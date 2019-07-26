Chỉ một câu nhắn nhủ dành cho con gái, mẹ đơn thân Trà Ngọc Hằng để lộ mối quan hệ thực sự với người cũ

Hậu trường 26/07/2019 16:39

Mới đây, người mẫu Trà Ngọc Hằng đã đăng tải hình ảnh chụp cùng con gái lên mạng xã hội và dành cho con những lời nhắn nhủ đầy ngọt ngào.

Năm 2018, thông tin người mẫu Trà Ngọc Hằng sinh con gái và trở thành mẹ đơn thân khiến nhiều người bất ngờ. Từ sau khi sinh con, cô gần như tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật, chỉ tập trung vào công việc kinh doanh để có nguồn thu nhập ổn định. Đây cũng là cách để người đẹp đảm bảo cuộc sống tốt nhất cho con gái cưng Sophie.

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Trà Ngọc Hằng bí mật sinh con gái năm 2018 - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, người mẫu Trà Ngọc Hằng đã đăng tải loạt khoảnh khắc chơi đùa cùng con gái Sophie tại bể bơi. Qua hình ảnh được chia sẻ, hai mẹ con đều diện bikini sành điệu. Trà Ngọc Hằng dạy con gái học bơi, còn Sophie thì hạnh phúc bên mẹ. Dù không thấy được gương mặt nhưng cư dân mạng đều dành lời khen cho vẻ đáng yêu, bụ bẫm của cô bé.

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Bài đăng của người mẫu Trà Ngọc Hằng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, người đẹp còn gửi đến con gái lời nhắn nhủ: “Con gái, đừng buồn vì con chỉ có một mình mẹ, bố vẫn ở bên con mỗi khi con cần. Rồi sẽ đến lúc con hiểu được rằng, tất cả đều là do duyên số, hạnh phúc của mẹ giờ đây đó chính là nhìn thấy con khoẻ mạnh, lớn khôn lên mỗi ngày, là mẹ vui rồi”.

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Hình ảnh đầy hạnh phúc của hai mẹ con - Ảnh: Internet

Dòng trạng thái của Trà Ngọc Hằng nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của nhiều người, bởi lẽ bất kỳ mẹ đơn thân nào cũng lo lắng con mình lớn lên có suy nghĩ mặc cảm vì thiếu tình thương từ bố.

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Người đẹp lo lắng con gái sẽ cảm thấy thiếu vắng tình thương - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, qua lời chia sẻ của Trà Ngọc Hằng, nhiều người nhận thấy mối quan hệ của cô và người cũ vẫn khá tốt đẹp. Trước đó, nữ người mẫu từng cho biết cô và bố của con gái luôn dành cho nhau sự tôn trọng. Đồng thời, cô cũng không hề cấm cản hai cha con gặp gỡ, gần gũi nhau.

Diện bikini gợi cảm, mẹ một con Trà Ngọc Hằng tạo dáng đủ kiểu để phô diễn vòng 3 nóng bỏng

Diện bikini gợi cảm, mẹ một con Trà Ngọc Hằng tạo dáng đủ kiểu để phô diễn vòng 3 nóng bỏng

Trên trang cá nhân, “Yêu nữ hàng hiệu” Trà Ngọc Hằng mới đăng tải loạt ảnh diện bikini cắt xẻ táo bạo tạo dáng gợi cảm “đốt mắt” người nhìn.

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Từ khóa:   con gái Trà Ngọc Hằng Trà Ngọc Hằng

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