6 tháng sau sinh, Lan Phương diện váy cô dâu xinh lung linh, tiết lộ khách mời trong đám cưới

Hình ảnh được diễn viên Lan Phương chia sẻ trên mạng xã hội khiến công chúng hoài nghi, liệu có phải cô nàng đang chuẩn bị tổ chức đám cưới?
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Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Lan Phương nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi công khai hình ảnh diện đồ cô dâu lộng lẫy. Kèm theo đó, nữ diễn viên Cả một đời ân oán còn chia sẻ kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Có cần thiết phải tổ chức đám cưới không nhỉ? Mà nếu có tổ chức thì cũng không phải đám cưới kiểu hình thức người người đến ăn rồi nhanh chóng đi về".
Dưới phần bình luận, bà mẹ một con nhận được vô số lời góp ý để có một đám cưới ấm áp và ý nghĩa nhất. Đặc biệt, khi được một người quen gợi ý về số lượng khách mời: “Chỉ gia đình và vài người bạn thân thôi em, 50-70 người là vui”, Lan Phương hào hứng chia sẻ dự định về hôn lễ trong tương lai: “Úi nhiều thế, em định 10 người”.
Giữa tháng 5 vừa qua, Lan Phương hạ sinh con gái đầu lòng với chồng Tây sau gần một năm hẹn hò. Hiện cô đã gác lại toàn bộ công việc ở TP. HCM để chuyển ra Hà Hội sống cùng ông xã. Dù trong thời gian mang thai, Lan Phương cho biết đã đăng ký kết hôn nhưng bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ vẫn đang mong chờ một đám cưới linh đình của cô.