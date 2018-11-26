6 tháng sau sinh, Lan Phương diện váy cô dâu xinh lung linh, tiết lộ khách mời trong đám cưới

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Lan Phương nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi công khai hình ảnh diện đồ cô dâu lộng lẫy. Kèm theo đó, nữ diễn viên Cả một đời ân oán còn chia sẻ kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Có cần thiết phải tổ chức đám cưới không nhỉ? Mà nếu có tổ chức thì cũng không phải đám cưới kiểu hình thức người người đến ăn rồi nhanh chóng đi về".

Lan Phương khoe ảnh diện váy cô dâu xinh như công chúa - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, bà mẹ một con nhận được vô số lời góp ý để có một đám cưới ấm áp và ý nghĩa nhất. Đặc biệt, khi được một người quen gợi ý về số lượng khách mời: “Chỉ gia đình và vài người bạn thân thôi em, 50-70 người là vui”, Lan Phương hào hứng chia sẻ dự định về hôn lễ trong tương lai: “Úi nhiều thế, em định 10 người”.