Nhan sắc cha mẹ sao Việt thời trẻ: Nhiều người được nhận xét thừa hưởng nhiều đường nét giống bố mẹ

Ngoài ra, bà cũng luôn ủng hộ Trấn Thành lẫn con dâu Hari Won trong những hoạt động nghệ thuật. Bố mẹ Trấn Thành thi thoảng tham gia các sự kiện của con cái, gương mặt không giấu được vẻ tự hào.

Từ khi bước chân vào ngành giải trí cho tới lúc "làm dâu hào môn", Tăng Thanh Hà rất hiếm khi công khai khoe hình ảnh bố mẹ ruột. So với bố thì Tăng Thanh Hà thường xuyên khoe hình ảnh bên mẹ ruột nhiều hơn.

Nhìn hình ảnh bố ruột Tăng Thanh Hà mới được người đẹp chia sẻ có thể thấy, ông dù tuổi đã lớn nhưng vóc dáng và ngoại hình trông vẫn còn rất phong độ. Tăng Thanh Hà muốn bố mẹ có cuộc sống riêng tư, không bị soi mói nên rất hiếm khi chia sẻ hình ảnh. Nhiều người cho rằng nàng ngọc nữ đã thừa hưởng nhiều nét từ mẹ.

Nữ ca sĩ Bảo Anh từng chia sẻ ảnh thời trẻ của bố mẹ lên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi. Người hâm mộ nhận xét bố Bảo Anh sở hữu khuôn mặt khá "Tây", cô được thừa hưởng đôi mắt sâu và sống mũi cao từ bố. Ngoài ra, mẹ Bảo Anh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc mặn mà, phúc hậu. Có ý kiến cho rằng nữ ca sĩ càng lớn càng giống mẹ. Cô cũng thường xuyên chia sẻ ảnh chụp chung lên trang cá nhân và gọi mẹ là "cô gái".

Trong dàn sao Việt có bố mẹ nhan sắc cực phẩm phải kể đến Á hậu Huyền My. Một bức ảnh chụp cách đây 25 năm và mẹ Huyền My nhận được rất nhiều lời khen ngợi của mọi người vì nhan sắc không chê vào đâu được. Mẹ Huyền My đảm nhận vai trò quản lý của người đẹp Hà thành. Sinh năm 1974, cô Lan Phương được khen trẻ trung hơn tuổi nhờ làn da trắng hồng, căng mịn. Nhiều ý kiến cho rằng Huyền My thừa hưởng các đường nét của mẹ như đôi mắt, khuôn miệng...

Ngoài ra, Huyền My từng đăng ảnh thời trẻ của bố lên mạng xã hội để chúc mừng sinh nhật. Ngay lập tức, vẻ ngoài điển trai với nhiều nét "hao hao" Tô Hữu Bằng cùng vẻ ngoài sành điệu của bố á hậu 25 tuổi đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Dân mạng dành nhiều lời khen cho gu thời trang của bố Huyền My.

Mẹ Angela Phương Trinh cũng nhiều lần được khen ngợi sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, sành điệu. Thời điểm nữ diễn viên còn hoạt động tích cực trong ngành giải trí, cô nhiều lần đưa người thân dự sự kiện.