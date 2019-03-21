Quách Thành Danh mua nhà 11 tỷ bên Mỹ để đưa vợ bầu và 4 con sang sinh sống

Dù có cơ ngơi hoành tráng ở quận 9, TP.HCM nhưng Quách Thành Danh vẫn tiếp tục mua thêm căn nhà 11 tỷ ở Mỹ để đưa vợ con sang sinh sống.
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Mới đây, Quách Thành Danh đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh chụp căn biệt thự mới tậu tại Mỹ. Vợ chồng anh cùng 4 con đã chuyển nhà qua đây sinh sống từ một tháng trước. Được biết, nơi ở mới của vợ chồng Quách Thành Danh có giá khoảng 11 tỷ đồng, tọa lạc tại khu dân cư cao cấp thuộc tiểu bang Texas, Mỹ.
Quách Thành Danh tỏ ra vô cùng hào hứng khi được sinh sống ở một nơi có khí hậu trong lành, không gian xanh mát ngay trước sân nhà. Bà xã giọng ca Tôi là tôi hiện đang mang bầu con thứ 5 nhưng cũng không ngại chuyển nhà mới cùng chồng.
Tuy không phải là ca sĩ đình đám nhưng Quách Thành Danh khá đắt show trong nước lẫn hải ngoại. Nam ca sĩ làm việc cật lực từ sáng đến tối để trang trải kinh tế gia đình. Nhiều năm tích cóp, anh đã xây được biệt thự rộng 500m2 ở quận 9, TP.HCM với giá gần 25 tỷ đồng vào năm 2017.
Sau khi kết hôn, bà xã giọng ca Tôi là tôi sinh liền tù tì 4 đứa con san sát tuổi nhau nên nghỉ việc ở nhà hoàn toàn để có điều kiện chăm sóc con nhỏ. Thương vợ vất vả, Quách Thành Danh đã thuê hẳn 5 người giúp việc hỗ trợ. Dự kiến, vợ chồng anh sẽ đón con thứ 5 vào giữa năm Kỷ Hợi 2019.