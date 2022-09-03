Nhắc đến biệt danh Thành Cry, Trấn Thành tiết lộ lí do 'mau nước mắt' trên sóng truyền hình

Hậu trường 03/09/2022 21:20

"Tôi không kiềm được cảm xúc của mình sau khi xem một tiết mục thăng hoa nên tôi thường khóc ngay sau đó. Tôi dở... tôi nhận", Trấn Thành chia sẻ.

Mới đây, trong talk show của Trịnh Thăng Bình, ông xã Hari Won có dịp nhắc lại biệt danh "Thành Cry", đồng thời hé lộ về lý do không kìm được nước mắt và hay khóc trên sóng truyền hình như vậy.

Trấn Thành chia sẻ:

"Tôi thực sự muốn biết quý vị hiểu như thế nào mỗi khi tôi khóc, nghĩ tôi yếu đuối hay ham khóc. Quý vị thử nghĩ xem là với một người tích cực như tôi thì cái gì có thể làm cho tôi buồn được mà tôi khóc.

Tôi khó buồn lắm, tất cả những giọt nước mắt tôi rơi ra là cho những gì tôi thấy và những gì tôi đồng cảm. Ví dụ tôi nghe cái bài của Bình, tôi tưởng tượng được cặp tình nhân họ đang ở trong giai đoạn cuối cùng.

Mình hình dung câu chuyện nó như cuốn phim, mình sẽ khóc cho những gì nó nuối tiếc nó dang dở hơn là những gì đau buồn. Cho nên quý vị thấy Thành hay khóc nhưng mà tôi nghĩ tôi không yếu đuối".

Ví dụ tôi nghe cái bài của Bình, tôi tưởng tượng được cặp tình nhân họ đang ở trong giai đoạn cuối cùng. Mình hình dung câu chuyện nó như cuốn phim, mình sẽ khóc cho những gì nó nuối tiếc nó dang dở hơn là những gì đau buồn. Cho nên quý vị thấy Thành hay khóc nhưng mà tôi nghĩ tôi không yếu đuối".

Nhắc đến biệt danh Thành Cry, Trấn Thành tiết lộ lí do 'mau nước mắt' trên sóng truyền hình - Ảnh 1
Trấn Thành chia sẻ lí do hay khóc trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

 

Theo Trấn Thành, anh khóc không phải vì anh yếu đuối mà là sự đồng cảm với những câu chuyện, anh khóc cho những thứ nó dang dở hơn là những thứ đau buồn. Đồng thời, đây cũng là lần hiếm hoi anh nhắc đến biệt danh antifan đặt cho mình, cụ thể nam MC chia sẻ:

"Thành cry.

Ok. Cái này tôi nhận. Tôi nhạy cảm, tôi dễ xúc động. Tôi không kiềm được cảm xúc của mình sau khi xem một tiết mục thăng hoa nên tôi thường khóc ngay sau đó. Tôi dở... tôi nhận.

Nhiều bạn nói tôi diễn. Vậy bạn nghĩ đi, ai rảnh diễn suốt 15 năm làm nghề như vậy? Có thể tiết mục Sơn Tinh, Thủy Tinh về cắt dựng thế nào dẫn đến việc quý vị cảm thấy giọt nước mắt tôi tràn ra rất vô lý.

Hôm nay tôi chọn nói ra vì tôi thấy thật sự bất công và oan ức trước những đón nhận sai lệch về tôi như thế này. Tôi đã cố gắng hết sức để làm tốt nhất có thể để rồi nhận được những gáo nước lạnh như: 'Cư xử của Trấn Thành trong tập này đã xoá sạch những gì anh làm được ở 8 tập trước'.

Chúng ta ghét một người dễ và nhanh đến thế sao?"

Nhắc đến biệt danh Thành Cry, Trấn Thành tiết lộ lí do 'mau nước mắt' trên sóng truyền hình - Ảnh 2
Trấn Thành hiếm hoi nhắc đến biệt danh Thành Cry - Ảnh: Internet

Trấn Thành trong giới showbiz là một nghệ sĩ đa tài đa nghệ, anh vừa là diễn viên, MC truyền hình, đặc biệt, Trấn Thành được khán giả ưu ái gọi "MC quốc dân". Với lối dẫn tự nhiên anh ghi dấu đặc biệt trong long khán giả và làm chủ mọi tình huống trên sân khấu. Cho đến hiện tại, Trấn Thành vẫn liên tiếp "cầm trịch" vai trò MC của nhiều chương trình giải trí.

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Người hâm mộ cũng phải "tan chảy" trước những lời ngọt ngào, mùi mẫn mà Trấn Thành gửi đến bà xã Hari Won.

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