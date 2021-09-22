Thông tin nhà quay phim Tường Lê qua đời khiến nhiều người xót xa.

Chia sẻ trên Zing News, Hoàng Quân - con trai của nhà quay phim Tường Lê - cho biết cha qua đời vào 22h30 phút ngày 21/9 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM). Ông mất ở tuổi 58 sau 10 ngày nhập viện điều trị COVID-19.

Hoàng Quân cho hay: "Sau những triệu chứng ban đầu như ho, sốt, cha được đưa vào điều trị tại Bệnh viện quận Gò Vấp cách đây 10 ngày. Bệnh tình của cha ngày càng diễn biến nặng. Cha được chuyển qua Bệnh viện Nhân dân Gia Định và mất tại đây".

Nhà quay phim Tường Lê - Ảnh: Internet

Theo VnExpress, trong ký ức đạo diễn Hoàng Vinh - đàn em thân thiết của cố nghệ sĩ, anh luôn nhiệt huyết với nghề, hòa đồng, tử tế với mọi người. Hôm 17/9, biết anh mắc COVID-19, Hoàng Vinh nhắn tin hỏi thăm, cố nghệ sĩ chỉ đáp: "Anh đang thở oxy". Anh nhắn tiếp: "Anh ơi, cố gắng lên, sẽ qua được hết. Điều trị xong về đi quay phim tiếp với em", song Tường Lê không còn đọc được tin nhắn ấy. Quay phim Đinh Quốc Toản nói: "Chú là một trong những người tôi kính trọng nhất, lúc nào cũng hỗ trợ cho tôi trong từng dự án, chỉ bảo khi tôi chập chững bước vào nghề...".

Nhiếp ảnh gia, nhà quay phim Tường Lê sinh năm 1963. Ông quê gốc Hải Phòng nhưng đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Ông từng là đạo diễn của nhiều phim truyền hình, phim ngắn và tài liệu. Gần nhất, Tường Lê đang thực hiện series phim Ranh giới trắng đen của Đài truyền hình TP.HCM. Ngoài ra, Tường Lê còn đảm nhận vai trò nhiếp ảnh gia.

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