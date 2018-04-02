Nhã Phương diện đầm xuyên thấu, lộ nội y rõ mồn một sau ồn ào tình cảm với Trường Giang

Hậu trường 02/04/2018 16:56

Sau khi lên tiếng khẳng định bản thân vẫn ổn, Nhã Phương xuất hiện rạng rỡ với đầm xuyên thấu, để lộ nội y cực sexy.

Dù thông tin Trường Giang lăng nhăng ngập tràn trên các mặt báo nhưng Nhã Phương vẫn mạnh mẽ vượt qua và xuất hiện rạng rỡ. Mới đây, cô khiến nhiều người bất ngờ khi khoe vẻ gợi cảm trong bộ đầm xuyên thấu màu vàng chanh, để lộ nội ý lấp ló sau lớp áo mỏng.

Có thể thấy, từ sau khi Trường Giang lộ thông tin qua lại với nhiều mỹ nhân Việt, Nhã Phương ăn mặc sexy hơn trước rất nhiều. Cô không ngại khoe vóc dáng gợi cảm, lưng ong quyến rũ, vòng một căng tròn trong những bộ cánh hở bạo "đốt mắt" người nhìn.

Nhã Phương diện đầm xuyên thấu, lộ nội y rõ mồn một sau ồn ào tình cảm với Trường Giang - Ảnh 1
Nhã Phương khoe nhan sắc rạng rỡ sau khi vượt qua chuyện Trường Giang dính nghi án lăng nhăng - Ảnh: FBNV

Thời gian qua, nữ diễn viên chịu không ít áp lực khi vô tình bị xoáy vào câu chuyện Trường Giang lăng nhăng với hàng loạt mỹ nhân Việt. Chưa hết chuyện Nam Em hé lộ mối tình ngắn ngủi với bạn trai mình, Quế Vân lại tiếp tục lên tiếng bóc trần quá khứ "khó chấp nhận" của Trường Giang.

Tuy vậy, Nhã Phương vẫn không để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc. Người đẹp chăm chỉ đóng phim, tham gia sự kiện và dành thời gian gặp gỡ bạn bè để quên đi nỗi đau. 

Nhã Phương diện đầm xuyên thấu, lộ nội y rõ mồn một sau ồn ào tình cảm với Trường Giang - Ảnh 2
Người đẹp diện bộ đầm xuyên thấu, để lộ nội y lấp ló khiến nhiều người 'thót tim' - Ảnh: FBNV
Nhã Phương diện đầm xuyên thấu, lộ nội y rõ mồn một sau ồn ào tình cảm với Trường Giang - Ảnh 3
Nhã Phương vẫn chưa lên tiếng về chuyện có tiếp tục yêu Trường Giang hay không - Ảnh: FBNV
Nhã Phương diện đầm xuyên thấu, lộ nội y rõ mồn một sau ồn ào tình cảm với Trường Giang - Ảnh 4
Nhã Phương vẫn ổn sao ồn ào chuyện tình cảm của Trường Giang và Nam Em - Ảnh: FBNV
Chỉ chờ Nhã Phương lên tiếng, Nam Em lập tức có hành động đáp trả cực thâm thúy

Chỉ chờ Nhã Phương lên tiếng, Nam Em lập tức có hành động đáp trả cực thâm thúy

Ngay khi Nhã Phương vừa lên tiếng, Nam Em cũng lập tức có động thái mới sau ồn ào chuyện tình cảm với danh hài Trường Giang.

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Từ khóa:   Nhã Phương Trường Giang Nam Em Nam Em thừa nhận yêu Trường Giang

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