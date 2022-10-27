Nhã Phương bất ngờ công khai ảnh chính diện ngày bé của con gái, tiết lộ sự thật phũ phàng phía sau?

Hậu trường 27/10/2022 09:21

Nhã Phương bất ngờ tung loạt ảnh ngày thơ bé của con gái Destiny. Theo chia sẻ, hình ảnh được chụp khi bé Destiny cùng bố Trường Giang khi mới vài tháng tuổi.

Bé Destiny - con gái của Trường Giang và Nhã Phương là một trong những nhóc tỳ nổi tiếng trên mạng xã hội. Dù được nhiều khán giả quan tâm nhưng trong suốt 2 năm qua, vợ chồng nam danh hài vẫn luôn giữ kín thông tin về ái nữ và chỉ hé lộ về góc nghiêng, bóng lưng phía sau của bé. 

Nhã Phương bất ngờ công khai ảnh chính diện ngày bé của con gái, tiết lộ sự thật phũ phàng phía sau? - Ảnh 1
Gia đình nhỏ của Trường Giang - Nhã Phương - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, Nhã Phương bất ngờ tung loạt ảnh ngày thơ bé của con gái Destiny. Theo chia sẻ, hình ảnh được chụp khi bé Destiny cùng bố Trường Giang khi mới vài tháng tuổi. Destiny được bố cho quấn khăn rằn và làm giả bộ ria bằng ứng dụng tạo hình trên điện thoại để cosplay hình ảnh "Mười Khó" của bố Trường Giang. Nhóc tỳ biểu cảm ngộ nghĩnh, có lúc mắt tròn ngơ ngác, khi lại nhăn nhó hay cười khoái chí.

Nhã Phương bất ngờ công khai ảnh chính diện ngày bé của con gái, tiết lộ sự thật phũ phàng phía sau? - Ảnh 2Nhã Phương bất ngờ công khai ảnh chính diện ngày bé của con gái, tiết lộ sự thật phũ phàng phía sau? - Ảnh 3Nhã Phương bất ngờ công khai ảnh chính diện ngày bé của con gái, tiết lộ sự thật phũ phàng phía sau? - Ảnh 4Nhã Phương bất ngờ công khai ảnh chính diện ngày bé của con gái, tiết lộ sự thật phũ phàng phía sau? - Ảnh 5

Nhã Phương bất ngờ công khai ảnh chính diện ngày bé của con gái, tiết lộ sự thật phũ phàng phía sau? - Ảnh 6
Nhã Phương bất ngờ tung loạt ảnh ngày thơ bé của con gái Destiny - Ảnh: FBNV

Qua ảnh có thể thấy, con gái Nhã Phương - Trường Giang sở hữu gương mặt xinh xắn, đáng yêu với đôi mắt to tròn và làn da trắng hồng. Nhã Phương và bạn bè của cô đều nhận xét Destiny mang nhiều nét giống bố. Khi hai cha con nằm cạnh nhau, gương mặt của cả hai được ví như bản chính và bản sao. Được biết, đây là lần hiếm hoi Nhã Phương khoe ảnh rõ mặt con, tuy nhiên, bà xã nam danh hài cũng nhấn mạnh hiện tại Destiny đã khác nhiều so với lúc nhỏ.

Nhã Phương bất ngờ công khai ảnh chính diện ngày bé của con gái, tiết lộ sự thật phũ phàng phía sau? - Ảnh 7
Nhã Phương nhấn mạnh hiện tại Destiny đã khác nhiều so với lúc nhỏ - Ảnh: Chụp màn hình

Cũng như nhiều nghệ sĩ khác, ban đầu vợ chồng Trường Giang hạn chế chia sẻ hình ảnh chân dung con cái. Tuy nhiên khi Destiny được 3 tuổi, cặp đôi cũng dần cởi mở hơn trong việc chia sẻ diện mạo, cuộc sống thường ngày.

Nhã Phương bất ngờ công khai ảnh chính diện ngày bé của con gái, tiết lộ sự thật phũ phàng phía sau? - Ảnh 8
Khi Destiny được 3 tuổi, cặp đôi cũng dần cởi mở hơn trong việc chia sẻ diện mạo, cuộc sống thường ngày - Ảnh: Internet

Trước đó, vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang tung bộ ảnh kỷ niệm bốn năm ngày cưới. Qua ảnh, họ hé lộ một phần mặt của con gái. Khán giả khen Destiny dễ thương, có đôi mắt to tròn long lanh thừa hưởng từ mẹ.

Nhã Phương bất ngờ công khai ảnh chính diện ngày bé của con gái, tiết lộ sự thật phũ phàng phía sau? - Ảnh 9
Nhã Phương - Trường Giang tung bộ ảnh kỷ niệm bốn năm ngày cưới, hé lộ một phần mặt của con gái - Ảnh: Internet

Một lần khác, trong một buổi livestream của Nhã Phương, con gái Destiny vô tình lộ diện. Nữ diễn viên phát trực tiếp khung cảnh gia đình đang cho đàn cá koi ăn, bỗng nhiên con gái quay lại nhìn mẹ, vô tình lọt vào ống kính.

Nhã Phương bất ngờ công khai ảnh chính diện ngày bé của con gái, tiết lộ sự thật phũ phàng phía sau? - Ảnh 10

Nhã Phương bất ngờ công khai ảnh chính diện ngày bé của con gái, tiết lộ sự thật phũ phàng phía sau? - Ảnh 11
Nhóc tỳ Destiny vô tình lộ mặt trong livestream của mẹ Nhã Phương - Ảnh: Internet

Có thể thấy, sau một thời gian, vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang đã công khai diện mạo con gái. Mỗi lần ái nữ nhà nam danh hài lộ diện đều nhận được sự quan tâm của khán giả. 

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