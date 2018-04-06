Nhã Phương 'gục ngã' sau hàng loạt scandal lăng nhăng của Trường Giang

Hậu trường 06/04/2018 11:34

Nhã Phương khiến nhiều người lo lắng khi vùi đầu vào công việc, không chịu dành thời gian chăm sóc bản thân.

Cách đây ít lâu, hoa khôi Nam Em gây chú ý khi lên tiếng về mối quan hệ bí mật với Trường Giang. Tiếp theo đó, ca sĩ Quế Vân cũng lập tức livestream lật lại toàn bộ hồ sơ tình ái không mấy tốt đẹp của "Mười Khó". 

Nhã Phương 'gục ngã' sau hàng loạt scandal lăng nhăng của Trường Giang - Ảnh 1
Dù liên tục bị các mỹ nhân tố lăng nhăng, Trường Giang vẫn nhất quyết giữ im lặng - Ảnh: Internet

Trước những scandal dồn dập của bạn trai, Nhã Phương giữ thái độ im lặng, hạn chế tiếp xúc với báo chí và gần như không hề lên tiếng chia sẻ về mối quan hệ hiện tại của mình.

Mới đây, nữ diễn viên khiến nhiều người lo lắng khi tiết lộ rằng thời gian gần đây cô bận đến nỗi muốn gục ngã. Quá mệt mỏi với cuộc sống, Nhã Phương mong muốn được quay trở lại một địa điểm du lịch nhưng không có lấy chút thời gian rảnh rỗi nào.

Nhã Phương 'gục ngã' sau hàng loạt scandal lăng nhăng của Trường Giang - Ảnh 2
Nhã Phương trấn an fan rằng mình ổn - Ảnh: FBNV

"Mấy hôm nay bận đến chóng mặt nên chỉ mong được trở lại đây hưởng chút khí lạnh, nghỉ ngơi thư giãn thôi nè, mà nhìn xong lịch làm việc thực tình chỉ muốn gục ngã", Nhã Phương viết.

Dưới chia sẻ của nữ diễn viên sinh năm 1990, hàng ngàn fan đã để lại bình luận động viên Nhã Phương sớm vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Hầu hết, mọi người đều lo lắng khi thấy cô quá ham công tiếc việc, không dành thời gian chăm sóc bản thân mình.

Nhã Phương 'gục ngã' sau hàng loạt scandal lăng nhăng của Trường Giang - Ảnh 3
Nhã Phương vùi đầu vào công việc để quên đi mọi chuyện - Ảnh: FBNV
Nhã Phương diện đầm xuyên thấu, lộ nội y rõ mồn một sau ồn ào tình cảm với Trường Giang

Nhã Phương diện đầm xuyên thấu, lộ nội y rõ mồn một sau ồn ào tình cảm với Trường Giang

Sau khi lên tiếng khẳng định bản thân vẫn ổn, Nhã Phương xuất hiện rạng rỡ với đầm xuyên thấu, để lộ nội y cực sexy.

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