên có nhan sắc giống nhau đến ngỡ ngàng - Ảnh 1
Nhan sắc của Bảo Thanh và Lan Phương giống nhau đến ngỡ ngàng - Ảnh: Internet

Người đẹp Sống chung với mẹ chồng từng chia sẻ rằng, có một lần cô được fan hâm mộ đuổi theo xin chữ ký và chụp ảnh cùng. Tuy nhiên, sau khi xong xuôi thì người này lại quay qua hỏi: “Em xem phim của chị suốt, chị có phải là chị diễn viên… Lan Phương không?”. 

Lan Phương sinh năm 1983, hơn Bảo Thanh 7 tuổi nhưng nhờ sở hữu gương mặt trẻ trung nên không ít lần bị nhầm với đàn em. Không chỉ giống về nhan sắc mà phong cách ăn mặc và make up ngoài đời của hai diễn viên này cũng khá tương đồng. Được biết, mối quan hệ giữa Lan Phương và Bảo Thanh cũng rất tốt. Tuy chưa có dịp làm việc chung trong các dự án điện ảnh nhưng cả hai vẫn thường xuyên trò chuyện thân thiết như chị em thông qua mạng xã hội.

Bảo Thanh và Lan Phương, cặp diễn viên có nhan sắc giống nhau đến ngỡ ngàng - Ảnh 2
Nhiều người còn lầm tưởng cả hai là chị em sinh đôi - Ảnh: Internet
Bảo Thanh và Lan Phương, cặp diễn viên có nhan sắc giống nhau đến ngỡ ngàng - Ảnh 3
Điều kỳ lạ là gương mặt của Bảo Thanh và Lan Phương giống nhau đến từng chi tiết. Hãy để ý kỹ đôi mắt, chiếc mũi và khuôn miệng của cả hai đều như được đúc từ một khuôn - Ảnh: Internet
Bảo Thanh và Lan Phương, cặp diễn viên có nhan sắc giống nhau đến ngỡ ngàng - Ảnh 4
Nụ cười của hai diễn viên đều rạng rỡ và thu hút như nhau - Ảnh: Internet
Bảo Thanh và Lan Phương, cặp diễn viên có nhan sắc giống nhau đến ngỡ ngàng - Ảnh 5
Thêm một điểm giống nhau nữa là ông xã của hai nữ diễn viên đều sở hữu chiều cao khủng - Ảnh: Internet
Bảo Thanh và Lan Phương, cặp diễn viên có nhan sắc giống nhau đến ngỡ ngàng - Ảnh 6
Ngay cả khi mặc bikini, vóc dáng của Bảo Thanh và Lan Phương cũng giống hệt nhau - Ảnh: Internet
Diễn viên Lan Phương nhận được ít lời mời và ít show hơn kể từ khi sinh con

Diễn viên Lan Phương nhận được ít lời mời và ít show hơn kể từ khi sinh con

Kể từ sau khi sinh con, diễn viên Lan Phương cho biết nhận được ít lời mời cũng như ít show hơn. Mọi người cũng không biết cô đang ở Sài Gòn hay Hà Nội để mời.

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Từ khóa:   Lan Phương Bảo Thanh Bảo Thanh - Lan Phương

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