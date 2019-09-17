Mới đây, nhạc sĩ Quốc Bảo đã có những trải lòng về căn bệnh u não của mình khiến nhiều người bàng hoàng.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Quốc Bảo vừa chia sẻ về tình trạng sức khỏe đến bạn bè và người hâm mộ. Cụ thể, anh viết: “Hồi 2012 đang chấm ‘Bước nhảy hoàn vũ’, tôi bỏ dở dang bay về Sài Gòn gấp vì mắt đau. Lúc đó, các em có thăm hỏi, còn định phỏng vấn nhưng tôi từ chối thông tin rộng rãi vì mình bệnh chứ có phải làm gì hay đâu mà quảng cáo, bệnh mà được thương hại thì còn tủi thân hơn. Tôi bỏ dở dang nhiều việc trong các năm 2012, 2015 cũng vì tưởng thôi thì mình làm mình chịu.

Nay thì không chịu nổi nữa”.

Bài đăng của nhạc sĩ Quốc Bảo - Ảnh: FB

Chia sẻ đầy bất ngờ này của nhạc sĩ Quốc Bảo khiến nhiều người bàng hoàng. Theo đó, căn bệnh u não đã khiến mắt của anh bị tăng nhãn áp đến mức không nhìn rõ mọi thứ, phải mổ để cải thiện thị lực. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, mắt của nhạc sĩ Quốc Bảo đang chuyển biến xấu và cần phải tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Hiện tại nhạc sĩ cần phải phẫu thuật sớm nhưng lại không đủ điều kiện kinh tế - Ảnh: FB

Tuy nhiên, vì chi phí cho ca phẫu thuật lên đến 200 triệu đồng nên Quốc Bảo không thể tự chi trả và cũng không có bảo hiểm hỗ trợ. Dẫu vậy, anh nghĩ “bệnh mà được thương hại thì còn tủi thân hơn” nên không kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người.

Dưới bài đăng của nhạc sĩ Quốc Bảo, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận an ủi, động viên anh vượt qua giai đoạn khó khăn này: “Mong anh được bình an và khoẻ mạnh anh ơi, điều tốt lành sẽ đến ạ”, “Em mong anh luôn được khỏe mạnh”, “Cố lên anh”…

Bình luận động viên từ bạn bè và người hâm mộ - Ảnh: FB

Nhạc sĩ Quốc Bảo sinh năm 1967 và là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng một thời như “Giấc mơ tuyết trắng”, “Còn ta với nồng nàn”, “Dạ khúc”, “Tóc nâu môi trầm”…

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