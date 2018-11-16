Vì những lần trước mọi việc đều diễn ra khá thuận lợi nên khi biết tin bà xã mang thai con thứ 5 gặp vấn đề, nam ca sĩ vô cùng lo lắng.
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Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp nhưng cuộc sống của ca sĩ Quách Thành Danh vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Sau 8 năm kết hôn, giọng ca Anh là ai đang chuẩn bị chào đón đứa con thứ 5. Tuy nhiên lần này, thai nhi gặp nhiều vấn đề nên hai vợ chồng anh rất lo lắng.
Trên Dân Việt, ông bố trẻ tâm sự, khi đi khám bác sĩ chẩn đoán con thứ 5 khá yếu có nguy cơ tuột nhau thai nên vợ anh phải nhập viện ngay và không được di chuyển nhiều. Khi mới biết tin, Quách Thành Danh khá sốc vì 4 lần trước chưa từng xảy ra tình trạng này.
Sau thời gian được bác sĩ tận tình chăm sóc, tình hình của mẹ và bé đã ổn định hơn. Thế nhưng không lâu sau bác sĩ lại cho biết thai nhi gặp vấn đề độ mờ da gáy, có nguy cơ mắc nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh Down. May mắn sau đó bà xã anh được đưa đi xét nghiệm và mọi thứ đã trở lại bình thường.
Hiện tại, Quách Thành Danh đang sống cùng vợ và 4 con trong căn biệt thự có giá trị khoảng 22 tỷ đồng ở quận 9, TP.HCM. Dù không còn nổi đình nổi đám như xưa nhưng anh vẫn được khán giả yêu mến và khá đắt show. Nam ca sĩ cố gắng làm việc để lo cho vợ con đầy đủ và trả lương cho 5 người giúp việc.