Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp nhưng cuộc sống của ca sĩ Quách Thành Danh vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Sau 8 năm kết hôn, giọng ca Anh là ai đang chuẩn bị chào đón đứa con thứ 5. Tuy nhiên lần này, thai nhi gặp nhiều vấn đề nên hai vợ chồng anh rất lo lắng.

Tổ ấm hạnh phúc của Quách Thành Danh hiện tại - Ảnh: Internet

Trên Dân Việt, ông bố trẻ tâm sự, khi đi khám bác sĩ chẩn đoán con thứ 5 khá yếu có nguy cơ tuột nhau thai nên vợ anh phải nhập viện ngay và không được di chuyển nhiều. Khi mới biết tin, Quách Thành Danh khá sốc vì 4 lần trước chưa từng xảy ra tình trạng này.