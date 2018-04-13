Nhìn Trường Giang mắt đỏ hoe, Nam Em không kiềm chế được đã làm điều này

Khi thấy Trường Giang xuống sắc, gương mặt mệt mỏi sau thời gian dài chịu áp lực, Nam Em lập tức bày tỏ cảm xúc buồn bã khiến nhiều người chú ý.

Nổi tiếng là mỹ nam đào hoa nhất nhì showbiz, Trường Giang không ít lần điêu đứng trước những scandal liên quan đến các người đẹp đình đám. Mới đây nhất là câu chuyện hoa khôi Nam Em chia sẻ về mối tình ngắn ngủi nhưng không ít cay đắng với "Mười Khó". Ngay sau đó, Quế Vân cũng lập tức lên tiếng bóc trần quá khứ đào hoa, mê gái và thích lừa gạt những cô gái nhẹ dạ của nam chính phim 49 ngày.

Trường Giang là một trong những nghệ sĩ đào hoa nhất showbiz - Ảnh: Internet

Trước thông tin này, hàng loạt cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích Trường Giang, cho rằng anh không xứng đáng với sự hi sinh của Nhã Phương suốt nhiều năm qua. Bên cạnh đó, cũng không ít người đoán rằng nữ chính Tuổi thanh xuân đã quyết định chấm dứt với 'chồng sắp cưới' để tìm hướng đi mới cho mình.

Trước những nghi vấn trên, cả Trường Giang lẫn Nhã Phương đều từ chối chia sẻ về mối quan hệ hiện tại. Tuy nhiên, mới đây nam danh hài xuất hiện tại một sự kiện và gây bất ngờ với vóc dáng tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe.

Khi bức ảnh chụp Trường Giang được một đồng nghiệp chia sẻ trên mạng xã hội, Nam Em không kiềm chế được đã bày tỏ cảm xúc buồn rầu. Hành động này của Top 8 Hoa hậu Trái đất lập tức gây xôn xao, bởi trước đó cô khẳng định Trường Giang rất phũ với mình.

Trường Giang lộ mắt đỏ hoe sau hàng loạt ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm. Nam Em khi thấy hình ảnh này đã không kiềm chế được cảm xúc - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng, Nam Em vẫn còn lưu luyến Trường Giang dù bị anh gây tổn thương nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Chị gái Nam Em - Nam Anh: Gặp Trường Giang cũng từng bị chọc ghẹo "Tính anh Giang cũng hay chọc ghẹo. Thì ghẹo qua ghẹo lại, anh Trường Giang là người rất vui tính" - Nam Anh nói trong "1 tiếng kể hết".

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