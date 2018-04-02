Nhã Phương diện đầm xuyên thấu, lộ nội y rõ mồn một sau ồn ào tình cảm với Trường Giang

Dù thông tin Trường Giang lăng nhăng ngập tràn trên các mặt báo nhưng Nhã Phương vẫn mạnh mẽ vượt qua và xuất hiện rạng rỡ. Mới đây, cô khiến nhiều người bất ngờ khi khoe vẻ gợi cảm trong bộ đầm xuyên thấu màu vàng chanh, để lộ nội ý lấp ló sau lớp áo mỏng.

Có thể thấy, từ sau khi Trường Giang lộ thông tin qua lại với nhiều mỹ nhân Việt, Nhã Phương ăn mặc sexy hơn trước rất nhiều. Cô không ngại khoe vóc dáng gợi cảm, lưng ong quyến rũ, vòng một căng tròn trong những bộ cánh hở bạo "đốt mắt" người nhìn.