Khoe ảnh nằm đè lên người ông xã, Hari Won khiến dân mạng bật cười vì biểu cảm cực hài hước của Trấn Thành

Loạt khoảnh khắc nhí nhố mới nhất của vợ chồng Trấn Thành và Hari Won khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Mới đây, nữ ca sĩ Hari Won bất ngờ gây chú ý khi hào hứng chia sẻ loạt khoảnh khắc thản nhiên nằm đè lên người ông xã Trấn Thành. Đi kèm với những hình ảnh này, giọng ca “Anh cứ đi đi” còn hài hước gọi Trấn Thành là “chiếc giường” và tuyên bố luôn chủ quyền trên Instagram cá nhân: “Chiếc giường của mình. Độc quyền á. Không ai được nằm nhé!”.

Bài đăng của Hari Won - Ảnh: IG

Trong khi Hari Won vui vẻ...

...và rất tận hưởng 'chiếc giường' mới thì Trấn Thành lại có biểu cảm cực bất lực - Ảnh: IG

Dân mạng không nhịn được cười trước màn 'troll' ông xã lầy lội của nữ ca sĩ - Ảnh: IG

Qua loạt hình ảnh đăng tải, có thể thấy trong khi Hari Won tỏ ra vô cùng thoải mái thì Trấn Thành lại có biểu cảm đầy nhẫn nhịn và cam chịu đến “vô hồn”. Độ nhắng nhít và cực lầy lội của cặp đôi “A Xìn” nhanh chóng khiến cư dân mạng cười nghiêng cười ngả vì quá đáng yêu.

Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại vô số bình luận trêu chọc Trấn Thành: “Nhìn anh Thành không nhịn được cười”, “Nhà là phải có nóc”, “Anh Thành quá là cam chịu rồi”, “Bà Hari ăn hiếp anh Thành quá nha”, “Hai vợ chồng đáng yêu xỉu”, “Chị Hari lầy dễ sợ”, “Anh Thành có vẻ rất bất lực”, “Cười xỉu với hai ông bà này”…

Hari Won và Trấn Thành đang là cặp vợ chồng hot nhất nhì showbiz Việt - Ảnh: FB

Sau 4 năm về chung một nhà, Trấn Thành và Hari Won vẫn luôn là cặp đôi được khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười.

Chẳng cần hở bạo, Hoàng Thùy Linh vẫn khiến khán giả đứng ngồi không yên với bộ ảnh mới Loạt khoảnh khắc mới nhất của nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý từ công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-anh-nam-de-len-nguoi-ong-xa-hari-won-khien-dan-mang-bat-cuoi-vi-bieu-cam-cuc-hai-huoc-cua-tran-thanh-395377.html