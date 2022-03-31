'Nhiễu loạn' thị trường quảng cáo thực phẩm chức năng, Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật, 'thổi phồng' công dụng, không qua kiểm chứng

Hậu trường 31/03/2022 15:57

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công an; UBND các tỉnh/thành phố về việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trong đó có đề cập đến vấn đề nhận quảng cáo sản phẩm của nghệ sĩ.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công an; UBND các tỉnh/thành phố về việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân phát hành quảng cáo sai sự thật, quảng cáo chưa có thẩm định của cơ quan chuyên môn hoặc không đúng với nội dung đã được thẩm định.

'Nhiễu loạn' thị trường quảng cáo thực phẩm chức năng, Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật, 'thổi phồng' công dụng, không qua kiểm chứng - Ảnh 1
Nhiều nghệ sĩ Việt từng phải lên tiếng xin lỗi vì quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng một cách 'thổi phồng' công dụng trên MXH - Ảnh minh họa: Internet

Có biện pháp xử lý mạnh với các trang mạng xã hội như facebook, tiktok, twitter,…các nền tảng quảng cáo trên google ads như youtube, coccoc, chrome,…và yêu cầu thực hiện nghiêm túc pháp luật của Việt Nam về quảng cáo.

Rà soát quản lý chặt điều kiện cho phép mở các trang website, tên miền hoạt động nhằm đảm bảo khi phát hiện sai phạm về quảng cáo cần kịp thời tạm đóng tên miền hoặc đóng vĩnh viễn tên miền vi phạm. Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo xuyên biên giới.

Bộ Công thương tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, các công ty bán hàng đa cấp kinh doanh các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Có biện pháp giám sát các hoạt động đa cấp, đặc biệt là các buổi hội thảo phát triển thành viên của các công ty để tránh việc quảng cáo truyền miệng sai sự thật. Có biện pháp, chế tài xử lý mạnh các sàn giao dịch thương mại điện tử.

Dẫn tin từ Thanh Niên, cũng trong văn bản này, Bộ Y tế đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tuyên truyền quy định của pháp luật về quảng cáo, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, đặc biệt các văn nghệ sĩ tham gia quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tác dụng như thuốc chữa bệnh, thổi phồng công dụng, nêu các thông tin chưa được kiểm chứng, quảng cáo các thông tin chưa được cơ quan chuyên môn thẩm định gây ảnh hưởng tới sức khỏe và kinh tế cho người tiêu dùng.

Bộ Công an chỉ đạo kiểm tra xử lý nghiêm để làm gương các chủ tên miền quảng cáo trên các trang mạng xã hội vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo. Chủ trì phối hợp với các cơ quan của Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân quảng cáo có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

'Nhiễu loạn' thị trường quảng cáo thực phẩm chức năng, Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật, 'thổi phồng' công dụng, không qua kiểm chứng - Ảnh 2
Cuối năm 2021, Diệu Nhi từng gây tranh cãi khi quảng cáo thuốc giảm cân chưa qua kiểm định - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, nhiều nghệ sĩ đình đám như Diệu Nhi, Phương Mỹ Chi, Nhật Kim Anh,... từng bị dư luận chỉ trích thậm tệ khi công khai quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng trên MXH. Ngay sau khi nhận về nhiều ý kiến trái chiều, loạt nghệ sĩ đã phải gỡ bài đăng, đồng thời nhận sai trước dư luận vì đã không kiểm chứng kỹ sản phẩm trước khi đăng tải thông tin quảng cáo.

Diệu Nhi lên tiếng xin lỗi vì đăng bài quảng cáo thuốc giảm cân kém chất lượng: 'Nhi đã sai vì vội vàng và chủ quan'

Diệu Nhi lên tiếng xin lỗi vì đăng bài quảng cáo thuốc giảm cân kém chất lượng: 'Nhi đã sai vì vội vàng và chủ quan'

Mới đây, nữ diễn viên Diệu Nhi đã có 1 bài đăng xin lỗi vì quảng cáo cho sản phẩm thuốc giảm cân kém chất lượng.

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