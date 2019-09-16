5 tháng qua là chuỗi ngày vô cùng căng thẳng, lo lắng của ca sĩ Quách Thành Danh và vợ. Anh còn tưởng mình đã mất con vì bé Tuấn Nhiên mắc bệnh nặng khi còn quá nhỏ.

Con trai thứ 5 của ca sĩ Quách Thành Danh chào đời tại Mỹ vào tháng 4/2019. Sinh non 1 tháng, khi ra khỏi bụng mẹ được 2 ngày bé đã phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng vì bệnh tim bẩm sinh. Sau ca phẫu thuật, bé Tuấn Nhiên được chuyển sang bệnh viện nhi và nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Hiện tại, sức khỏe của con trai Quách Thành Danh đã ổn định hơn, dù vậy cậu nhóc vẫn đang nằm viện để theo dõi.

Sau nhiều tháng nằm viện, thể trạng cậu bé đã được cải thiện - Ảnh: FB

Nam ca sĩ tiết lộ chi phí trị bệnh cho con trai rất tốn kém. Chi phí phẫu thuật và điều trị suốt thời gian qua gần 40 tỷ đồng. Hiện bé đang nằm phòng chăm sóc tích cực với khoảng 13.000 USD (hơn 300 triệu) 1 ngày. Nhưng mọi chi phí điều trị đều do bảo hiểm chi trả.



Nhiều sao Việt gửi lời thăm sức khỏe và chúc cậu bé sớm khỏe lại - Ảnh: FB

Quách Thành Danh cho biết thêm, sức khỏe của vợ anh cũng không tốt sau khi sinh con. Trước đó, mỗi ngày nam ca sĩ phải di chuyển liên tục 3 nơi khi con trai nằm bệnh viện nhi, vợ vẫn còn đang ở bệnh viện phụ sản chờ phục hồi sức khỏe. Ông bố 5 con còn phải lái xe về nhà lo cơm nước, trông nom 4 con nhỏ.

Con thứ 5 nằm ngoài kế hoạch của vợ chồng Quách Thành Danh - Ảnh: FB

Được biết, lúc vừa chào đời bé Tuấn Nhiên nặng 2,5kg, sức khỏe rất yếu. Sau thời gian được các bác sĩ chăm sóc tận tình, bé nặng 8kg và có thể được về nhà vào cuối tháng sau.

Được vợ giao trông 4 con, chỉ 1 phút lơ là, Quách Thành Danh đã bắt gặp cảnh tượng cười ra nước mắt 'Một chút gọi là phá của đám giặc khi ba lỡ lo công việc ngoài sân' - Quách Thành Danh chia sẻ. Khung cảnh bừa bộn do 4 nhóc tì nhà nam ca sĩ tạo ra khiến dân mạng cười ra nước mắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-thu-5-moi-sinh-cua-quach-thanh-danh-mac-benh-tim-da-tieu-ton-gan-40-ty-de-dieu-tri-337953.html