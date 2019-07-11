Diện bikini gợi cảm, mẹ một con Trà Ngọc Hằng tạo dáng đủ kiểu để phô diễn vòng 3 nóng bỏng

Hậu trường 11/07/2019 16:02

Trên trang cá nhân, “Yêu nữ hàng hiệu” Trà Ngọc Hằng mới đăng tải loạt ảnh diện bikini cắt xẻ táo bạo tạo dáng gợi cảm “đốt mắt” người nhìn.

Nổi tiếng với hình ảnh sexy từ khi bước chân vào làng giải trí, Trà Ngọc Hằng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh gợi cảm lên mạng xã hội.

Mới đây, người đẹp vừa đăng tải loạt ảnh diện bikini nóng bỏng, đốt mắt người nhìn trên Facebook cá nhân. Qua những hình ảnh được chia sẻ, bà mẹ một con Trà Ngọc Hằng chẳng ngại ngần diện áo tắm xẻ sâu táo bạo, thoải mái tạo dáng bên hồ bơi để phô diễn những đường cong quyến rũ.

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Hình ảnh gợi cảm khi diện bikini của Trà Ngọc Hằng - Ảnh: Internet
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Cô thoải mái tạo dáng với đủ mọi tư thế để phô diễn đường cong cơ thể - Ảnh: Internet

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Hình thể đáng ngưỡng mộ của người đẹp - Ảnh: Internet
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Vòng 3 'đốt mắt' người nhìn của bà mẹ một con - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên cô khiến khán giả “ngượng chín mặt” với những hình ảnh đầy táo bạo. Trước đó, nữ ca sĩ từng đăng tải lên Instagram cá nhân khoảnh khắc hờ hững xiêm y khoe vòng 3 căng tròn.

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Trà Ngọc Hằng rất thích đăng ảnh sexy lên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù đã bước qua độ tuổi 30 và trải qua một lần sinh nở nhưng vóc dáng thon gọn cùng 3 vòng cực chuẩn của “Yêu nữ hàng hiệu” vẫn khiến nhiều chị em thầm ngưỡng mộ.

Hiện tại, Trà Ngọc Hằng chuyển hướng sang kinh doanh và hầu như không còn tham gia các hoạt động nghệ thuật. Trở thành mẹ đơn thân, người đẹp từng chia sẻ cuộc sống của hai mẹ con cô khá ổn. Bản thân cô có kinh tế vững vàng để lo cho con gái cuộc sống tốt nhất.

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Trà Ngọc Hằng chưa bao giờ để lộ mặt con trước công chúng - Ảnh: Internet

Chia sẻ về bố của con gái, Trà Ngọc Hằng cho biết cả hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Khoảng thời gian gần đây, nữ ca sĩ cũng lấp lửng về việc đã tìm được hạnh phúc mới.

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