Quách Thành Danh thuê 5 người giúp việc trong nhà, chi 140 triệu mỗi lần mua quần áo cho con

Hậu trường 03/12/2018 16:01

Dù có tới 4 đứa con san sát tuổi nhau nhưng Quách Thành Danh vẫn dư dả kinh tế để thuê 5 người giúp việc và chi hàng trăm triệu cho mỗi lần mua sắm.

Tuy không phải là ca sĩ đình đám nhưng Quách Thành Danh khá đắt show trong nước lẫn hải ngoại. Nam ca sĩ làm việc cật lực từ sáng đến tối để đủ kinh tế chăm sóc cho cả gia đình. Nhiều năm tích cóp, nam ca sĩ đã xây được biệt thự rộng 500m2 ở quận 9, TP.HCM với giá gần 25 tỷ đồng vào năm 2017.

Sau khi kết hôn, bà xã giọng ca Tôi là tôi sinh liền tù tì 4 đứa con san sát tuổi nhau nên nghỉ việc ở nhà hoàn toàn để có điều kiện chăm sóc con nhỏ. Thương vợ vất vả, nam ca sĩ đã thuê hẳn 5 người giúp việc hỗ trợ. Mới đây, Quách Thành Danh tiếp tục gây choáng khi tiết lộ bà xã anh đang mang thai con thứ 5. Dù đối mặt với nhiều rủi ro như tuột nhau thai, khó đẻ và em bé có thể bị Down nhưng vợ chồng nam ca sĩ vẫn quyết giữ con lại.

Quách Thành Danh thuê 5 người giúp việc trong nhà, chi 140 triệu mỗi lần mua quần áo cho con - Ảnh 1
Mỗi lần đi lưu diễn, Quách Thành Danh đều mua mấy thùng quần áo từ châu Âu về cho vợ con - Ảnh: Internet
Quách Thành Danh thuê 5 người giúp việc trong nhà, chi 140 triệu mỗi lần mua quần áo cho con - Ảnh 2
Quách Thành Danh thuê 5 người giúp việc trong nhà, chi 140 triệu mỗi lần mua quần áo cho con - Ảnh 3
Vợ chồng Quách Thành Danh đã có 4 con, bà xã nam ca sĩ đang mang thai con thứ 5 - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Quách Thành Danh là một trong những ông bố bỉm sữa tuyệt vời nhất showbiz Việt. Ngoài việc chăm chỉ kiếm tiền ngay cả khi bệnh tật ập đến, giọng ca Tôi là tôi cũng rất tâm lý và chiều chuộng vợ con hết lòng. Những lúc đi diễn ở nước ngoài, anh thường tận dụng thời gian đi mua sắm hàng trăm bộ quần áo mới từ các thương hiệu đắt đỏ.

Sau mỗi chuyến đi xa, bà xã nam ca sĩ lại phải tất bật thu gấp quần áo cũ để thay thế toàn bộ cho tủ đồ. Theo chia sẻ từ vợ chồng Quách Thành Danh, mỗi chuyến mua sắm quần áo cho con thường dao động từ 4.000 USD đến 6.000 USD (khoảng 93 triệu đồng - 140 triệu đồng). 

Quách Thành Danh thuê 5 người giúp việc trong nhà, chi 140 triệu mỗi lần mua quần áo cho con - Ảnh 4
Quách Thành Danh thuê 5 người giúp việc trong nhà, chi 140 triệu mỗi lần mua quần áo cho con - Ảnh 5
Để giúp vợ bớt vất vả, Quách Thành Danh thuê 5 người giúp việc trong nhà - Ảnh: Internet
Quách Thành Danh thuê 5 người giúp việc trong nhà, chi 140 triệu mỗi lần mua quần áo cho con - Ảnh 6
Gia đình Quách Thanh Danh hiện đang sống trong căn biệt thự giá 25 tỷ tại TP.HCM - Ảnh: Internet
Quách Thành Danh sốc khi vợ mang bầu lần 5 có nguy cơ tuột nhau thai, dễ mắc bệnh Down

Quách Thành Danh sốc khi vợ mang bầu lần 5 có nguy cơ tuột nhau thai, dễ mắc bệnh Down

Vì những lần trước mọi việc đều diễn ra khá thuận lợi nên khi biết tin bà xã mang thai con thứ 5 gặp vấn đề, nam ca sĩ vô cùng lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   Quách Thành Danh vợ Quách Thành Danh các con Quách Thành Danh ông bố bỉm sữa showbiz Việt tôi là tôi

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 49 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 19 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42