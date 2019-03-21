Quách Thành Danh mua nhà 11 tỷ bên Mỹ để đưa vợ bầu và 4 con sang sinh sống

Mới đây, Quách Thành Danh đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh chụp căn biệt thự mới tậu tại Mỹ. Vợ chồng anh cùng 4 con đã chuyển nhà qua đây sinh sống từ một tháng trước. Được biết, nơi ở mới của vợ chồng Quách Thành Danh có giá khoảng 11 tỷ đồng, tọa lạc tại khu dân cư cao cấp thuộc tiểu bang Texas, Mỹ.

Quách Thành Danh tỏ ra vô cùng hào hứng khi được sinh sống ở một nơi có khí hậu trong lành, không gian xanh mát ngay trước sân nhà. Bà xã giọng ca Tôi là tôi hiện đang mang bầu con thứ 5 nhưng cũng không ngại chuyển nhà mới cùng chồng.