Diệu Nhi lên tiếng xin lỗi vì đăng bài quảng cáo thuốc giảm cân kém chất lượng: 'Nhi đã sai vì vội vàng và chủ quan'

Mới đây, nữ diễn viên Diệu Nhi đã có 1 bài đăng xin lỗi vì quảng cáo cho sản phẩm thuốc giảm cân kém chất lượng.

Thời gian gần đây, liên tục có nhiều nghệ sĩ Việt vướng phải lùm xùm quảng cáo sản phẩm kém chất lượng trên trang cá nhân khiến CĐM "ngán ngẩm". Những cái tên nối bật như Hồng Vân, Quyền Linh... đồng loạt lên tiếng xin lỗi vì không tìm hiểu rõ ràng trước khi đăng bài quảng cáo. Mới đây nhất, nữ diễn viên Diệu Nhi cũng dính "phốt" khi đăng quảng cáo thuốc giảm cân kém chất lượng. Ngay sau đó, cô nàng đã xóa bài và đăng ngay 1 tâm thưu xin lỗi về sự cố này.

Diệu Nhi thừa nhận bản thân đã chủ quan trong quá trình chứng thực hiểu quả của thuốc trước khi đăng quảng cáo - Ảnh chụp màn hình Diệu Nhi cho biết, chị gái của cô đã sử dụng loại thuốc này và thấy có đạt hiệu quả nên nữ diễn viên đã nôn nóng muốn giới thiệu ngay đến mọi người mà không tìm hiểu rõ thông tin sản phẩm nên mới gây ra sai lầm nghiêm trọng. Theo như thông tin từ báo Tuổi Trẻ, loại thuốc mà nữ diễn viên đăng quảng cáo từng bị Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo người tiêu dùng không nên sử dụng. Sản phẩm chứa chất lorcaserin có thể gây rối loạn tâm thần và suy giảm khả năng chú ý hoặc trí nhớ. Sản phẩm này cũng có thể phản ứng nguy hiểm nếu dùng chung với một số loại thuốc khác. FDA khuyến cáo các chuyên gia sức khỏe, người sử dụng hoặc bệnh nhân cần thông báo với họ về những tác dụng phụ hay phản ứng không tốt khi sử dụng sản phẩm này.

Fan của cô nàng ủng hộ thần tượng xin lỗi, đồng thời hy vọng CĐM không khắt khe với nữ diễn viên - Ảnh chụp màn hình Bên dưới bài đăng của Diệu Nhi, nhiều người đã để lại bình luận "tha lỗi" cho cô, đồng thời bày tỏ quan điểm nên thông cảm cho nghệ sĩ khi đã thành thực xin lỗi. Mặc dù vậy, cũng có không ít những bình luận trái chiều thắc mắc không biết sự cố này là vô tình hay cố ý. Một và người khác thể hiện thái độ không bằng lòng và đặt ra nghi vấn về màn quảng cáo thuốc này - Ảnh chụp màn hình Gần đây, không ít những "tai tiếng" bủa vây giới nghệ sĩ Showbiz, trong đó việc quảng cáo sản phẩm "vô tội vạ" khiến cho CĐM rất không hài lòng bới mức độ ảnh hưởng của nghệ sĩ là không nhỏ.

Thực hư Công Vinh nhảy múa, 'thả tim' tưng bừng trong video quảng cáo ứng dụng cá cược bóng đá? Mới đây, Công Vinh bất ngờ xuất hiện, nhảy múa, thả tim tưng bừng trong 2 video quảng cáo cho một ứng dụng "xem bóng đá" trực tuyến nhưng thực chất CĐM cho rằng đây lại là ứng dụng cá cược trái pháp luật.

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