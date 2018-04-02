Nhã Phương diện đầm xuyên thấu, lộ nội y rõ mồn một sau ồn ào tình cảm với Trường Giang

Sau khi lên tiếng khẳng định bản thân vẫn ổn, Nhã Phương xuất hiện rạng rỡ với đầm xuyên thấu, để lộ nội y cực sexy.
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Dù thông tin Trường Giang lăng nhăng ngập tràn trên các mặt báo nhưng Nhã Phương vẫn mạnh mẽ vượt qua và xuất hiện rạng rỡ. Mới đây, cô khiến nhiều người bất ngờ khi khoe vẻ gợi cảm trong bộ đầm xuyên thấu màu vàng chanh, để lộ nội ý lấp ló sau lớp áo mỏng.
Có thể thấy, từ sau khi Trường Giang lộ thông tin qua lại với nhiều mỹ nhân Việt, Nhã Phương ăn mặc sexy hơn trước rất nhiều. Cô không ngại khoe vóc dáng gợi cảm, lưng ong quyến rũ, vòng một căng tròn trong những bộ cánh hở bạo "đốt mắt" người nhìn.
Thời gian qua, nữ diễn viên chịu không ít áp lực khi vô tình bị xoáy vào câu chuyện Trường Giang lăng nhăng với hàng loạt mỹ nhân Việt. Chưa hết chuyện Nam Em hé lộ mối tình ngắn ngủi với bạn trai mình, Quế Vân lại tiếp tục lên tiếng bóc trần quá khứ "khó chấp nhận" của Trường Giang.
Tuy vậy, Nhã Phương vẫn không để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc. Người đẹp chăm chỉ đóng phim, tham gia sự kiện và dành thời gian gặp gỡ bạn bè để quên đi nỗi đau.