5 tháng qua là chuỗi ngày vô cùng căng thẳng, lo lắng của ca sĩ Quách Thành Danh và vợ. Anh còn tưởng mình đã mất con vì bé Tuấn Nhiên mắc bệnh nặng khi còn quá nhỏ.
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Con trai thứ 5 của ca sĩ Quách Thành Danh chào đời tại Mỹ vào tháng 4/2019. Sinh non 1 tháng, khi ra khỏi bụng mẹ được 2 ngày bé đã phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng vì bệnh tim bẩm sinh. Sau ca phẫu thuật, bé Tuấn Nhiên được chuyển sang bệnh viện nhi và nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Hiện tại, sức khỏe của con trai Quách Thành Danh đã ổn định hơn, dù vậy cậu nhóc vẫn đang nằm viện để theo dõi.
Nam ca sĩ tiết lộ chi phí trị bệnh cho con trai rất tốn kém. Chi phí phẫu thuật và điều trị suốt thời gian qua gần 40 tỷ đồng. Hiện bé đang nằm phòng chăm sóc tích cực với khoảng 13.000 USD (hơn 300 triệu) 1 ngày. Nhưng mọi chi phí điều trị đều do bảo hiểm chi trả.
Quách Thành Danh cho biết thêm, sức khỏe của vợ anh cũng không tốt sau khi sinh con. Trước đó, mỗi ngày nam ca sĩ phải di chuyển liên tục 3 nơi khi con trai nằm bệnh viện nhi, vợ vẫn còn đang ở bệnh viện phụ sản chờ phục hồi sức khỏe. Ông bố 5 con còn phải lái xe về nhà lo cơm nước, trông nom 4 con nhỏ.
Được biết, lúc vừa chào đời bé Tuấn Nhiên nặng 2,5kg, sức khỏe rất yếu. Sau thời gian được các bác sĩ chăm sóc tận tình, bé nặng 8kg và có thể được về nhà vào cuối tháng sau.