Nhập viện giữa mùa Covid-19, tình hình sức khỏe hiện tại của con trai Lương Thế Thành ra sao?

Hậu trường 05/02/2021 10:44

Nam diễn viên Lương Thế Thành không giấu được niềm vui mừng và hạnh phúc khi con trai Bảo Bảo đã khỏi bệnh và được xuất viện về nhà.

Cách đây vài ngày, vợ chồng Lương Thế Thành và Thúy Diễm không khỏi lo lắng khi con trai phát bệnh và phải nhập viện điều trị ngay khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Ngay sau đó, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến bé Bảo Bảo.

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Thúy Diễm xót xa cho biết: 'Con nhập viện giữa lúc dịch bùng phát! Thật sự hoang mang! Tết nhất gì nữa hả trời' -  Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Lương Thế Thành vui mừng thông báo con trai đã khỏi ốm và được xuất viện về nhà: “Mùa xuân đã trở lại với nhà Thành rồi nha, con trai đã xuất viện về nhà. Bảo Bảo đã khoẻ và đã về nhà, Bảo Bảo xin cám ơn các cô chú mấy ngày qua đã lo lắng và gởi lời chúc sức khoẻ cho Bảo Bảo nhiều ạ. Ba mẹ vui lắm, mừng lắm, mặc dù dịch bệnh vẫn đang phức tạp và mấy ngày nay bị hủy show cũng kha khá, nhưng quan trọng sức khỏe con trai đã bình thường, cả nhà sẽ đón xuân bên nhau tại gia”.

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Lương Thế Thành cực nhí nhố khi chụp ảnh cùng con trai - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, dù gương mặt còn khá mệt mỏi, bơ phờ nhưng bé Bảo Bảo đã tươi tỉnh hơn trước rất nhiều. Nằm cạnh con trai, Lương Thế Thành tỏ ra vô cùng hạnh phúc.

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đều vui mừng thay cho gia đình Lương Thế Thành và Thúy Diễm: “Thương con chưa kìa!”, “Chúc mừng Bảo Bảo, nhìn mặt con vẫn bơ phờ mà cười tươi ghê, thương thương”, “Chúc mừng gia đình nhỏ hạnh phúc to nhé. Thương Bảo Bảo, nhìn dễ thương lắm luôn”, “Bảo Bảo khỏe rồi, ba Thành mẹ Diễm mừng rồi, gia đình ăn Tết vui vẻ nè”, “Yêu gia đình bé Bảo Bảo rất nhiều”…

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