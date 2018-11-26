6 tháng sau sinh, Lan Phương diện váy cô dâu xinh lung linh, tiết lộ khách mời trong đám cưới

Hậu trường 26/11/2018 11:08

Hình ảnh được diễn viên Lan Phương chia sẻ trên mạng xã hội khiến công chúng hoài nghi, liệu có phải cô nàng đang chuẩn bị tổ chức đám cưới?

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Lan Phương nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi công khai hình ảnh diện đồ cô dâu lộng lẫy. Kèm theo đó, nữ diễn viên Cả một đời ân oán còn chia sẻ kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Có cần thiết phải tổ chức đám cưới không nhỉ? Mà nếu có tổ chức thì cũng không phải đám cưới kiểu hình thức người người đến ăn rồi nhanh chóng đi về".

6 tháng sau sinh, Lan Phương diện váy cô dâu xinh lung linh, tiết lộ khách mời trong đám cưới - Ảnh 1
Lan Phương khoe ảnh diện váy cô dâu xinh như công chúa - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, bà mẹ một con nhận được vô số lời góp ý để có một đám cưới ấm áp và ý nghĩa nhất. Đặc biệt, khi được một người quen gợi ý về số lượng khách mời: “Chỉ gia đình và vài người bạn thân thôi em, 50-70 người là vui”, Lan Phương hào hứng chia sẻ dự định về hôn lễ trong tương lai: “Úi nhiều thế, em định 10 người”.

6 tháng sau sinh, Lan Phương diện váy cô dâu xinh lung linh, tiết lộ khách mời trong đám cưới - Ảnh 2

6 tháng sau sinh, Lan Phương diện váy cô dâu xinh lung linh, tiết lộ khách mời trong đám cưới - Ảnh 3
Lan Phương nhắc đến 2 lần về số lượng khách mời trong đám cưới của mình - Ảnh: FBNV
6 tháng sau sinh, Lan Phương diện váy cô dâu xinh lung linh, tiết lộ khách mời trong đám cưới - Ảnh 4
Cô cũng bàn luận sôi nổi khi được bạn bè gợi ý địa điểm tổ chức cưới - Ảnh: FBNV

Giữa tháng 5 vừa qua, Lan Phương hạ sinh con gái đầu lòng với chồng Tây sau gần một năm hẹn hò. Hiện cô đã gác lại toàn bộ công việc ở TP. HCM để chuyển ra Hà Hội sống cùng ông xã. Dù trong thời gian mang thai, Lan Phương cho biết đã đăng ký kết hôn nhưng bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ vẫn đang mong chờ một đám cưới linh đình của cô.

6 tháng sau sinh, Lan Phương diện váy cô dâu xinh lung linh, tiết lộ khách mời trong đám cưới - Ảnh 5
Lan Phương thường xuyên đăng ảnh bên cạnh con gái cưng sau sinh - Ảnh: FBNV
6 tháng sau sinh, Lan Phương diện váy cô dâu xinh lung linh, tiết lộ khách mời trong đám cưới - Ảnh 6
Cô được chồng Tây thương yêu hết mực. Mới đây, bà mẹ bỉm sữa được ông xã tháp tùng đến sự kiện - Ảnh: FBNV
6 tháng sau sinh, Lan Phương diện váy cô dâu xinh lung linh, tiết lộ khách mời trong đám cưới - Ảnh 7
Tổ ấm hạnh phúc của Lan Phương hiện tại khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV
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