Nhã Phương dỗi đến 'tỉnh ngủ' giữa đêm, than thở đầy bất lực khi thấy Trường Giang vui vẻ bên cô gái lạ

Hậu trường 04/11/2023 14:22

Phản ứng của Nhã Phương khi thấy ông xã Trường Giang cười tít mắt bên ''cô gái lạ'' trong tiệc độc thân của Puka - Gin Tuấn Kiệt khiến khán giả thích thú.

Những ngày qua, cả showbiz Việt đang háo hức chờ đợi ngày vui của Gin Tuấn Kiệt và Puka sau nhiều năm đẩy thuyền tích cực. Chiều ngày 3/11, dàn sao thân thiết với đôi trẻ như: Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Huỳnh Lập, Jun Phạm, Duy Khánh, Minh Dự, Trương Thế Vinh, Anh Tú, Ngô Kiến Huy,... đã từ TP.HCM bay đến Cam Ranh để chuẩn bị tham dự ngày hôn lễ. Tại đây, Puka và Gin Tuấn Kiệt đã gây sốt rần rần khắp mạng xã hội khi chia sẻ khoảnh khắc lầy lội cùng hội anh em nghệ sĩ thân thiết trong tiệc độc thân.

Nhã Phương dỗi đến 'tỉnh ngủ' giữa đêm, than thở đầy bất lực khi thấy Trường Giang vui vẻ bên cô gái lạ - Ảnh 1
Chiều ngày 3/11, dàn sao thân thiết với đôi trẻ như: Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Huỳnh Lập, Jun Phạm, Duy Khánh, Minh Dự, Trương Thế Vinh, Anh Tú, Ngô Kiến Huy,... đã từ TP.HCM bay đến Cam Ranh để chuẩn bị tham dự ngày hôn lễ

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ trong bữa tiệc phải kể đến là lúc "Mười khó" Trường Giang bị đàn em trêu ghẹo. Theo đó, Huỳnh Lập mang mặt nạ, bất ngờ hoá trang làm Nhã Phương và ôm búp bế tiến vào phòng, réo tên Mười Khó. Trước màn trêu ghẹo bất ngờ, Trường Giang từ hoang mang đến sợ hãi khiến ai nấy cũng bật cười.

Nhã Phương dỗi đến 'tỉnh ngủ' giữa đêm, than thở đầy bất lực khi thấy Trường Giang vui vẻ bên cô gái lạ - Ảnh 2
Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ trong bữa tiệc độc thân của Puka và Gin Tuấn Kiệt phải kể đến là lúc "Mười khó" Trường Giang bị đàn em trêu ghẹo
Nhã Phương dỗi đến 'tỉnh ngủ' giữa đêm, than thở đầy bất lực khi thấy Trường Giang vui vẻ bên cô gái lạ - Ảnh 3
Theo đó, Huỳnh Lập mang mặt nạ, bất ngờ hoá trang làm Nhã Phương và ôm búp bế tiến vào phòng, réo tên Mười Khó

Ngay khi hình ảnh được chia sẻ, mẹ bỉm Nhã Phương đang ở cữ cũng phải lên tiếng bất lực mà đầy hài hước: "Chợt tỉnh ngủ lúc nửa đêm. Nói gì khúc này cả nhà ới''. Phản ứng của Nhã Phương khi ông xã ở bên ''cô gái lạ'' khiến khán giả thích thú. 

Nhã Phương dỗi đến 'tỉnh ngủ' giữa đêm, than thở đầy bất lực khi thấy Trường Giang vui vẻ bên cô gái lạ - Ảnh 4
Trước màn trêu ghẹo bất ngờ, Trường Giang từ hoang mang đến sợ hãi khiến ai nấy cũng bật cười
Nhã Phương dỗi đến 'tỉnh ngủ' giữa đêm, than thở đầy bất lực khi thấy Trường Giang vui vẻ bên cô gái lạ - Ảnh 5
Ngay khi hình ảnh được chia sẻ, mẹ bỉm Nhã Phương đang ở cữ cũng phải lên tiếng bất lực mà đầy hài hước: "Chợt tỉnh ngủ lúc nửa đêm. Nói gì khúc này cả nhà ới''

Một điểm đặc biệt khác trong bữa tiệc, bên đàng trai gây ấn tượng khi diện trang phục trắng đồng điệu, vui đùa "thả dáng" hài hước từ hồ bơi sân vườn đến trong phòng. Trong khi đó, phía "nhà gái" cũng không thua kém khi đăng tải loạt ảnh "quẩy tưng bừng" với đồng phục áo thun trắng và quần ca-rô đỏ nhí nhảnh, kết hợp cùng phụ kiện mắt kính vừa "chất", vừa đáng yêu.

Nhã Phương dỗi đến 'tỉnh ngủ' giữa đêm, than thở đầy bất lực khi thấy Trường Giang vui vẻ bên cô gái lạ - Ảnh 6
Một điểm đặc biệt khác trong bữa tiệc, bên đàng trai gây ấn tượng khi diện trang phục trắng đồng điệu, vui đùa "thả dáng" hài hước từ hồ bơi sân vườn đến trong phòng
Nhã Phương dỗi đến 'tỉnh ngủ' giữa đêm, than thở đầy bất lực khi thấy Trường Giang vui vẻ bên cô gái lạ - Ảnh 7
Trong khi đó, phía "nhà gái" cũng không thua kém khi đăng tải loạt ảnh "quẩy tưng bừng" với đồng phục áo thun trắng và quần ca-rô đỏ nhí nhảnh, kết hợp cùng phụ kiện mắt kính vừa "chất", vừa đáng yêu

Puka cho biết bữa tiệc được thiết kế như một kỳ nghỉ ngắn, giúp cô 'xả hơi' cùng những người bạn thân trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Ở tuổi 34, Puka nói sẵn sàng lập gia đình khi đủ chín chắn. 'Giờ tôi thấy bản thân không còn trẻ nên luôn mở rộng cửa để tiến tới hôn nhân. Dù vậy, tôi vẫn mong phát triển sự nghiệp, gặt hái thêm nhiều thành công' - cô cho biết.

Nhã Phương dỗi đến 'tỉnh ngủ' giữa đêm, than thở đầy bất lực khi thấy Trường Giang vui vẻ bên cô gái lạ - Ảnh 8
Ngày 1/11, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng

Cặp đôi tổ chức tiệc cưới vào hôm nay (ngày 4/11). Đây là buổi tiệc riêng tư dành cho gia đình, người thân và bạn bè. Đôi tình nhân chọn không gian cưới tông màu hồng - trắng chủ đạo, phong cách tinh giản và nhẹ nhàng, phù hợp không khí biển. Đến ngày 6/11, họ làm tiệc báo hỷ tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở quận Bình Tân. Bên cạnh đó, đôi uyên ương tiết lộ sẽ tổ chức thêm đám cưới theo phong cách miền Tây ở Đồng Tháp - quê Puka.

Tiệc độc thân 'vui hết nấc' trước thềm hôn lễ của Gin Tuấn Kiệt và Puka: Quy tụ nguyên dàn sao Vbiz, 'quậy từ trong, ra ngoài'

Tiệc độc thân 'vui hết nấc' trước thềm hôn lễ của Gin Tuấn Kiệt và Puka: Quy tụ nguyên dàn sao Vbiz, 'quậy từ trong, ra ngoài'

Khoảnh khắc lầy lội tại tiệc độc thân của Puka và Gin Tuấn Kiệt đang sốt rần rần trên mạng xã hội.

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