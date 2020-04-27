Nhan sắc xinh như mộng của Nguyệt Hằng thời trẻ, lúc chưa chồng con đuề huề

Nghệ sĩ Chí Trung, Chiều Xuân, Vân Dung... dành vô số lời khen "có cánh" trước nhan sắc xinh đẹp của diễn viên Nguyệt Hằng thời trẻ.
- Bà xã Khắc Việt lộ bụng bầu lớn rõ, nhan sắc và làn da đáng ngưỡng mộ ở tháng thứ 4 thai kỳ
- MC Quỳnh Chi khoe nhan sắc quyến rũ ở tuổi 34, khẳng định vẫn giữ quan hệ bạn bè với Thùy Dung sau khi "đường ai nấy đi"
Nguyệt Hằng là gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả màn ảnh phía Bắc. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô hóa thân xuất sắc vào nhiều vai diễn và được công chúng yêu mến. Bên cạnh sự nghiệp thành công, nữ nghệ sĩ còn được mến mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng con.
Sau gần 25 năm chung sống, vợ chồng Nguyệt Hằng và Anh Tuấn có với nhau 4 người con. Con thứ 4 vừa ra đời vào tháng 10/2018 là "món quà" lớn khiến cuộc sống hôn nhân của cặp đôi càng thêm bền vững.
Mới đây, diễn viên Nguyệt Hằng thu hút sự chú ý khi bất ngờ chia sẻ lại bức ảnh thời trẻ và chú thích: “Em của ngày ấy”. Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh thanh xuân của bà mẹ 4 con nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.
Qua hình ảnh có thể thấy, thuở đôi mươi, cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gương mặt thanh tú với mắt to, mũi cao, nụ cười duyên dịu dàng. Vóc dáng của diễn viên Nguyệt Hằng khi ấy cũng thon gọn, không kém bất kỳ sao nữ cùng thời nào.
Dưới bài viết, nghệ sĩ Chí Trung khen ngợi: “Đẹp quá”. NSƯT Chiều Xuân tấm tắc: “Xinh hết nấc luôn em ạ, yêu quá”. Diễn viên Mạnh Trường chúc mừng Anh Tuấn vì lấy được người vợ giỏi giang, xinh đẹp. Ngoài ra, rất đông đồng nghiệp như nghệ sĩ Hoàng Dũng, Vân Dung, Lan Hương... cũng dành nhiều lời "có cánh" cho Nguyệt Hằng.