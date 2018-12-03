Quách Thành Danh thuê 5 người giúp việc trong nhà, chi 140 triệu mỗi lần mua quần áo cho con

Tuy không phải là ca sĩ đình đám nhưng Quách Thành Danh khá đắt show trong nước lẫn hải ngoại. Nam ca sĩ làm việc cật lực từ sáng đến tối để đủ kinh tế chăm sóc cho cả gia đình. Nhiều năm tích cóp, nam ca sĩ đã xây được biệt thự rộng 500m2 ở quận 9, TP.HCM với giá gần 25 tỷ đồng vào năm 2017.

Sau khi kết hôn, bà xã giọng ca Tôi là tôi sinh liền tù tì 4 đứa con san sát tuổi nhau nên nghỉ việc ở nhà hoàn toàn để có điều kiện chăm sóc con nhỏ. Thương vợ vất vả, nam ca sĩ đã thuê hẳn 5 người giúp việc hỗ trợ. Mới đây, Quách Thành Danh tiếp tục gây choáng khi tiết lộ bà xã anh đang mang thai con thứ 5. Dù đối mặt với nhiều rủi ro như tuột nhau thai, khó đẻ và em bé có thể bị Down nhưng vợ chồng nam ca sĩ vẫn quyết giữ con lại.