Quách Thành Danh sốc khi vợ mang bầu lần 5 có nguy cơ tuột nhau thai, dễ mắc bệnh Down

Hậu trường 16/11/2018 11:21

Vì những lần trước mọi việc đều diễn ra khá thuận lợi nên khi biết tin bà xã mang thai con thứ 5 gặp vấn đề, nam ca sĩ vô cùng lo lắng.

Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp nhưng cuộc sống của ca sĩ Quách Thành Danh vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Sau 8 năm kết hôn, giọng ca Anh là ai đang chuẩn bị chào đón đứa con thứ 5. Tuy nhiên lần này, thai nhi gặp nhiều vấn đề nên hai vợ chồng anh rất lo lắng.

Quách Thành Danh sốc khi vợ mang bầu lần 5 có nguy cơ tuột nhau thai, dễ mắc bệnh Down - Ảnh 1
Tổ ấm hạnh phúc của Quách Thành Danh hiện tại - Ảnh: Internet

Trên Dân Việt, ông bố trẻ tâm sự, khi đi khám bác sĩ chẩn đoán con thứ 5 khá yếu có nguy cơ tuột nhau thai nên vợ anh phải nhập viện ngay và không được di chuyển nhiều. Khi mới biết tin, Quách Thành Danh khá sốc vì 4 lần trước chưa từng xảy ra tình trạng này.

Sau thời gian được bác sĩ tận tình chăm sóc, tình hình của mẹ và bé đã ổn định hơn. Thế nhưng không lâu sau bác sĩ lại cho biết thai nhi gặp vấn đề độ mờ da gáy, có nguy cơ mắc nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh Down. May mắn sau đó bà xã anh được đưa đi xét nghiệm và mọi thứ đã trở lại bình thường.

Quách Thành Danh sốc khi vợ mang bầu lần 5 có nguy cơ tuột nhau thai, dễ mắc bệnh Down - Ảnh 2
4 thiên thần nhỏ nhà Quách Thành Danh. Hiện anh sắp chào đón con trai thứ 5 - Ảnh: FBNV
Quách Thành Danh sốc khi vợ mang bầu lần 5 có nguy cơ tuột nhau thai, dễ mắc bệnh Down - Ảnh 3
Gần 10 năm kết hôn, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi vẫn rất ngọt ngào - Ảnh: Internet

Hiện tại, Quách Thành Danh đang sống cùng vợ và 4 con trong căn biệt thự có giá trị khoảng 22 tỷ đồng ở quận 9, TP.HCM. Dù không còn nổi đình nổi đám như xưa nhưng anh vẫn được khán giả yêu mến và khá đắt show. Nam ca sĩ cố gắng làm việc để lo cho vợ con đầy đủ và trả lương cho 5 người giúp việc.

Quách Thành Danh sốc khi vợ mang bầu lần 5 có nguy cơ tuột nhau thai, dễ mắc bệnh Down - Ảnh 4
Biệt thự triệu đô lung linh nơi Quách Thành Danh sống cùng vợ con - Ảnh: Internet
Thành Đạt cạo đầu, cầu bình an cho Hải Băng khi vợ quyết giữ thai dù bác sĩ khuyên bỏ

Thành Đạt cạo đầu, cầu bình an cho Hải Băng khi vợ quyết giữ thai dù bác sĩ khuyên bỏ

Sau khi biết tin bà xã Hải Băng quyết giữ lại con thứ 3 dù bị bác sĩ khuyến cáo nguy hiểm, Thành Đạt vô cùng lo lắng. Anh đã xuống tóc để cầu bình an cho vợ con.

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