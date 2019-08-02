Người mẫu Trà Ngọc Hằng lần đầu tiết lộ gương mặt con gái xinh như thiên thần trong tiệc thôi nôi

Hậu trường 02/08/2019 12:23

Sau khoảng thời gian giấu kín hình ảnh về con gái, người mẫu Trà Ngọc Hằng bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh cận mặt Sophia trước công chúng.

Từ sau khi bí mật sinh con gái Sophia, người mẫu Trà Ngọc Hằng luôn cố gắng giữ kín mọi thông tin và hình ảnh về con. Những bức ảnh của Sophia được người đẹp chia sẻ trên mạng xã hội đều dùng icon che mặt. Dẫu vậy, cư dân mạng vẫn nhận thấy con gái Trà Ngọc Hằng là một cô bé đáng yêu và sở hữu phong cách thời trang sành điệu giống mẹ.

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Người mẫu Trà Ngọc Hằng luôn che chắn gương mặt con cẩn thận - Ảnh: FB
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Sophia có phong cách sành điệu giống mẹ - Ảnh: FB

Tuy nhiên, mới đây, Trà Ngọc Hằng bất ngờ gây chú ý khi công khai hình ảnh gương mặt con gái trong tiệc thôi nôi. Cụ thể, tối hôm qua (1/8), Trà Ngọc Hằng đã đứng ra tổ chức bữa tiệc mừng sinh nhật 1 tuổi cho con gái Sophia với sự tham gia của bạn bè thân thiết.

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Nhiều bạn bè thân thiết đến tham dự tiệc thôi nôi của Sophia - Ảnh: Internet
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Diễn viên Song Luân, Lương Bằng Quang, diễn viên Minh Anh - Ảnh: Internet
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Lần đầu tiên Trà Ngọc Hằng để lộ toàn bộ gương mặt của con - Ảnh: Internet
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Cô bé sở hữu nước da trắng hồng, đôi má bầu bĩnh đáng yêu - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, Trà Ngọc Hằng và Sophia cùng diện đầm đôi màu hồng vô cùng ngọt ngào. Đây cũng là lần đầu tiên người đẹp chính thức công khai hình ảnh của con sau khoảng thời gian dài giữ kín. Sophia được nhận xét vô cùng đáng yêu, cô bé sở hữu nước da trắng hồng và khuôn miệng chúm chím dễ thương.

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Trà Ngọc Hằng hạnh phúc bên con gái - Ảnh: Internet

Nói về nguyên nhân “giấu con” suốt 1 năm qua, Trà Ngọc Hằng cho biết, cô rất ngại chia sẻ về cuộc sống cá nhân và muốn dành cho con những gì bình yên nhất. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, người đẹp không còn muốn giấu giếm Sophia nữa mà sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

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Nữ người mẫu không muốn giấu giếm con gái nữa - Ảnh: Internet

Từng thừa nhận việc trở thành mẹ đơn thân không hề dễ dàng, Trà Ngọc Hằng quyết định chuyển hướng sang kinh doanh để có nguồn kinh tế ổn định hơn. Bên cạnh đó, nữ người mẫu khẳng định Sophia chính là nguồn động lực để cô cố gắng từng ngày. Chính vì vậy, cô luôn muốn dành mọi điều tốt đẹp cho con.

Diện bikini gợi cảm, mẹ một con Trà Ngọc Hằng tạo dáng đủ kiểu để phô diễn vòng 3 nóng bỏng

Diện bikini gợi cảm, mẹ một con Trà Ngọc Hằng tạo dáng đủ kiểu để phô diễn vòng 3 nóng bỏng

Trên trang cá nhân, “Yêu nữ hàng hiệu” Trà Ngọc Hằng mới đăng tải loạt ảnh diện bikini cắt xẻ táo bạo tạo dáng gợi cảm “đốt mắt” người nhìn.

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Từ khóa:   con gái Trà Ngọc Hằng Trà Ngọc Hằng

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