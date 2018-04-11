Bị nhã Phương từ chối gặp mặt, Trường Giang ngồi thu mình một góc ngắm ảnh 'vợ sắp cưới'

Hậu trường 11/04/2018 10:39

Hình ảnh Trường Giang ngồi thu mình một góc, chậm rãi ngắm từng bức ảnh của Nhã Phương khiến fan của cặp đôi vô cùng lo lắng.

Mới đây, trên một trang Fanpage lớn của giới trẻ đã đăng tải clip Trường Giang ngồi lặng lẽ ở một góc sau cánh gà lướt điện thoại. Điều đáng nói, hình ảnh mà nam danh hài đang xem nằm trong một bài báo đăng tải thông tin về Nhã Phương mới đây. Trông bộ dạng Trường Giang khá rầu rỉ, như vừa trải qua một chuyện gì đó rất buồn.

Bị nhã Phương từ chối gặp mặt, Trường Giang ngồi thu mình một góc ngắm ảnh 'vợ sắp cưới' - Ảnh 1
Cư dân mạng nghi ngờ Nhã Phương từ chối gặp mặt Trường Giang sau scandal với Nam Em - Ảnh: FBNV

Kể từ sau khi Trường Giang dính nghi án lăng nhăng với Nam Em, Nhã Phương gần như im lặng hoàn toàn, không chia sẻ chút thông tin nào về mối quan hệ hiện tại với 'chồng sắp cưới'. Nữ chính Tuổi thanh xuân phớt lờ những ồn ào liên quan đến bạn trai nhưng vẫn đều đặn tham gia các sự kiện của giới giải trí.

Điều đáng nói, trông Nhã Phương không hề buồn rầu, ủ rủ mà ngày càng xinh đẹp, đằm thắm hơn. Trong sự kiện giới thiệu chương trình cho cô làm giám khảo mới đây, nữ diễn viên khiến nhiều người điêu đứng khi diện bộ đầm trắng tinh khôi, khoe vẻ đẹp mong manh, rạng rỡ như một đóa hoa. Không ít khán giả cho rằng, chính sự mạnh mẽ của Nhã Phương đã khiến Trường Giang phải ăn năn, hối hận về những gì đã làm.

Bị nhã Phương từ chối gặp mặt, Trường Giang ngồi thu mình một góc ngắm ảnh 'vợ sắp cưới' - Ảnh 2
Trường Giang thu mình một góc ngắm ảnh bạn gái xinh đẹp - Ảnh: FBNV
Bị nhã Phương từ chối gặp mặt, Trường Giang ngồi thu mình một góc ngắm ảnh 'vợ sắp cưới' - Ảnh 3
Nhìn Nhã Phương xinh đẹp hơn sau những nỗi đau, hẳn Trường Giang đang lo lắng sẽ mất người yêu - Ảnh: Internet
Bị nhã Phương từ chối gặp mặt, Trường Giang ngồi thu mình một góc ngắm ảnh 'vợ sắp cưới' - Ảnh 4
Sau khi mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện, Nhã Phương nhận lời làm giám khảo cho một chương trình truyền hình - Ảnh: Internet
Bị nhã Phương từ chối gặp mặt, Trường Giang ngồi thu mình một góc ngắm ảnh 'vợ sắp cưới' - Ảnh 5
Mặc Trường Giang dính tin đồn lăng nhăng, Nhã Phương vẫn xinh đẹp lộng lẫy, ăn đứt các chân dài vây quanh 'Mười Khó' - Ảnh: Internet
Nhã Phương 'gục ngã' sau hàng loạt scandal lăng nhăng của Trường Giang

Nhã Phương 'gục ngã' sau hàng loạt scandal lăng nhăng của Trường Giang

Nhã Phương khiến nhiều người lo lắng khi vùi đầu vào công việc, không chịu dành thời gian chăm sóc bản thân.

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Từ khóa:   Trường Giang Nhã Phương Trường Giang Nhã Phương

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